Hotesur y Los Sauces, doce años de un laberinto judicial: Casación decidirá si Cristina Kirchner enfrenta uno o dos juicios por lavado

La investigación de Hotesur abarca presuntas maniobras de lavado de dinero con fondos del Grupo Báez a través de firmas hoteleras.

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La Cámara Federal de Casación Penal convocó el 15 de octubre a una audiencia clave para decidir si los juicios por Los Sauces y Hotesur se realizarán juntos o bajo el esquema separado que fijó el Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5).

La definición determinará cómo será el próximo proceso en el que Cristina Fernández de Kirchner deberá sentarse en el banquillo de los acusados, en lo que constituirá su tercer juicio oral.

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El fiscal general ante Casación, Mario Villar, plantearía que los debates se realicen de manera conjunta. Su posición se enfocaría en que el desdoblamiento puede fragmentar el análisis de operaciones que considera relacionadas.

El Ministerio Público Fiscal sostiene que los requerimientos de elevación a juicio describen maniobras continuadas, desarrolladas en períodos superpuestos, con imputados, sociedades, contratos y movimientos de fondos en común.

También advierte que dictar una sentencia en uno de los casos antes que en el otro podría habilitar planteos de las defensas para evitar un nuevo juzgamiento sobre hechos que consideran conexos.

Por su parte, la Unidad de Información Financiera (UIF) prepara un memorial para insistir en los argumentos que cuestionan la división.

El organismo sostiene que Hotesur y Los Sauces comparten imputados, sociedades, contratos, transferencias y elementos de prueba, por lo que tratarlas en debates separados podría fragmentar el análisis de las maniobras atribuidas, duplicar actuaciones y derivar en decisiones incompatibles sobre hechos comunes.

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Como alternativa, la UIF propuso que se mantenga un único juicio por etapas, con el inicio de la prueba correspondiente a Los Sauces mientras se completan las medidas pendientes en Hotesur.

Por ahora, el calendario dispuesto por el TOF 5 continúa vigente: el juicio por Los Sauces está fijado para el 23 de octubre de 2026, mientras que el debate por Hotesur comenzaría el 19 de marzo de 2027.

El tribunal sostuvo que esa organización no deja sin efecto la unificación de las causas, sino que ordena sus etapas según el estado de preparación de cada expediente, porque consideró que Los Sauces ya completó las medidas previas al juicio, mientras que Hotesur todavía tiene pendiente una pericia contable sobre documentación financiera, contratos y transferencias.

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Un recorrido de 12 años

La causa Hotesur comenzó en 2014 a investigar presuntas maniobras de lavado de activos relacionadas con la actividad hotelera y con movimientos de fondos atribuidos al Grupo Báez.

En tanto, Los Sauces, desde 2016 se enfocó en los contratos de alquiler y operaciones inmobiliarias y hoteleras de la sociedad de la familia Kirchner con compañías de los grupos Báez e Indalo, para analizar si esas operaciones pudieron haber encubierto retornos de dinero.

El hotel Alto Calafate (NA)

Los Sauces fue elevada a juicio oral en octubre de 2018. Hotesur llegó a esa instancia en marzo de 2019. Ese mismo año, la Sala I de Casación resolvió que ambas causas debían tramitar en forma conjunta ante el TOF 5, por la conexión entre los hechos investigados, los imputados y la prueba.

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En ese momento consideró que la unificación era la alternativa más adecuada para resguardar “los principios de celeridad, economía procesal y, en definitiva, una mejor y más pronta administración de justicia”.

En noviembre de 2021, el entonces TOF 5 sobreseyó sin juicio a los acusados, con los votos de los jueces Daniel Obligado y Adrián Grünberg. La jueza Adriana Palliotti votó en disidencia. Casación revocó esos sobreseimientos en septiembre de 2023 y la Corte Suprema dejó firme la realización del debate oral en diciembre de 2024.

El nuevo conflicto surgió cuando el actual TOF 5, integrado por José Michilini, Palliotti y Fernando Machado Pelloni, ordenó que los tramos se desarrollaran en fechas distintas.

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Las causas

Aunque los expedientes tienen puntos de contacto, cada uno aborda operaciones diferentes. En Hotesur, la acusación investiga si fondos de empresas vinculadas a Lázaro Báez fueron canalizados hacia los hoteles de la familia Kirchner, en particular a través de la firma Valle Mitre y el alquiler de habitaciones.

La hipótesis fiscal sostiene que esos pagos pudieron utilizarse para dar apariencia lícita a dinero procedente de negocios de Báez, entre ellos contratos de obra pública en Santa Cruz.

En Los Sauces, la pesquisa se enfoca en los contratos de alquiler de inmuebles y operaciones hoteleras de la sociedad de la familia Kirchner con firmas relacionadas tanto con Báez como con el Grupo Indalo, de Cristóbal López y Fabián De Sousa.

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La acusación analiza si esos pagos, realizados entre 2009 y 2016, podían constituir retornos por beneficios obtenidos por las empresas contratantes. El expediente incluye imputaciones por presunto lavado de activos y, para parte de los acusados, asociación ilícita.

Entre los principales imputados figuran Cristina Fernández, Máximo Kirchner, Báez, López, De Sousa, Romina Mercado, Osvaldo Sanfelice y Víctor Manzanares. También incluye a Florencia Kirchner, Martín Báez, Ricardo Albornoz, Emilio Martín, Martín Jacobs y Alberto Leiva.