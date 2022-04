Qual è la storia dietro l'immagine di Massimiliano d'Asburgo che AMLO ha mostrato al mattino

Il presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha presentato alla sua conferenza mattutina un'immagine del secondo imperatore del Messico, Massimiliano d'Asburgo, in cui il sovrano europeo può essere visto in piedi mentre è circondato da un gruppo di conservatori, che chiederanno il suo aiuto per guidare la nuova monarchia del paese.

Va notato che questo evento ha significato la frattura del governo di una delle figure più importanti per AMLO (Benito Juárez), ma qual è la storia dietro quell'evento mostrata dal presidente?

In primo luogo, è importante sottolineare che l'amministratore delegato ha esibito l'immagine per chiamare a non accettare «il ruolo dei vassalli» nel paese, per questo motivo ha mostrato l'illustrazione che ha intitolato «I conservatori offriranno a Massimiliano l'impero del Messico».

López Obrador ha affermato che è importante analizzare questo episodio della storia, poiché è stata l'opposizione dell'epoca a chiedere aiuto all'Impero francese, situazione che ha confrontato con la situazione di rifiuto straniero a causa della sua riforma elettrica, in particolare a causa della posizione dei quattro Senatori democratici statunitensi.

Foto mostrada por AMLO en la que la comisión mexicana que invita a Maximiliano de Habsburgo a ocupar el trono de México en Miramar (Autor: Cesare Dell'Acqua (1867)/ Wikipedia)

Ha sottolineato che il Paese non dovrebbe tornare al momento in cui le decisioni politiche dipendevano dagli interventi di altre nazioni, poiché «non è più quel momento, non lo accettiamo più, è il principio del non intervento, della soluzione pacifica, dobbiamo attenerci a ciò che dice la Costituzione, articolo 89, c'è la politica dei principi».

Lo ha detto proprio a causa dell'evento nascosto in quel ritratto di Massimiliano. Secondo un articolo dell'Istituto per la ricerca storica dell'UNAM, il periodo dei conflitti tra liberali e conservatori è avvenuto a causa delle «differenze ideologiche e politiche nel guidare il paese, così come gli interessi stranieri che erano in gioco, da un lato i liberali ha incontrato il Benemerito e gli Stati Uniti al timone, e d'altra parte, Massimiliano (che rappresenta l'Impero francese) al riparo dei conservatori».

Maximiliano de Habsburgo y Carlota de Bélgica llegaron al paìs en 1864 para encabezar El Segundo imperio mexicano. (Foto: Twitter@PGaleanaH)

Come ha illustrato AMLO, l'arrivo del Secondo Impero messicano significò il dominio della Francia sul territorio, principalmente perché il gruppo conservatore non era disposto a rinunciare al suo potere, il che li portò a «cercare l'arciduca per chiedergli di essere il principe europeo che riuscì a correggere le divisioni e innumerevoli problemi che hanno afflitto il Messico e la sua società».

Il viaggio di questo gruppo di opposizione a Juárez iniziò grazie al fatto che Napoleone III, l'imperatore di Francia, cercò di estendere il suo dominio al continente americano, la richiesta di aiuto era il pretesto perfetto per conquistare una nuova demarcazione.

Il Ministero della Cultura spiega che un gruppo «composto da membri del partito conservatore si è avvicinato all'arciduca austriaco Ferdinando Massimiliano d'Asburgo per offrirgli la corona imperiale del Messico. Massimiliano lo accettò il 3 ottobre 1863, nel suo Palazzo Miramar, convinto che il suo governo, oltre ad avere il sostegno militare della Francia, sarebbe stato ben accolto in Messico».

Benito Juárez encabezó el bando de los liberales que buscaban arrebatar el paìs de las manos francesas. (Foto: INAH)

Così, il 10 aprile 1864, furono firmati i Trattati di Miramar in modo che l'europeo e sua moglie, l'imperatrice Carlota, portassero a termine tutti i preparativi per l'avventura reale. La stessa fonte sottolinea che «le prime immagini ufficiali sono state scattate dal fotografo del tribunale di Trieste, Giuseppe Malovich. Tuttavia, era richiesta anche un'immagine ufficiale ad olio, cioè due grandi tele in cui agli imperatori veniva presentata tutta la solennità che ci si aspettava da una corte».

Questi ritratti furono commissionati a Franz Xaver Winterhalter, uno dei ritrattisti più prestigiosi dell'aristocrazia europea. Infine, è importante sottolineare che le politiche asburgiche erano ancora più liberali di quelle dello stesso Benito Juárez, una situazione cruciale per il crollo del suo mandato, perché le autorità europee hanno ritirato il loro sostegno per non rispettare l'ideologia conservatrice.

CONTINUA A LEGGERE: