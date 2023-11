Late night with the devil: la película de posesiones que arrasó en el Festival de Sitges por su originalidad

David Dastmalchian recibe elogios en su primer protagónico por Late night with the devil

En un año en el que el ritmo del género terror estuvo marcado por precuelas, reboots y continuaciones, siempre es bueno encontrar películas que logren destacarse por su originalidad. A diferencia de El exorcista: creyentes y otras propuestas de este 2023, Late night with the devil apuesta por el formato metraje encontrado para contar una historia de posesión, ocultismo y sectas que llega al espectador a partir de los restos de un show nocturno sensacionalista.

La película se estrenó a inicios de este año en el festival South by Southwest con críticas favorables entre la prensa especializada y recientemente ha ganado el premio al mejor guion en el Festival de Sitges. A su vez, en Toronto After Dark obtuvo el reconocimiento como mejor largometraje y también ganó relevancia por los elogios que recibió por parte del novelista Stephen King.

Late night with the devil es una creación de los cineastas australianos Cameron y Colin Cairnes, responsables de 100 Body Acres (2012) y Scare Campaign (2016) películas que, a su modo, sirven como antesala de Late night with the devil. El mencionado dúo de hermanos se encargó de escribir la premisa, dirigirla y editarla.

En cuanto a su historia, durante una hora y media, el espectador sigue una emisión en directo de un programa de entrevistas nocturno de finales de los setenta. Uno que, con el fin de incrementar sus niveles de audiencia, organiza un especial de Halloween con un mago, un escéptico y alguien que afirma haber sido poseído por el diablo ¿qué podría salir mal?

Esta es una película en la que además, David Dastmalchian es, por fin, el protagonista. Un talento que desde hace años vemos en pantalla como actor secundario en películas como El caballero oscuro (2008) y Oppenheimer (2023) de Christopher Nolan, Prisioneros (2013) de Denis Villeneuve e incluso, El Escuadrón Suicida de James Gunn (2021).

Este año David Dastmalchian también participó en cintas de género como Drácula: Mar de sangre y The Boogeyman: tu miedo es real

Acá, Dastmalchian interpreta a Jack Delroy, el anfitrión del show. Un desesperado presentador que nunca consiguió el primer puesto en la guerra del rating y hará un último intento para alcanzarlo.

Una de las noticias más recientes relacionadas con Late night with the devil es que los derechos de la película australiana fueron adquiridos por IFC Films y Shudder. Esto significa que en Norteamérica, Reino Unido e Irlanda, su distribución está asegurada y eventualmente, también llegará a la plataforma de terror especializada. Resta por conocer cuál será su distribución en los países de Latinoamérica y España.