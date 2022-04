인플 루 언서이자 부동산 전문가: 그녀는 Christian Nodal의 새 여자 친구로 추정됩니다

멕시코에서 사랑과 우정의 날을 축하하기 3 일 전, Christian Nodal은 벨린다와의 미디어 로맨스가 끝났으며 이미 결혼에 종사 한 멕시코 지역 가수는 자신의 삶과 그의 전문 프로젝트를 재개하고 있다고 발표했습니다. 포라지도 투어는 이미 다양한 국내 및 국제 시나리오로 이어졌습니다.

관계가 끝났다고 발표 한 지 며칠 후, “Mariacheño”스타일 가수는 Sapito 통역사와의 약혼 중에 만든 문신을 지워 귀 옆에 묘사 한 “Beli”라는 단어를 가려 보편적 인 포커의 네 가지 상징으로 바꿨습니다.갑판.

또한 De los besos i가 준 연기자는 가슴에 묘사 된 Belinda의 시선의 거대한 문신을 작곡가가 아직 공개하지 않았지만 그녀를 위해 은폐 한 타투 아티스트가 발견 한 디자인 인 깃털이있는 두개골로 변형했습니다.

El cantante eliminó los tatuajes que se hizo en alusión a su romance con Belinda (Foto: Instagram/@rafaelvaldezart)

멕시코 국유화 스페인 가수는 다가오는 시리즈 Bienvenidos a Eden에 대해 이야기하기 위해 프로모션 투어에서 언급 한 것처럼 발목 중 하나에 문신을 한 작은 마음을 들여다 보는 이니셜 “CN”을 덮었을 것입니다.

문신이 제거되면 가수들이 로맨스의 장을 확실히 닫고 화해를 갈망하지 않고 수천 명의 팬을 떠났다는 것이 분명해질 것입니다.

Christian Nodal이 몇 주 전에 미국 로스 앤젤레스의 한 레스토랑에서 콜롬비아 출신의 금발 소녀와 함께 잡힌 후파티에서 만난 것으로 추정되는 마리아나 리오스 (Mariana Ríos) 는 소 노라 카 보르카에서 태어난 사람이 새로운 낭만적 인 관계를 시작할 준비가 된 버전이 유통되기 시작했으며이를 위해 에로틱 한 콘텐츠의 모델과 제작자를 선택했을 것입니다.

La modelo colombiana Mariana Ríos fue vista en LA con Christian (Foto: Instagram/@marianab.rios98)

그러나 이제 타바스코 Villahermosa에 도착하여 4 월 11 일 투어에 참여하기 위해 개인 제트기로 도착하자 23 세의 가수는 매우 웃고 편안한 태도로 매우 가까운 여성과 동행했습니다.

그녀가 타바스코시에 도착한 이미지는 적손으로 포착되어 인터넷 사용자가 젊은 여성의 정체성을 즉시 드러내기에 충분했으며, 최근 Nodal, Mariana 및 Belinda의 정복과는 달리 검은 머리카락이 풍부하다는 사실에 주목했습니다.금발.

A su llegada a Villahermosa, Tabasco, Nodal fue captado con una misteriosa joven de pelo oscuro (Foto: Twitter)

인스 타 그램에 거의 100,000 명의 팔로워를 보유한 오로라 카르데나스 (Aurora Cárdenas) 는 그녀를 디지털 세계에서 영향력있는 사람으로 만듭니다.그러나 Instagram의 콘텐츠 제작자는 자신의 아름다움과 패션에 대한 취향을 보여주는 여러 이미지를 공유하는 것은 젊은 여성의 가장 중요한 측면이 아닙니다. 그녀의 출판물에 따르면 그녀는 부동산 및 부동산 세계에서 잘 알려진 사람이기 때문입니다.

Aurora cuenta con certificaciones importantes en el ramo inmobiliario (Foto: IG @auroracardenas)

Aurora는 부동산 및 판매 전략을 전문으로하는 글로벌 영업 및 디플로마에서 석사 인증을 받았으며, 몇 년 연속 베스트셀러 중 하나이기 때문에 일부 회사로부터 인정을 받았습니다.

Nodal의 새로운 정복 혐의는 I Did it For You 회사의 CEO이며 부동산 부문에서 10 년 이상의 경험을 가지고 있으므로 성공적인 작곡가가 부동산을 취득하고 싶을 때 그녀를 만났다는 추측이 있습니다.발생.

La joven comparte fotos en su cuenta de Instagram donde también luce su faceta de modelo (Foto: IG @auroracardenas)

현재 젊은 여성은 낭만적 인 삶에 대해 이야기하지 않기를 바랐던 Botella 통역사와의 관계를 확인하거나 거부하는 메시지를 게시하지 않았습니다.

