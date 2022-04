Freddy Rincón: programmazione dell'addio al Colosso di Buenaventura a Pascual Guerrero

La capitale di Vallecaucana si sta già preparando a ricevere il Colosso di Buenaventura e rendergli omaggio allo stadio dove ha regalato tante gioie ai tifosi dell'America de Cali e della nazionale colombiana.

Due giorni dopo la sua morte e dopo essere stato portato a Buenaventura, il corpo di Freddy Rincón tornerà a Cali per l'ultimo addio prima della sua sepoltura la mattina di sabato 16 aprile.

Attraverso il suo account Twitter, Sebastián Rincón, figlio dell'ex calciatore morto all'età di 55 anni, ha parlato per rivelare i dettagli e l'itinerario del tributo che sarà reso all'idolo della nazionale durante la settimana di Pasqua di sabato.

A mezzogiorno di venerdì 15 aprile, Sebastián, attaccante del club argentino Barracas Central, ha diffuso le informazioni sulla programmazione gestita dalle pompe funebri Los Olivos nella capitale di Vallecaucana:

Despedida de Freddy Rincón antes de su entierro en Cali el sábado 16 de abril / (Twitter: @SRincon14)

Il tributo inizierà alle 10 presso lo Stadio Olimpico Pascual Guerrero. Una paraliturgia si terrà sul palco sud del campo sportivo fino a 12 m.

Una volta terminata la cerimonia, l'organizzazione dell'evento consentirà l'accompagnamento del pubblico dalle 12:00 alle 16:00 e, infine, dalle 16:00 alle 18:00, la tua bara verrà trasferita al Southern Metropolitan Cemetery, per il tuo ultimo addio.

Ai microfoni del programma Balón Dividivido, Sebastián Rincón ha espresso il suo dolore e ha ringraziato le condoglianze dopo la fatidica morte in seguito all'incidente dell'idolo dello sport nazionale:

Alle 23:30 di questo mercoledì 13 aprile, la Clinica Imbanaco di Cali ha confermato la morte di Freddy Rincón nel sesto rapporto medico sullo stato di salute dell'ex atleta, che è stato ricoverato nell'Unità di Terapia Intensiva (ICU) tre giorni dopo aver subito un grave incidente stradale nelle prime ore dello scorso lunedì 11 aprile nella capitale della Valle del Cauca.

Il centro medico aveva riferito che le condizioni di Freddy Eusebius erano profondamente critiche, tenendo conto del follow-up, dei test diagnostici e degli studi radiologici, che non mostravano uno sviluppo favorevole per lui. A questo proposito, il direttore medico della clinica, Laureano Quintero Barrera, aveva riferito che il paziente rimaneva in condizioni estreme nella rispettiva terapia intensiva.

Questa è stata la compilazione della sua carriera professionale negli sport internazionali e la conferma della sua morte da parte del centro medico che lo ha curato dopo l'incidente in cui, a quanto pare, era co-pilota del furgone che si è schiantato contro un autobus del sistema di trasporto pubblico di massa di Cali (MÍO) a Cali in la mattina presto dell'11 aprile:

Il sindaco di Cali, Jorge Iván Ospina, ha parlato lunedì per rivelare nuovi dettagli sull'incidente in cui è stato coinvolto Freddy. Il presidente municipale è stato in grado di compilare che la collisione contro l'autobus del sistema di trasporto pubblico è avvenuta alle 4:11 del mattino, quando il camion Ford con piastre UGR 410 ha colpito un autobus nelle vicinanze del settore del parco El Perro.

Va notato che sulla strada in cui è avvenuto l'incidente, i sostenitori di Rincón sono andati a rendergli omaggio la mattina di giovedì 14 aprile:

