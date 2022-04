Il libro che insegna la finanza ai più piccoli arriva nelle librerie

Un recente studio dell'Associazione delle banche del Perù (ASBANC) rileva che il 77% dei partecipanti ha dichiarato di essere interessato o molto interessato a imparare come gestire meglio la propria economia personale e familiare. Ciò indica che l'educazione finanziaria è necessaria, anche in tenera età. Per questo motivo, «Giver e i suoi amici», il testo che insegna la finanza personale ai bambini, è ora disponibile nelle librerie Crisol.

La consulente finanziaria Arantxa Layseca, creatrice di contenuti di Ara Retadora e autrice del libro, insegna la gestione del denaro sia ai membri più giovani della famiglia che ai genitori, mostrando, con esempi quotidiani, come ordinare le finanze.

Il suo linguaggio semplice consente ai bambini di ricordare più facilmente concetti come denaro, risparmio, organizzazione e imprenditorialità. Inoltre, personaggi curiosi come il maialino Giver, la tartaruga Toru, il gatto Catu e la vaquita Muchi rappresentano valori che possono essere replicati in casa.

«Lo scopo del lavoro è chiedere che l'insegnamento della finanza personale sia incluso nel curriculum scolastico, quindi è anche importante responsabilizzare gli insegnanti a padroneggiare la materia da soli e applicarla, in modo che possano trasmettere questi concetti ai loro studenti», ha sottolineato Layseca.

Seguite dalle dodici storie per bambini, genitori o insegnanti troveranno suggerimenti per rafforzare ciò che hanno imparato a casa o in classe. Affinché il messaggio raggiunga più persone, il libro sarà presentato agli insegnanti della scuola Fe y Alegría di Ventanilla, dove verranno donate anche 20 copie che saranno disponibili per gli studenti, così come la donazione di 50 libri all'organizzazione MAB, che raggiungerà più ragazze e ragazzi in diverse parti del Perù.

Mantenere le finanze intelligenti e responsabili è un fattore chiave per la crescita personale, che porta a un migliore sviluppo del Paese.

