Novak Djokovic è riapparso al Masters 1000 di Monte Carlo e ha perso al suo debutto per la prima volta in quattro anni

La sconfitta di Novak Djokovic

Nonostante la matematica gli sorrida ancora e gli permetta di rimanere il numero 1 del mondo nonostante la sua scarsa attività, Novak Djokovic sta affrontando uno degli inizi più difficili della sua carriera professionale. Dopo lo scandalo agli Australian Open, il serbo ha trascorso più di due mesi senza giocare ed è riapparso al Masters 1000 di Monte Carlo con una sconfitta: è caduto nella sua prima partita di un torneo dopo quattro anni.

Lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina ha vinto 6-3, 6-7 (5) e 6-1 dopo quasi tre ore di azione in questa partita corrispondente al secondo turno dell'importante torneo sulla polvere di mattoni. L'ultima volta che Nole è stato sconfitto nella sua prima partita di un torneo è stato nell'aprile 2018 quando ha perso contro lo slovacco Martin Klizan nella seconda fase dell'ATP 500 del Barcellona (2-6, 6-1 e 3-6).

Indipendentemente dal grande scandalo che la sua apparizione in Australia ha significato per provare a giocare il primo Grande Slam della stagione, Djokovic ha perso diverse presentazioni a causa del suo rifiuto di ricevere il vaccino contro il coronavirus e ha avuto una sola apparizione formale nel 2022: ha raggiunto i quarti di finale dell'ATP 500 in Dubai alla fine di febbraio e cadde contro il checho Jiri Vesely.

Comunque, e nonostante abbia rinunciato al numero 1 del mondo nelle mani del russo Daniil Medvedev per due settimane, Nole è atterrato in questo Masters 1000 come la racchetta numero 1 nella classifica nonostante non abbia giocato come i numeri lo supportavano. Va notato che da quell'aprile 2018, i peggiori risultati di sono stati tre sconfitte nelle loro seconde partite al Masters 1000 di Madrid (2018), Indian Wells (2018) e Monte Carlo (2021). Poi, è sempre avanzato oltre quella seconda partita in ogni torneo che ha giocato.

Grazie al fatto di essere in cima alla classifica per diversi anni, Djokovic inizia spesso la sua partecipazione al secondo turno dei tornei e a Monte Carlo non ha fatto eccezione. Lo spagnolo, 22 anni e 46 dal pianeta, aveva debuttato con una vittoria sull'americano Marcos Giron (7-5 e 6-3).

