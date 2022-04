Migration Colombia stima che nel fine settimana del 16 aprile, una media di oltre 23.000 persone potrebbero entrare nel paese ogni giorno

Migration Colombia ha indicato che ci saranno più di 407.000 viaggiatori nazionali e stranieri che, durante questo periodo pasquale, attraverseranno le aree di emigrazione e immigrazione dei diversi aeroporti internazionali e di altri posti di blocco dell'immigrazione in tutto il paese.

L'autorità colombiana per l'immigrazione ha ordinato un aumento del 16% del numero di funzionari della migrazione a livello nazionale e nel caso specifico del posto di controllo della migrazione presso l'aeroporto internazionale El Dorado nella città di Bogotà, dove si prevede che si sposterà il maggior numero di viaggiatori, questo aumento sarà vicino al 30%.

Da parte sua, il Direttore Generale della Migrazione Colombia, Juan Francisco Espinosa Palacios, ha fatto un appello speciale ai viaggiatori internazionali con collegamenti, così come alle compagnie aeree, per programmare correttamente i voli, tenendo conto che devono essere almeno tre ore prima nelle aree di migrazione per evitare inconvenienti.

Ha anche sottolineato che «si prevede che, durante questo periodo pasquale, circa 25.000 minori lasceranno il Paese, molti dei quali, senza la compagnia di uno o entrambi i genitori. Da qui l'importanza di avere a portata di mano, oltre al passaporto del bambino e al registro civile, il permesso di lasciare il Paese, concesso dal genitore non viaggiante, debitamente autenticato e nel caso in cui il padre sia all'estero, questo permesso deve essere elaborato, direttamente, presso il più vicino consolato colombiano».

Una delle raccomandazioni fornite dall'entità è quella di compilare, prima del volo, il modulo CheckMig, che è un requisito di viaggio obbligatorio e può essere trovato sul sito web di Migration Colombia o nei diversi app store per dispositivi mobili. CheckMig può essere completato 72 ore prima del viaggio e fino a un'ora prima del viaggio.

Oltre ad avere un passaporto valido e valido al momento dell'esecuzione del processo di controllo dell'immigrazione. Nel caso di minori, oltre al passaporto, la copia dello stato civile e, se richiesto, il permesso del minore debitamente autenticato o apostillato per lasciare il paese.

Sottolineano che, se sei un cittadino colombiano, hai più di 12 anni, utilizzi il sistema Biomig, che consente di svolgere il processo di controllo dell'immigrazione in meno di 20 secondi ed è abilitato nelle città di Bogotà, Medellín, Cartagena e Barranquilla. Inoltre, prima di partire, ricordati di convalidare con le autorità del paese in cui ti rechi, i requisiti sanitari e le altre normative in vigore.

Per coloro che entreranno nel Paese, si consiglia, se hai più di 18 anni, di ricordare che devi presentare la tua scheda di vaccinazione con il programma vaccinale completo. Se non hai completato lo schema o lo hai fatto meno di 14 giorni fa, devi presentare un test PCR negativo per Covid-19, effettuato 72 ore prima del viaggio o un test antigenico negativo, effettuato 48 ore prima del volo.

Allo stesso tempo, scarica l'applicazione Libertapp, da Migration Colombia, dal Play Store o dall'App Store e tieni a portata di mano un altro strumento di protezione quando viaggi, grazie al suo pulsante antipanico, che invia, in tempo reale, la tua posizione e un avviso a tutte le autorità nazionali.

Secondo il Gruppo per gli studi e le statistiche sulle migrazioni (GEME), durante il periodo pasquale, iniziato questo venerdì 8 aprile, e durerà fino al 17 aprile, più di 407.000 viaggiatori nazionali e stranieri entreranno e usciranno dal paese, di cui più di 209.000 partiranno dal territorio nazionale e quasi 198 mila biglietti.

L'8, 9 e 10 aprile si prevede di registrare il maggior numero di partenze dal Paese, con una media giornaliera di circa 24.000 viaggiatori. Di fronte all'afflusso di viaggiatori internazionali nel paese, Migration Colombia stima che nel fine settimana del 16 aprile, una media di oltre 23.000 persone potrebbero entrare nel paese ogni giorno.

Le destinazioni preferite dai colombiani all'estero durante questo periodo pasquale saranno gli Stati Uniti, il Messico, Panama, la Spagna e l'Ecuador. Nel caso di viaggiatori provenienti dal Venezuela, gli stranieri provenienti da Stati Uniti, Messico, Perù, Argentina e Spagna dovrebbero arrivare nel paese durante questo periodo pasquale.

Secondo Migration Colombia, i posti di controllo della migrazione aerea che avranno il maggior numero di movimenti di passeggeri sono l'aeroporto internazionale El Dorado di Bogotá, con oltre 234.000 passeggeri. L'aeroporto José María Córdova di Rionegro, con oltre 42mila viaggiatori. L'aeroporto Rafael Núñez di Cartagena con più di 25.000 passeggeri e l'aeroporto Alfonso Bonilla Aragón, che serve la città di Cali, con più di 24.000 passeggeri.

In materia di terra, il Rumichaca Migration Control Post di Ipiales, con più di 33.000 viaggiatori, è in cima alla lista. È seguito dal posto di controllo della migrazione nella città di Cucuta con più di 14.000 viaggiatori e dal posto di controllo della migrazione con più di 7.000.

