La Nuova Zelanda ha imposto sanzioni contro 18 banche e istituti finanziari russi

La Nuova Zelanda ha annunciato martedì l'imposizione di nuove sanzioni contro 18 banche e istituzioni finanziarie russe come parte della risposta internazionale all'invasione «illegale» dell'Ucraina ordinata da Mosca.

«Queste grandi istituzioni rappresentano circa l'80% delle attività bancarie totali della Russia», ha spiegato in una nota il ministro degli Esteri neozelandese Nanaia Mahuta.

Le misure riguardano un totale di tre istituzioni finanziarie del governo russo, oltre a quindici banche, comprese quelle legate agli oligarchi, ai militari e responsabili dell'annessione della Crimea, ha aggiunto il comunicato ufficiale.

L'elenco comprende la Banca centrale della Federazione Russa, la Banca per lo sviluppo e la ricostruzione del Mar Nero, la Banca di credito di Mosca, Gazprombank, il Fondo russo per gli investimenti diretti, la Banca agricola della Russia, la Sberbank, la Banca di risparmio industriale, tra gli altri.

La Nuova Zelanda applica già sanzioni contro 460 individui ed entità della Russia, incluso il presidente Vladimir Putin, dopo che una nuova legge che consente al paese di imporre tali misure mirate è entrata in vigore a marzo.

Allo stesso modo, questa nazione oceanica imporrà dazi del 35% su tutte le importazioni dalla Russia a partire dal 25 aprile ed estenderà il divieto di esportazione verso la Russia di prodotti industriali verso quel paese.

Il governo della Nuova Zelanda ha anche annunciato la scorsa settimana il dispiegamento in Europa di un aereo Hercules C-130, 50 soldati e 8 militari esperti in compiti logistici per lavorare all'invio e alla distribuzione di aiuti militari all'Ucraina.

La Nuova Zelanda, che ha già fornito fondi per 30 milioni di dollari neozelandesi (20,5 milioni di dollari USA o 18,8 milioni di euro), in precedenza offriva assistenza militare all'intelligence e la spedizione di materiale non letale.

L'esecutivo di Wellington, che sostiene la richiesta di indagare su presunti crimini di guerra attribuiti alla Russia, ha anche fornito assistenza umanitaria e un programma di accoglienza temporanea per le famiglie degli ucraini che vivono nel Paese.

