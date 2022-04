Uno studio ha collegato l'acquisto di criptovalute al narcisismo, al machiavellismo e alla psicopatia

Un sondaggio sviluppato da un gruppo di ricercatori dell'Università del Queensland e Macquarie, in Australia, mira a indagare tra la possibile correlazione di alcuni tratti della personalità noti come «tetradi oscuri» e gli investimenti in bitcoin.

Da quando è entrato nel mercato nel 2009, Bitcoin si è distinto come la criptovaluta per eccellenza, anche se oggi ne sono state sviluppate così tante che è quasi impossibile contarle tutte.

Da allora, il mercato globale delle criptovalute è passato da non valere assolutamente nulla a un valore stimato di 2 trilioni di dollari. Bitcoin, in particolare, è stato scambiato 1 dollaro USA nel 2011 e ha raggiunto un picco storico che ha superato i 63.000 dollari nell'aprile 2021; oggi il suo valore si aggira intorno ai 42mila dollari.

Queste grandi fluttuazioni nei prezzi delle criptovalute sono spesso comuni, quindi investire in esse è altamente volatile e speculativo. Questo è il motivo per cui i ricercatori dietro il sondaggio si sono proposti di profilare il tipo di persone disposte a correre questi rischi e di informarsi sulle loro motivazioni.

«In particolare, volevamo conoscere la relazione tra i tratti della personalità e gli atteggiamenti nei confronti delle criptovalute, i cosiddetti 'tetrad' oscuri», affermano i ricercatori in un articolo pubblicato su The Conversation e firmato da Di Wang, docente senior presso la Queensland University of Technology; Brett Martin, professore di marketing, della stessa università; e Jun Yao, Senior Lecturer in Marketing, della Macquarie University.

In psicologia, il «tetrad oscuro» si riferisce a un gruppo di quattro tratti della personalità. Questi sono il machiavellismo, il narcisismo e la psicopatia (noti collettivamente come la «triade oscura»), più il sadismo.

Sono chiamati «oscuri» a causa delle loro qualità «malvagie»: egoismo estremo e approfittamento degli altri senza empatia. Anche il tetrad oscuro è spesso correlato a comportamenti rischiosi.

Las criptomonedas son un mercado volátil y riesgoso que sin embargo atrae a miles de inversores en todo el mundo. REUTERS

Con questo in mente, i ricercatori hanno identificato due principali aree di interesse: gli alti rischi e i potenziali rendimenti elevati del trading di criptovalute. Hanno scoperto che questa combinazione di attributi rendeva le criptovalute attraenti per il tipo di persone a cui piace giocare d'azzardo.

In secondo luogo, le criptovalute non sono emesse o approvate dai governi come le valute tradizionali o «fiat». Questo li rende attraenti per le persone diffidenti nei confronti del governo.

Ma per andare oltre e determinare il tipo di personalità dell'acquirente di criptovaluta, hanno chiesto a 566 persone di completare sondaggi sulla personalità online e rispondere a domande sui loro atteggiamenti nei confronti delle criptovalute e se avevano intenzione di investire o meno in esse.

«Tra i nostri partecipanti, il 26% ha dichiarato di possedere criptovalute e il 64% ha mostrato interesse a investire in criptovalute», hanno affermato i ricercatori.

Per misurare i loro tratti oscuri tetrad hanno usato test psicologici standard. Hanno anche misurato i tratti che potrebbero collegare il tetrad oscuro ai giudizi sulla crittografia: paura di perdere qualcosa (FOMO; la sensazione che gli altri stiano vivendo cose migliori di te), positività (la tendenza ad essere positivi o ottimisti nella vita) e credenza nelle teorie del complotto.

Perché le persone vogliono acquistare criptovalute? Non si tratta solo di fare soldi

Un motivo comune per investire in criptovalute è la speranza di rendimenti elevati. Oltre al desiderio di generare ricchezza, la ricerca mostra che anche i tratti oscuri della personalità guidano l'acquisto di criptovalute.

Il machiavellismo prende il nome dalla filosofia politica italiana di Nicola Machiavelli. Le persone che valutano in alto questo tratto sono buone per l'inganno e la manipolazione interpersonale.

I machiavellici adottano un approccio calcolato per raggiungere gli obiettivi ed evitare decisioni impulsive. È meno probabile che partecipino a problemi di gioco d'azzardo.

Arriba: los rasgos de personalidad de la tétrada oscura influyen en la positividad, las creencias conspirativas y el miedo a perderse, lo que a su vez influye en las actitudes hacia las criptomonedas.

Anche i machiavellici tendono a credere fermamente nelle cospirazioni governative. Ad esempio, spesso credono che i politici generalmente non rivelino le loro vere motivazioni e che le agenzie governative monitorino da vicino tutti i cittadini.

«Abbiamo scoperto che i machiavellici amano la crittografia principalmente perché sono diffidenti nei confronti dei politici e delle agenzie governative. Molti sostenitori delle criptovalute credono che i governi siano corrotti e che le criptovalute prevengano la corruzione del governo», hanno spiegato i ricercatori.

Il narcisismo è un tratto egocentrico della personalità, caratterizzato da sentimenti di privilegio e dominio sugli altri. I narcisisti sono eccessivamente fiduciosi e più disposti a fare cose come fare investimenti rischiosi nel mercato azionario e nel gioco d'azzardo.

I narcisisti tendono a concentrarsi sul lato positivo della vita.

«Abbiamo scoperto che i narcisisti acquistano criptovalute per la loro grande fiducia nel futuro e per la loro fiducia che le loro vite miglioreranno», hanno notato a proposito di questo gruppo.

La psicopatia è un tratto di personalità insensibile, impulsivo e antisociale. Gli psicopatici trovano spesso difficile percepire, comprendere o affrontare le emozioni a causa della mancanza di intelligenza emotiva ed empatia.

La natura spericolata degli psicopatici li rende più resistenti allo stress e all'ansia. Di conseguenza, agli psicopatici piace la ricerca della stimolazione e l'assunzione di rischi. Sono inclini al gioco d'azzardo e alla dipendenza dal gioco.

«Abbiamo scoperto che gli psicopatici impulsivi amano le criptovalute perché temono di perdere i premi di investimento che gli altri stanno sperimentando», hanno detto a riguardo.

D'altra parte, il sadismo quotidiano è legato a una personalità che gode della sofferenza di un altro. I sadici mostrano spesso un comportamento aggressivo e crudele. Ad esempio, i sadici trollano gli altri su Internet per divertimento.

A prima vista, è improbabile che l'acquisto di criptovalute danneggi gli altri. Tuttavia, hanno scoperto che i sadici comprano criptovalute perché non vogliono perdere nemmeno i premi degli investimenti. Per loro, forse sia il piacere di vedere il dolore di qualcun altro che la paura di perdere qualcosa sono legati all'egoismo.

«A differenza dei narcisisti, scopriamo che sia gli psicopatici che i sadici mancano di positività riguardo alle loro prospettive, il che nega il loro gusto per le criptovalute», hanno aggiunto i ricercatori.

Per il team di ricercatori, studiare le criptovalute attraverso la lente psicologica del tetrad oscuro offre un'idea del motivo per cui le persone vogliono acquistare criptovalute, ma in nessun caso suggerisce che tutti gli interessati alle criptovalute mostrino tratti tetrad oscuri.

«Abbiamo studiato solo un sottogruppo di persone interessate alle criptovalute che hanno queste caratteristiche. Se sei un detentore di Bitcoin o di un'altra criptovaluta, puoi visualizzarli o meno», hanno chiarito.

CONTINUA A LEGGERE