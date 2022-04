Ivan Duque afferma che la Colombia non ha rapporti con la Russia dopo la sua invasione dell'Ucraina

Colombia's President Ivan Duque speaks during an interview with Reuters in Bogota, Colombia October 16, 2020. Picture taken October 16, 2020. REUTERS/Luisa Gonzalez

Il presidente Ivan Duque ha assicurato nelle ultime ore che non ci sono relazioni tra Colombia e Russia. In un'intervista al quotidiano di Cartagena El Universal, ha sottolineato che il paese non prevede di avere una relazione diplomatica con la Russia nel bel mezzo della situazione che ha con l'Ucraina.

Oltre a notare che il suo governo non è interessato a interagire con quello del suo omologo Vladimir Putin, ha chiarito che in un prossimo futuro non vede alcuna possibilità di impegnarsi in un dialogo con quel paese, perché secondo lui ha commesso un «genocidio» contro il popolo dell'Ucraina.

Il presidente dei colombiani ha fatto riferimento al conflitto tra Russia e Ucraina, rilevando le atrocità a cui gli ucraini sono stati sottoposti dalle forze armate del loro paese vicino. «Quello che stiamo vedendo qui è un genocidio, un crimine contro l'umanità, un rimprovero totale. Allora, che rapporto? Nessuno. Come può il mondo avere una relazione mentre sta accadendo? », ha detto al quotidiano regionale.

Secondo i dati diffusi venerdì 7 aprile dalle Nazioni Unite (ONU), nel bel mezzo dei combattimenti che si sono combattuti tra i paesi del continente europeo, almeno 1.626 civili sono stati uccisi e altri 2.267 sono rimasti feriti. Va notato che l'organizzazione internazionale menziona una cifra che è stata in grado di verificare, ma le autorità ucraine hanno sottolineato che il numero di civili uccisi è più alto.

Gli attacchi russi che ogni giorno lasciano decine di morti, secondo il presidente colombiano, sono stati evidenti alla comunità internazionale:

L'ultimo attacco russo, secondo i media internazionali, è avvenuto venerdì 7 aprile, in una stazione ferroviaria della città di Kramatorsk, in Ucraina, dove le autorità locali hanno riportato un record di almeno 50 morti, tra cui quattro bambini, e più di 100 feriti. «Più di 30 persone sono state uccise e più di 100 sono rimaste ferite dopo un lancio di razzi alla stazione (...) Questo è un attacco deliberato «, ha detto a Telegram Oleksander Kamyshin, capo della compagnia ferroviaria ucraina Ukrzaliznytsia. Pochi istanti dopo, i servizi di soccorso hanno riferito che ci sono stati almeno 50 morti.

Il presidente colombiano ha insistito, nel bel mezzo dell'intervista a Nicolás Pareja Bermudez, direttore del media di Cartagena, che la Colombia è un paese che rispetta la sovranità, i diritti umani e, quindi, ha espresso sostegno al presidente ucraino Volodimir Zelensky. «Difendiamo l'integrità del territorio ucraino come ha fatto la Colombia nel 2014, quando ha sostenuto la risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite e siamo anche un paese che difende non solo quella sovranità e integrità, ma che difende i diritti umani e i valori che sono una parte essenziale del mondo ordine», assicurato.

Infine, Ivan Duque ha fatto riferimento alle comunicazioni telefoniche che ha avuto con il presidente dell'Ucraina dal 24 febbraio, quando la Russia ha iniziato la sua «operazione militare» in quel paese. «Continueremo a sostenere il suo Paese, signor Presidente. Continueremo a sostenere la sua sovranità, l'integrità del territorio e anche sostenere la sua gente. Sei stato un grande leader e i tuoi cittadini sono coraggiosi», ha detto Duke a Zelensky.

