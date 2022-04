Marzo è diventato il mese più violento della storia recente di Colima

La violenza a Colima non si ferma. Marzo è diventato il mese più violento nella storia dell'entità. Nel 31° giorno del mese, sono stati registrati 98 omicidi intenzionali, secondo gli ultimi dati del Segretariato Esecutivo del Sistema Nazionale di Pubblica Sicurezza.

Ma la tendenza non sembra migliorare ad aprile, quando solo il primo giorno ci sono stati omicidi, scontri e la scoperta di corpi umani.

Quattro sacchetti di plastica erano situati nel comune di Coquimatlán, il cui interno conteneva resti umani. Secondo i rapporti, potrebbero essere i corpi di un uomo e di una donna. La scoperta è stata fatta in seguito alla denuncia anonima di un vicino nella zona della tenuta di El Ranchito, dove le vittime sono state abbandonate.

Nella parte orientale della città, una donna è stata ripetutamente colpita. I media locali dicono che è morta in un ospedale mentre era in cura.

In un altro evento, nel quartiere di El Pedregal, nella capitale Colima, un uomo è stato ucciso da armi da fuoco. Di fronte al Palazzo Municipale di Colima, è stato ucciso il proprietario di un bar. La vittima è un famoso uomo d'affari della regione. Secondo i dettagli, era all'interno del suo negozio, quando uomini armati gli hanno sparato a distanza ravvicinata. Le sue condizioni sono delicate.

Colima se ha convertido en un paraíso de la violencia del CJNG (Foto:EFE/David de la Paz/Archivo) EFE

A causa della violenza in corso nell'entità da 50 giorni, il governo degli Stati Uniti ha emesso un avviso di viaggio a Colima.

«Colima sta vivendo un aumento della violenza tra le organizzazioni criminali, in particolare nella città di Colima e nelle aree urbane circostanti. Ci sono state sparatorie tra gruppi criminali in luoghi pubblici in cui i passanti sono stati feriti o uccisi», si legge nell'avviso emesso dall'ambasciata degli Stati Uniti in Messico.

L'avviso di viaggio del Dipartimento di Stato è di livello 4, il che significa che non è consigliabile entrare nell'entità a causa dell'alto rischio di affrontare situazioni legate alla criminalità, come il rapimento.

Se sei già nell'entità, il governo degli Stati Uniti ha raccomandato di prendersi cura dell'ambiente e di tenere d'occhio i media locali per gli aggiornamenti e, in caso di emergenza, chiamare il 911.

Inoltre, hanno ricordato che possono anche contattare l'Ambasciata e i Consolati degli Stati Uniti in Messico chiamando il numero (55) 8526 2561, per il Messico; 1-844-528-6611, da quel paese.

Una riña en el Tereso de Colima desató una guerra interna del CJNG (Foto: REUTERS) REUTERS

Una lotta avvenuta il 25 gennaio nel Cereso de Colima ha portato alla rottura del CJNG contro la fazione Mezcales, la cui roccaforte si trova nell'omonima colonia. Quel giorno ci sono stati 12 omicidi legati alla criminalità organizzata nell'entità, nove dei quali sono avvenuti nel centro carcerario.

Trascorsero quasi due settimane e la notte del 7 febbraio ci furono due esecuzioni, feriti e sparatorie contro case nella capitale come a Villa de Álvarez. Il giorno seguente, i narcomantas che dichiararono guerra guidati dal Cartello Indipendente di Colima furono schierati sotto il comando di José Bernabé Brizuela Meraz, alias la Vaca.

Durante quella settimana si intensificarono le notti di terrore, squartate, esecuzioni nel bel mezzo della giornata, di notte o all'alba, così come sparatorie e chiusure di aziende e scuole. Da allora hanno identificato i nemici da sconfiggere nel CJNG, i fratelli Aldrin Miguel Jarquín Jarquín, El Chaparro e/o Chaparrito; oltre a José de Jesús Jarquín Jarquín, la R32.

Gli operatori di Brizuela Meraz hanno affermato che i loro ex alleati hanno ordinato l'esecuzione del governatore Indira Vizcaino, ma il cartello indipendente Colima non ha accettato di evitare conflitti con le autorità in un caso di questa portata. Sebbene abbiano impedito che se l'omicidio fosse avvenuto, avrebbero cercato di incolpare gli assassini di La Vaca.

