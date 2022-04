L'ex militare colombiano arrestato negli Stati Uniti per l'omicidio del presidente di Haiti si è dichiarato non colpevole

Si è appreso che Mario Palacios, l'ex militare colombiano arrestato negli Stati Uniti e legato all'assassinio del presidente haitiano Jovenel Mosie, si è dichiarato non colpevole in una breve udienza davanti al giudice federale Lauren Louis nei tribunali del centro di Miami.

Quando Palacios si dichiara non colpevole, chiede all'accusa di presentare tutte le prove che ha per incriminarlo e quindi impiegare più tempo per preparare il suo caso e presentare testimoni. Va detto che se riconosciuto colpevole avrebbe una pena massima di ergastolo, per ora i tribunali devono fissare una data per l'inizio del processo, che potrebbe essere tra diversi mesi.

Attualmente è in una prigione federale in Florida dall'inizio dell'anno, è stato arrestato in Giamaica dove era fuggito dopo l'omicidio e nell'ottobre 2021 ha chiesto volontariamente di parlare con le autorità statunitensi.

La mattina presto del 7 luglio, il presidente haitiano Jovenel Moise è stato assassinato da un gruppo di mercenari. L'omicidio è diventato rilevante in Colombia quando si è saputo che un gruppo di ex soldati era coinvolto nel caso e che 18 di loro erano stati catturati. Il processo ha coinvolto Palacios, che era fuggito dalla scena del crimine, arrestato in Giamaica in ottobre dopo che la polizia nazionale haitiana aveva pubblicato un annuncio della sua ricerca e cattura a luglio.

Il colombiano faceva parte di un gruppo di 20 colombiani e altri haitiano-americani che hanno partecipato a un complotto per rapire o assassinare il presidente haitiano.

Va ricordato che la polizia nazionale haitiana ha pubblicato nel luglio 2021 un annuncio di perquisizione e arresto contro Palacios, perché secondo i dati delle indagini, Palacios era entrato nella residenza di Moise al momento dell'assassinio ed era fuggito. Tuttavia, ha negato di aver fatto parte del crimine.

«Non so chi l'abbia ucciso. Lo dico con il cuore per la mia famiglia, per i miei figli. Non so chi l'abbia ucciso perché quando sono arrivato in quella stanza c'erano già i commando Yepes e il signor Romero», ha osservato l'ex soldato.

In ottobre, le autorità colombiane hanno annunciato che Palacios, che finora era stato classificato come «soggetto pericoloso», era stato catturato in Giamaica, a causa della collaborazione tra i due paesi caraibici. Inoltre, in diverse occasioni il governo colombiano ha affermato che molti ex soldati sono stati ingannati e non sapevano che avrebbero partecipato a un omicidio.

Il colombiano è uno dei due imputati che sono comparsi nei tribunali di Miami per il suo presunto coinvolgimento nell'assassinio del presidente di Haiti. L'altro è l'uomo d'affari haitiano-cileno Rodolphe Jaar, che sta affrontando le stesse accuse e che secondo la procura avrebbe aiutato un gruppo di colombiani a procurarsi armi per compiere il crimine.

Per ora, il processo continua contro i 18 colombiani detenuti ad Haiti, tuttavia, è stato riferito che non hanno accesso all'autodifesa e che sono stati maltrattati nella prigione dell'isola. All'epoca, Palacios disse: «Ho paura per quello che potrebbero farmi, ma anche per quello che potrebbero fare alla mia famiglia», e riferì anche che uno dei suoi colleghi è stato accoltellato dalla polizia haitiana e altri sono stati picchiati con le pistole della divisa.