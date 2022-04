«Horizon Forbidden West»: Animali robotici e una peste mortale

SCREENSHOT - ¿Serán células fotovoltaicas lo que recubre las alas de este monstruo volador? El misterio se revela al jugar a "Horizon Forbidden West". Foto: Sony/dpa - ATENCIÓN: Sólo para uso editorial con el texto adjunto y mencionando el crédito completo

Pubblicato nel 2017, il videogioco post-apocalitico «Horizon Zero Dawn» è diventato un grande successo che è riuscito a entusiasmare critici e fan. Cinque anni dopo, e dopo un rinvio della sua data di uscita originale, il sequel «Horizon Forbidden West» è stato finalmente rilasciato il 18 febbraio. Come nella prima parte, il titolo è ambientato in una versione post-apocalittica degli Stati Uniti. Il protagonista rimane il guerriero dai capelli rossi Aloy, che, come capo di una squadra, si propone di trovare la fonte di una piaga mortale. Tuttavia, dopo gli eventi della prima parte, non solo ha fatto amicizia, ma anche molti nemici. Quegli utenti che non conoscono il titolo precedente potrebbero sentirsi un po' persi in questa nuova versione. Dal momento che la storia è ripresa direttamente da «Horizon Zero Dawn», non sarebbe male avere una conoscenza preliminare della trama passata. Come potrebbe essere altrimenti, nel nuovo titolo ci sono anche innumerevoli nuovi personaggi a cui gli attori di Hollywood hanno prestato ancora una volta la loro voce. Il già vasto mondo del gioco, in cui il giocatore sarà in grado di muoversi liberamente secondo il principio del mondo aperto, è ancora più ampio rispetto alla prima parte. La meccanica dell'arrampicata è stata ampliata, il che significa che il mondo si estende anche in verticale. È abitato da una moltitudine di animali robotici ostili che affrontano le tribù dei sopravvissuti. Sebbene non tutte le innovazioni del sequel siano state approvate dal pubblico, «Horizon Forbidden West» è stato ben accolto dalla critica. Anche gli utenti che hanno apprezzato il suo predecessore si divertiranno con questo. E probabilmente non è mai troppo tardi per iniziare con la prima parte. «Horizon Forbidden West» è disponibile esclusivamente per PlayStation 4 e 5. Il titolo precedente è offerto per PlayStation 4 e PC. dpa