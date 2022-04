I disturbi vocali sono aumentati del 30% durante la pandemia

La voce è uno strumento indispensabile per la comunicazione umana. La causa più comune di disturbi vocali è un processo infiammatorio delle corde vocali , che si sforzano di aumentare il volume di fronte agli ostacoli imposti dalla distanza fisica, dal rumore dall'ambiente o dal tessuto del sottogola.

Per aumentare la consapevolezza sulla cura della voce e sull'importanza della diagnosi precoce delle malattie che colpiscono la laringe e le corde vocali, la Giornata mondiale della voce viene celebrata in tutto il mondo ogni 16 aprile.

Ci sono una serie di sintomi a cui prestare attenzione in quanto possono indicare problemi alle corde vocali. I cambiamenti nella qualità della voce coprono una serie di situazioni: « Che suoni diverso dal solito o qualcosa di più «rauco», ciò che è noto come disfonia, cioè difficoltà a emettere suoni quando si cerca di parlare e che può manifestarsi come un più noioso, arioso, stretto voce, con tagli, anche la perdita totale della voce o dell'afonia », ha detto la specialista Patricia Farías, dottoressa in logopedia presso il British Hospital.

Esistono anche altri tipi di «bandiere rosse» come affaticamento o stanchezza durante o dopo il discorso, sensazione di fiato corto, dolore e/o fastidio al collo e alle spalle quando si parla, schiarimento frequente, disagio durante la deglutizione, dolore all'orecchio dopo aver parlato, sensazione di corpo estraneo in gola e/o perdita parziale di voce o totale, tra gli altri.

Sebbene ci sia spesso l'idea che la cura della voce sia riservata solo a determinati settori, come insegnanti, cantanti o oratori, Fabiana Wilder, responsabile della logopedia presso l'Hospital de Clínicas, ha avvertito: «Qualsiasi cambiamento nella voce è un indicatore per fare una consultazione e se queste alterazioni durano di più di 15 giorni, richiede sì o sì un consulto con un laringologo specializzato e logopedista. Non è normale che la voce diventi rauca, disfonica o che compaiano delle pause, né nei bambini né negli adulti».

Lo specialista ha sottolineato che quasi il 30% della popolazione generale soffre di disfonia ad un certo punto della propria vita e che nel caso dei professionisti della voce, questa cifra sale al 45%.

Questa situazione è stata aggravata dalla pandemia di Covid-19, poiché sin dal suo inizio le consultazioni sono aumentate di oltre il 30% nelle persone tra i 20 ei 60 anni e, in misura minore, nella fascia da 65 a 70. Tra i motivi principali, Wilder ha incluso le restrizioni implementate dall'emergenza sanitaria: «La dinamica della comunicazione è cambiata. A causa della maschera, la chiarezza nel parlare è limitata e dobbiamo fare più sforzi per essere compresi. Ci sono molti pazienti che riferiscono molto disagio: una sensazione di secchezza o di corpo estraneo».

Negli anziani, i disturbi vocali sono associati alla situazione di isolamento iniziale: «Con tutte le restrizioni, gli anziani non hanno comunicato, quindi c'è una diminuzione delle prestazioni in relazione al non uso della voce», ha ribadito lo specialista dell'Hospital de Clínicas.

Qual è il modo migliore per prendersi cura della voce?

«Conoscendola e addestrandola. Spesso l'indicazione terapeutica ha a che fare con la presa di coscienza di quali sono gli elementi dell'uso della voce per evitare lesioni e disfonia future. In generale, la patologia benigna si verifica a causa dell'uso improprio e dell'abuso della voce, cioè dell'elevata domanda vocale e senza una diagnosi e un trattamento corrispondenti «, ha spiegato Wilder.

«È essenziale sapere che se la disfonia o uno qualsiasi di questi sintomi o segni persistono per più di sette giorni, è necessario consultare un medico specialista. Molti danni e lesioni alla laringe sono spesso associati a voci rauche, aspre o aggravate e di solito sono ridotti al minimo o normalizzati «, ha aggiunto il dottor Farías.

Diagnosi e prevenzione

Il servizio di logopedia dell'Hospital de Clínicas de Buenos Aires si svolgerà da sabato 16 aprile, che mirerà a fornire maggiori informazioni sulle principali caratteristiche della voce. Un'analisi acustica della voce verrà effettuata sulla base delle registrazioni ricevute. Per effettuare la richiesta è necessario inviare un'e-mail a dmvhospitaldeclinicas@gmail.com

«Se c'è qualche tipo di alterazione daremo un'indicazione e/o suggerimento dei passaggi da seguire in relazione alle caratteristiche che valutiamo. Può essere l'indicazione per un consulto otorinolaringoiatrico precoce, un allenamento vocale o un monitoraggio periodico a seconda della domanda vocale «, ha spiegato il capo della Logopedia presso l'ospedale universitario.

Da parte sua, l'area della laringe e della voce del servizio di otorinolaringoiatria del British Hospital fornirà un discorso online aperto e gratuito per aumentare la consapevolezza sugli usi e gli abusi della voce, sui modi per prevenire malattie, danni e lesioni di essa e cure speciali quando si usa la voce per lavorare, tra altri. Si terrà il 22 aprile alle 19:00 e si intitolerà: «All Life with Voice».

