Durante la chiusura del Ibero-American Theatre Festival, l'attrice Conny Camelo ha denunciato irregolarità nell'evento

«Ci hanno usato», con quel messaggio l'attrice Conny Camelo ha iniziato, sui suoi social network, un video in cui denuncia diverse irregolarità intorno alla 17a edizione del Festival Ibero-americano del teatro di Bogotá -FITB- e che, tra le altre cose, è stato un successo in termini di botteghino e accoglienza nelle opere presentate in tutta la città.

In quella registrazione, la rinomata artista ha indicato di avere problemi ad accedere a diverse opere del festival, anche se aveva un pass per l'accesso completo, dal momento che aveva fatto uno scambio con gli organizzatori in cui le davano una sorta di abbonamento in cambio di lei per influenzare i suoi follower in modo che potessero assistere ai lavori. Questo, dopo il recupero che ha avuto l'evento, come ha anche raccontato i suoi primi passi attraverso il FITB.

«Per tutta la vita, fin dalla mia adolescenza, da quando ho potuto, sono andato al Festival del Teatro Iberoamericano, mi sono formato al Festival, con migliaia e un workshop di tutte le compagnie del mondo. Bene, si scopre che per tutta la vita ho comprato l'abbonamento; ci ho sempre speso i miei soldi», ha detto Camelo, aggiungendo che in seguito ha partecipato all'evento come attrice ed è stata presente nella crisi finanziaria che si è verificata nelle edizioni precedenti al 2022.

Tuttavia, con la ripresa economica che ha avuto questo simposio artistico, l'attrice ha dichiarato di essere stata contattata dall'organizzazione per una richiesta speciale: «Mi hanno scritto per la prima volta (...) e mi hanno detto 'Conny, tu che sei un influencer del teatro, tu che vai a teatro, vogliamo darti questo -passaporto- tutto l'accesso in modo che tu possa cambiarlo per un compost e scegliere i tuoi lavori».

Ha poi dichiarato di aver «felicemente» accettato quella proposta e, una settimana prima, ha fatto il processo per riscattare gli abbonamenti, compresa la scelta delle opere e degli orari. I primi giorni non c'è stata molta accoglienza, ma dopo il terzo giorno ha iniziato a vedere la sala in cui ha partecipato al completo, ed è stato in quel momento che sono iniziati i suoi problemi con la logistica del Festival.

«-Mi hanno detto- 'No, Conny, non ci sono schede per te', e io 'Ma perché se li avessi chiesti una settimana fa? «e mi hanno detto che tutto era pieno e che non c'era la biglietteria. Il giorno dopo è stata la stessa cosa» e ha detto che negli ultimi giorni di tablas non hanno nemmeno risposto al telefono per essere giusti per le schede a cui aveva diritto, quindi è rimasto sorpreso dall'organizzazione del Festival a causa di quella negligenza.

«Trovo molto brutto da parte del Festival che ci usino in quel modo; che abbiamo fatto il nostro lavoro e in qualche modo il nostro tacito scambio di invitare persone e che erano entusiasti di andare a teatro (...) Chiedo al festival di rispettare gli attori teatrali, gli artisti, perché questo festival è stato nostro, gli artisti (...) Rispetta e torna all'etica», ha detto il Bogotana.

La risposta FITB

L'uomo d'affari Ricardo Leyva, uno dei responsabili del «rilancio» del Festival del Teatro, ha spiegato in dialogo con El Tiempo che c'erano effettivamente problemi nell'organizzazione nonostante l'idea di essere nuovo nel trattare con influencer artistici.

«Abbiamo inventato qualcosa di nuovo quest'anno per le persone che ci hanno aiutato a promuovere il festival, le persone del teatro, le persone influenti: abbiamo creato un accesso completo in modo che potessero accedere alle rappresentazioni che stavano programmando», ha detto Leyva, aggiungendo che negli ultimi giorni dell'evento hanno avuto problemi logistici. Ha anche affermato di aver parlato con Conny in persona e di aver esteso le sue scuse.

In risposta, l'artista 45enne ha menzionato il gesto dell'uomo d'affari: «Si sono scusati per questa logistica, sistema e problema umano. Sono persone nuove che stanno imparando e che vogliono che il festival viva e cresca. Tutte le buone vibrazioni», ha concluso.

