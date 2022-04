Attenzione ai viaggiatori: questi sono i pedaggi più costosi quando si viaggia su strada durante la Pasqua

La Settimana Santa è dietro l'angolo e, come da tradizione, molti colombiani stanno facendo le valigie e preparando i loro itinerari per approfittare dei giorni di riposo che la celebrazione religiosa porta con sé.

Per questa Settimana Santa, le autorità si aspettano che più di 2.658.493 passeggeri si muoveranno attraverso i 49 terminal di trasporto terrestre in tutto il paese. Si prevede inoltre che circa 8′ 326.792 veicoli transiteranno sulle strade principali del paese.

Le autorità hanno anche confermato che le strade principali sono attualmente in normale funzionamento, così come i 168 pedaggi, che, vale la pena ricordare, sono stati installati per raccogliere risorse per la riparazione e la manutenzione delle strade.

Infobae Colombia ha stilato un elenco dei pedaggi più costosi in modo che gli utenti possano soddisfare meglio il proprio budget quando viaggiano su strada nei prossimi giorni.

Il pedaggio più costoso del paese è sulla strada che collega Bogotà a Villavicencio. Al pedaggio Pipiral la tariffa è di 18.500 pesos.

Segue il pedaggio Aburrá, sulla strada per l'aeroporto da Medellín a Rionegro, che genera una tassa di 17.100 pesos per viaggiare su questa strada.

Il terzo pedaggio più costoso del paese è sulla strada da Cartagena a Barranquilla, il pedaggio Marahuaco costa 15.200 pesos.

Il prossimo è il pedaggio di Circasia, sulla strada che collega le città di Pereira e Armenia, che costa 14.500 pesos.

Tornando ai Caraibi, il pedaggio di Puerto Colombia, sulla rotta tra Cartagena e Barranquilla, costa 14.200 pesos.

Segue il pedaggio situato sull'autostrada Villavicencio - Puerto Gaitan, dove vengono addebitati 13.900 pesos per il transito.

Allo stesso costo, a Cundinamarca, il pedaggio situato a Machetá guadagna un posto in questa lista addebitando 13.900 pesos per il transito sulla strada.

Questa lista è chiusa dal pedaggio La Lizama sulla strada da Bucaramanga a Barrancabermeja, che costa 13.700 pesos.

Vale la pena ricordare che il governo nazionale ha annunciato che entro il 2023 prevede di costruire 18 nuovi pedaggi che entreranno in funzione per finanziare le strade di quarta generazione nel Paese.

Per quell'anno, saranno stanziate risorse per le strade Girardot con Honda e Puerto Salgar, la Puerta de Hierro con Palmar de Varela e Carreto-Cruz del Viso e il completamento della Pacific Highway 2.

Un'indagine su un portale specializzato ci ha permesso di sapere in quali luoghi, sia nel paese che all'estero, i cittadini voleranno durante i giorni di riposo per la Major Week

Fuori dal paese, i luoghi preferiti dai colombiani sono: New York e Miami negli Stati Uniti; Cancun e Città del Messico, Messico; Punta Cana, Repubblica Dominicana. «È qui che Città del Messico si distingue come destinazione perché, sebbene durante la settimana di Pasqua dello scorso anno fosse già aperta per ricevere turisti, entro il 2022 l'interesse è aumentato del 117%», ha commentato Inés Hochstadter, Country Manager di Despegar Colombia.

Per quanto riguarda le destinazioni nazionali, i colombiani stanno cercando di andare a Bogotà, Medellin, Cartagena De Indias, Cali e Santa Marta. D'altra parte, i turisti che vengono in Colombia provengono da Cile, Messico, Perù, Argentina e Stati Uniti.

Latam, una delle compagnie di viaggi aerei che fornisce informazioni utili ai propri clienti, offre un doppio accumulo di miglia. Wingo, da parte sua, offre cinque destinazioni in particolare con costi più convenienti.

