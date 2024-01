Jacob Elordi sobre Presley: “Lo máximo que sabía de Elvis fue por Lilo & Stitch”

Priscilla, la nueva película de Sofia Coppola llegó a los cines y Ana Manson, acompañada de Elian Aguilar, te cuentan de qué se trata esta mirada sobre Priscilla Presley, la mujer que acompañó al ícono musical Elvis Presley.

Jacob Elordi, el actor australiano de 26 años, ha sido un nombre recurrente en la escena del entretenimiento desde que comenzó a cosechar éxitos en programas destinados a un público juvenil. Su interpretación del carismático Noah Flynn en la trilogía de Netflix, El stand de los besos, lo lanzó a la fama, mientras que su papel crucial en la aclamada serie de HBO, Euphoria, junto a Zendaya, consolidó su posición como un talento en ascenso.

El próximo gran proyecto en el horizonte de Elordi es Priscilla, la película que se adentrará en la vida de la esposa de Elvis. En este proyecto, el actor se enfrenta al desafío de dar vida a la leyenda musical. Elordi ha compartido su estrategia para abordar el icónico papel, expresando su intención de “desactivar la mitología” que rodea a Presley y presentarlo como un ser humano, con sus propias circunstancias y emociones.

A pesar de su compromiso con el papel, también reveló en una reciente entrevista en The Tonight Show, de Jimmy Fallon, que su conocimiento sobre el legendario cantante era bastante limitado. “Lo máximo que sabía de Elvis fue en Lilo & Stitch”, confesó, provocando risas en el público. “¡Que es mucho!”, añadió con una sonrisa

Captura del tráiler oficial de Lilo & Stitch

La película animada de Disney, Lilo y Stitch (Lilo & Stitch - 2002), ciertamente incorpora a Elvis Presley de manera notable. La protagonista, Lilo, es una ferviente admiradora de la música del Rey del rock and roll, y en su esfuerzo por redimir a su compañero extraterrestre, Stitch, lo convierte en un fanático de Elvis. Incluso, en algunas escenas, el adorable Stitch se disfraza del artista.

La banda sonora de la película animada también incluye varios de los grandes éxitos de Elvis Presley, como Burning Love, Heartbreak Hotel, Stuck on You, Suspicious Minds, Hound Dog y Devil in Disguise, contribuyendo a la inmortalización de su legado en la cultura.

Priscilla está programada para llegar a los cines de Latinoamérica el 26 de diciembre, gracias a la distribución de MUBI. La película promete ofrecer una visión única de la vida de Elvis y su relación con la mujer que compartió su vida, Priscilla Presley, a través de la interpretación de Jacob Elordi, quien, a pesar de su limitado conocimiento previo sobre el músico, se esfuerza por captar la esencia de la leyenda musical en su próximo papel.