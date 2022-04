Sony Store fa un annuncio importante su PlayStation

Sony ha annunciato che gli utenti saranno ora in grado di trovare tutto il merchandising ufficiale di PlayStation sul Sony Store, per condividere buoni regalo e abbonamenti a PlayStation Plus con chi vuoi.

Il Sony Online Store è disponibile negli Stati Uniti dal 2019. Questo annuncio coincide con i nuovi prodotti di Horizon Raw Materials, il marchio Guerrilla Games. Ma ora i consumatori possono acquistare anche giacche, felpe, Funko Pop! e altri oggetti che rendono omaggio a Horizon: Zero Dawn, The Last of Us Part 2, Ghost of Tsushima, God of War o semplicemente al marchio PlayStation e alle sue console.

Le nuove felpe, t-shirt, zaini, borse a tracolla, borracce e altri prodotti ufficiali PlayStation sono arrivati sul Sony Store, e ora ogni utente può portarli ovunque e dimostrare quanto siano fanatici della console nata nel 1994.

L'azienda mette in evidenza ad esempio il bomber ispirato alla PS5, il cappuccio in rilievo del controller wireless DualSense, una t-shirt da donna con un logo iridescente e uno zaino PlayStation, bottiglie d'acqua, tappi, libri d'arte, tazze e altro ancora.

Productos de PlayStation en la Sony Store. (foto: PlayStation.Blog LATAM)

Inoltre, puoi condividere la tua passione per PlayStation donando carte da $10, $20, $50 e $100 in modo che gli altri possano godere appieno di tutti gli elementi della più grande libreria di contenuti PlayStation al mondo attraverso il PlayStation Network.

Un'altra aggiunta sono le carte PlayStation Plus 3 mesi e 12 mesi per sfruttare tutti i suoi vantaggi, tra cui la possibilità di giocare in multiplayer online con una comunità globale di giocatori, giochi mensili gratuiti e sconti esclusivi sul Negozio di giochi.

Sony ha eliminato la possibilità di acquistare abbonamenti annuali a PlayStation Now dal suo negozio digitale. L'eliminazione è avvenuta la scorsa settimana quando è stato annunciato che PlayStation Now sarebbe stata sostituita dalla nuova PlayStation Plus, che ora ha tre livelli e offre l'accesso a un catalogo di giochi di generazione attuale e oltre.

Il motivo è legato alla sospensione della produzione di PlayStation Now. Nell'ambito dell'annuncio della scomparsa del servizio PlayStation Now e dell'integrazione delle sue funzionalità nell'abbonamento PlayStation Plus Premium, Sony ha rassicurato gli abbonati esistenti a PlayStation Now assicurando che mesi di abbonamenti a PlayStation Now a pagamento sarebbero stati convertiti automaticamente su PlayStation Premium.

13-12-2021 PlayStation Now POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA PLAYSTATION Europa Press

L'abbonamento annuale per PlayStation Now costa $59,99 e l'abbonamento annuale a PlayStation Plus Premium costa $119,9, quindi è stato un ottimo affare per coloro che avevano un contratto a lungo termine per Now.

Per questo motivo, e attualmente, l'unico modo per accedere a PlayStation Now è tramite l'abbonamento mensile, eliminando la possibilità di pagare con mesi di anticipo. L'abbonamento mensile costa $8,99 e sarà sostituito, a giugno, dall'abbonamento PlayStation Plus Premium a partire da $16, 99, che è quello che dà accesso ai giochi PlayStation 3 dal catalogo PlayStation Now.

PlayStation Plus avrà tre diverse modalità di abbonamento

PlayStation Plus Essential, che mantiene le funzionalità di PlayStation Plus così come sono conosciute allo stesso prezzo di quella attuale:

- 8,99 USD per un mese.

- $24,99 per tre mesi.

- $59,99 per un anno.

PlayStation Plus. (foto: Hipertextual)

PlayStation Plus Extra, che aggiunge l'accesso a un catalogo di circa 400 giochi per PlayStation 5 e PlayStation 4 e costo:

- 13,99 USD al mese.

- $39,99 per tre mesi.

- 99,99 USD all'anno.

PlayStation Plus Extra. (foto: Todo Digital)

e PlayStation Plus Premium, che include tutto quanto sopra e un catalogo di circa 300 giochi compatibili con le versioni precedenti di PlayStation 3, PlayStation 2, PSP e PlayStation, e avrà un costo di:

- 16,99 USD al mese.

- 49,99 USD per tre mesi.

- 119,99 USD all'anno.

