JPMorgan esamina l'esposizione alle materie prime dopo il caos

(Bloomberg) - JPMorgan Chase & Co. sta rivedendo la sua attività con alcuni clienti di materie prime dopo la contrazione delle posizioni corte in nichel il mese scorso, una mossa che minaccia di rimuovere più liquidità dal settore.

direzione di JPMorgan ha chiesto ai team di tutto il mondo di condurre un'ulteriore due diligence su alcuni clienti esistenti, inclusi operatori di metalli e raffinerie di petrolio, secondo le persone che hanno familiarità con la questione. Le valutazioni del rischio sono in corso anche in alcune funzioni di finanziamento, hanno affermato le fonti, che hanno chiesto di non essere identificate perché le informazioni sono private.

La banca statunitense è uno dei principali attori nei mercati mondiali delle materie prime e di gran lunga la più grande nel settore dei metalli. È stato anche un attore chiave nell'aumento del prezzo del nichel che ha scosso il London Metals Exchange il mese scorso, in quanto è la più grande controparte di Tsingshan Holding Group Co., il principale produttore mondiale di metalli al centro della contrazione delle posizioni corte.

JPMorgan stava già monitorando e aggiustando la sua esposizione alle materie prime sulla scia dell'aumento della volatilità del mercato prima della contrazione delle posizioni corte in nickel, secondo un'altra persona che conosceva la posizione della banca. Dall'aumento dei prezzi del nichel all'inizio di marzo, la banca ha effettuato una revisione più approfondita, ha detto la fonte.

«In linea con una prudente gestione del rischio, abbiamo esaminato i rischi alla luce degli importanti sviluppi del mercato nel corso di quest'anno e continueremo a farlo in tutti i mercati, ma restiamo impegnati nel nostro franchising di materie prime», ha detto JPMorgan in una nota.

Qualsiasi riduzione da parte della banca arriverebbe in un momento particolarmente difficile per i mercati delle materie prime, che stanno già soffrendo di un forte calo della liquidità poiché i prezzi elevati e le forti oscillazioni costringono i trader a stare fuori dai piedi.

Sebbene la revisione copra i clienti nel settore delle materie prime di JPMorgan, si concentra sui metalli di base e sulle attività relative alle operazioni sul London Metal Exchange, hanno detto la gente. Una delle questioni che la banca sta considerando è come stressare la propria attività in caso di collisioni senza precedenti come quella con il nichel, ha detto una persona.

Non è chiaro quale sarà l'esito della revisione, si è detto, ma è possibile che possa portare JPMorgan a ridurre la sua attività nel settore delle materie prime. La banca ha già ridotto la sua esposizione al mercato del nichel, ha detto la gente. Ha anche richiesto un'ulteriore approvazione da parte della direzione per le operazioni di finanziamento di nuovi metalli.

La contrazione delle posizioni corte in nickel ha scosso il settore delle materie prime e LME ha affermato di aver generato un «rischio sistemico» per il mercato. In risposta, alcune banche hanno temporaneamente interrotto il finanziamento delle materie prime in Asia all'inizio del mese scorso, secondo gli operatori fisici di Singapore e Cina che spesso prendono in prestito dalle banche interessate. Alcuni operatori non sono ancora in grado di accedere ai finanziamenti di quelle banche, tra cui JPMorgan, e gli è stato detto che è perché gli istituti di credito stanno rivedendo la loro attività sulle materie prime, hanno detto.

Le operazioni che sono state interessate includono accordi di riacquisto con banche, in cui i commercianti utilizzano le loro scorte per ottenere finanziamenti.

Secondo quanto riportato da Bloomberg il mese scorso, circa 50.000 tonnellate della posizione totale di nichel corto di Tsingshan, oltre 150.000 tonnellate, sono state detenute attraverso una posizione over-the-counter con JPMorgan.

La società cinese ha faticato a pagare i suoi aggiustamenti di margine dopo che il nichel è salito al 250% in poco più di 24 ore, ma ha guadagnato una pausa dopo che le operazioni sono state sospese per una settimana, le transazioni sono state annullate a prezzi più alti e le sue banche - guidate da JPMorgan - hanno accettato di non fare ulteriori aggiustamenti dei margini.

Sulla base della cifra di 50.000 tonnellate, Tsingshan avrebbe dovuto a JPMorgan circa 1 miliardo di dollari di margine il giorno prima che il mercato del nichel si fermasse. Se il prezzo del nichel fosse stato permesso di continuare a salire, l'esposizione della banca a Tsingshan avrebbe potuto aumentare di miliardi di dollari in più.

