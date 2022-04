Il Congresso del Messico rompe la riforma del potere AMLO

Signage outside the Comision Federal de Electricidad (CFE) Thermoelectric Power Plant in Villa de Reyes, San Luis Potosi state, Mexico, on Tuesday, Jan. 19, 2021. Mexican President Andres Manuel Lopez Obrador has sought to clamp down on private competition to state-owned companies, saying in October he intends to protect the interests of state oil producer Petroleos Mexicanos and electricity firm Comision Federal de Electricidad. At the time, he accused foreign companies of ransacking the country.

(Bloomberg) Il presidente Andrés Manuel López Obrador ha fallito domenica sera nel suo tentativo di ripristinare il controllo statale del settore elettrico del Messico, non riuscendo a raggiungere la maggioranza dei due terzi necessaria alla Camera bassa del Congresso per modificare la Costituzione.

I legislatori hanno votato 275 a favore e 223 contro il disegno di legge di riforma in una sessione tenutasi la domenica di Pasqua, dopo che l'opposizione si è unita contro la proposta. Il risultato dà un certo conforto a un settore privato delle energie rinnovabili che è stato attaccato con modifiche alle regole che ostacolano gli investimenti da quando López Obrador è entrato in carica alla fine del 2018.

AMLO, come è noto il presidente, aveva cercato di utilizzare il disegno di legge per consolidare la sua visione nazionalista del settore energetico e invertire una privatizzazione dell'industria elettrica iniziata più di due decenni fa.

La riforma avrebbe dato alla Federal Electricity Commission, o CFE, di proprietà statale, almeno il 54% del mercato, limitando la partecipazione privata e incorporando regolatori indipendenti del settore energetico nel governo federale. Se la riforma dell'elettricità fallisse, il presidente ha promesso di inviare lunedì al Congresso un nuovo disegno di legge che garantisca il controllo statale del litio.

I critici, compresi i rappresentanti del settore, hanno affermato che la legislazione copre i combustibili fossili e paralizzerebbe il futuro energetico del paese bloccando gli investimenti privati. Funzionari statunitensi, tra cui l'inviato per il clima John Kerry, e l'ambasciatore Ken Salazar avevano anche avvertito che il disegno di legge violerebbe l'accordo di libero scambio con il Messico e avrebbe messo a rischio più di $10 miliardi di investimenti statunitensi.

López Obrador ha fatto dell'energia un elemento centrale della sua presidenza, con i tentativi di riformare il CFE e la Pemex di proprietà statale, che ha visto diminuire la produzione e diventare la compagnia petrolifera più indebitata del mondo. Ha usato le sue conferenze stampa quotidiane per mettere in discussione il patriottismo dei legislatori dell'opposizione per essersi schierato con società straniere.

Gli investimenti privati in progetti energetici sono scesi al minimo grazie agli sforzi di López Obrador per cambiare la Costituzione. Il fallimento del disegno di legge potrebbe segnare una svolta che potrebbe portare ad un aumento degli investimenti nei prossimi anni, ha affermato Severo López Mestre, consulente energetico ed ex funzionario del settore che ha attuato le prime riforme per aprire il settore elettrico agli investimenti privati due decenni fa.

Se López Obrador non può cambiare la Costituzione, nessuno può farlo, ha detto López Mestre in un'intervista, aggiungendo che il livello di incertezza ora diminuirà. «Il Messico richiederà investimenti poiché tutto è rimasto indietro».

Anche così, il governo di López Obrador potrebbe continuare a ostacolare gli investimenti. Si è rifiutata di rinnovare i contratti di società straniere come Iberdrola, società che precipita e lo Stato in battaglie giudiziarie. La scorsa settimana, la Corte Suprema ha confermato un'altra legge, anche se con parti chiave indebolite, che autorizza il CFE a inviare l'elettricità che genera alla rete prima di alternative private più economiche.

David Enriquez, socio dello studio legale Goodrich Riquelme y Asociados, ha affermato che i rimedi legali proposti da società private contro la legge continueranno a essere combattuti in tribunale.

«Le risorse sono ancora nel limbo», ha detto. «Alcuni tribunali collegiali possono decidere a favore delle società, altri contrari, e questo crea una dispersione delle decisioni».

Nota originale:

il Congresso del Messico butta fuori il Nationalist Power Bill di Amlo (1)

Altre storie come questa sono disponibili su bloomberg.com

©2022 Bloomberg L.P.