Test di WhatsApp per nascondere l'ultima ora di connessione ai contatti selezionati su iOS

WhatsApp sta lavorando a una nuova opzione di privacy che consentirà agli utenti di nascondere, determinati contatti, l'ultima volta che si sono collegati all'applicazione. Questa è un'opzione che, per il momento, è in fase di test.

Il nuovo strumento è stato avvertito alla fine dello scorso marzo nella versione 2.22.8.9 del programma beta di Google Play per Android dell'applicazione, che offriva nuove funzionalità per le sezioni dell'ultima connessione, informazioni e foto del profilo.

Ora, WABetaInfo ha verificato che è stato implementato anche nell'ultimo aggiornamento dell'applicazione di messaggistica tramite il programma TestFlight beta 22.9.0.70 per iOS.

Attualmente, la versione ufficiale più recente di WhatsApp consente di modificare le preferenze per l'ora dell'ultima connessione, immagine del profilo, informazioni o stato dalla sezione Privacy, nel menu Impostazioni.

Ocultar conexión en WhatsApp para determinados contactos. (foto: WABeta Info)

Durante gli aggiornamenti di stato puoi scegliere I miei contatti tranne.. . e basta condividere con.. ., l'applicazione consente solo di selezionare Tutti, I miei contatti e Nessuno per l'ultima connessione e le informazioni sull'utente.

Tuttavia, questo aggiornamento per i beta tester iOS introduce un'opzione che consente di nascondere l'ultima ora di connessione da determinati contatti selezionati. In questo modo, coloro che scelgono di nascondere la loro ultima connessione solo ad alcuni contatti potranno farlo senza dover abilitare l'opzione Nessuno.

In questo modo, continueranno ad avere accesso alle informazioni di quegli utenti che hanno la preferenza abilitata in modo che tutti i loro contatti possano sapere quando si sono connessi l'ultima volta all'applicazione.

Questa funzionalità ha iniziato ad essere distribuita questo fine settimana per alcuni beta tester e, al momento, non esiste una data specifica per la sua implementazione ufficiale.

Arriva una nuova interfaccia per i sondaggi di gruppo:

Un'altra nuova funzionalità che viene testata per iOS è una nuova interfaccia per i sondaggi nelle chat di gruppo. Lo schema mostra la domanda seguita da cinque opzioni di risposta a cui gli utenti possono rispondere.

All'inizio di marzo, era già previsto che l'applicazione avesse incluso questa funzione nella versione beta 22.6.0.70 di WhatsApp per iOS, un aggiornamento che era stato effettuato tramite il programma TestFlight.

Nueva interfaz para las encuestas grupales de WhatsApp (WaBetaInfo)

Ora, WABetaInfo ha riportato un nuovo aggiornamento beta di WhatsApp per iOS 22.9.0.70 e ha condiviso l'interfaccia dei sondaggi di gruppo, che per il momento non è stata rilasciata ai beta tester dell'app.

In esso, puoi vedere il formato che avranno questi sondaggi per le chat di gruppo, in cui è inclusa una domanda e quindi diverse alternative di risposta, fino a cinque.

Una volta selezionata l'opzione desiderata, gli utenti devono premere il pulsante Vota, situato nella parte inferiore del voto, dopo le risposte.

Da questo portale hanno ricordato che questi sondaggi sono crittografati end-to-end, in modo che solo i membri di questi gruppi possano vedere la domanda e i suoi risultati. In effetti, l'applicazione di messaggistica stessa non avrà nemmeno accesso a queste informazioni.

Questa funzione, che è stata sviluppata anche nella versione beta di WhatsApp per Android, è ancora nelle sue prime fasi di sviluppo, quindi dovrà prima raggiungere i beta tester e quindi distribuirla al resto degli utenti.

Va ricordato che i sondaggi su WhatsApp sono molto simili a quelli di Telegram, che li integra dal 2018. È stato nel 2020 che c'è stato un aggiornamento di questo strumento, con nuovi formati di questionari e la possibilità di creare concorsi.

