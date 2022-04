Influenzato da Messico e Israele, Ilan Bar-Lavi si esibirà al 14° Polanco Jazz Festival

Ilan Bar-Lavi è un chitarrista e compositore messicano, ma con una famiglia israeliana che, ancora una volta, torna a Città del Messico per potersi esibire al 14° Polanco Jaz Festival questo sabato e domenica.

Questo Festival potrà sfruttare il mix sonoro che Ilan riunisce, poiché la sua esperienza con il Medio Oriente, la musica latina e i newyorkesi è una combinazione per la quale è anche considerato uno dei musicisti più talentuosi ed eccezionali della sua generazione.

Domenica 3 aprile, potrai apprezzare il concerto in cui metterà in evidenza il suo album più recente, che è «Unprofessional», in cui ha composto 10 canzoni originali in spagnolo ed ebraico.

Allo stesso modo, Ilan ha parlato con Infobae per raccontarci cosa presenta in Messico e come riesce ad avere una miscela di tutti i suoni della sua musica.

Come ti sta trattando il Comune?

Amo la città, mi mancavano molto i tacos e molto buoni, sono stato a Gerusalemme per questi quattro anni.

Cosa ne pensi di presentarti in questa 14esima edizione di Jazzy?

Molto felice, davvero, di poter suonare in questo bellissimo festival al Teatro Ángela Peralta, che è un posto super e molto felice.

Presenterai il tuo nuovo album?

Sì, presenterò «Unprofessional», oltre alle mie composizioni, degli ultimi anni. Ce ne sono diversi dal mio primo album e diversi dall'album che presto usciranno tra due o tre mesi, sono nuove canzoni. Ci sarà un mix di tutte le mie canzoni.

Dimmi com'è che lavori tra le due culture che hai per la famiglia?

Come ho detto, per me è normale perché sono cresciuto così, ma musicalmente sento che è piuttosto interessante perché sono due generi diversi, ma allo stesso tempo molto, con qualcosa di molto, comune.

Anche nel cibo sento che è qualcosa di molto comune, sono cibi piccanti e ricchi. Le persone sono anche simpatiche in entrambi i posti e se hanno un buon legame.

Come ti comporti al momento in cui scrivo?

Quando si tratta di comporre non penso molto al genere o al country, prendo sempre la chitarra e inizio con un'idea e a poco a poco afferra la «rola» (canzone) e viene fuori naturalmente perché sono cresciuto con i due musicisti in casa, quindi ce l'ho già nell'orecchio ed è quello che viene fuori.

Ma l'influenza della musica messicana come: boleros, son jarocho e persino la musica della marimba, del Chiapas, tutto, combinato con quello che sapevo di mio padre, che è musica araba, ebraica, mediterranea perché la fusione è venuta fuori.

Come hai iniziato a fare musica?

Mia madre è una psicologa, ma le piace suonare la chitarra e c'è sempre la chitarra in casa e il piano, una tastiera ed è così che ho iniziato molto curioso con la chitarra e ho iniziato a suonare con altre band.

All'età di 18 o 19 anni ho iniziato a scrivere le mie canzoni, mi ha dato quella preoccupazione di dire chi sono. Se fossi uno che suonava jazz/rock, dovevo dire chi sono e non suonare un altro genere.

Poi ho iniziato a comporre e quando inizi a comporre e hai bisogno di andare a registrare e andare in studio e poi iniziare il primo album, il secondo album ed è così che continui ad andare avanti.

Come ti sei sentito quando hai finito il primo album?

Nel primo album ho registrato tre volte prima che uscisse perché non è uscito, la musica non suonava come volevo.

Quando ho registrato un album, non ha funzionato e poi ne ho registrato un altro e fino alla terza volta ho già afferrato il suono che avevo in mente e per me è stato bello poter fare la mia musica, fare la mia proposta e nel corso degli anni, più lo fai meglio ottieni.

Nel tuo album hai un mix di artisti e volevo sapere, è stato difficile per te tenere il ritmo?

L'album «Unproffesional» è stato in un periodo in cui vivevo a New York e perché c'è fare musica di quel tipo perché è facilitato perché si hanno tutti i paesi in quartieri diversi, li ho invitati in studio ed è così che abbiamo fatto l'album.

Quando vivevo in Israele dovevo fare musica con gente lì e ora sono in Messico e sto registrando. Sto fluendo dipende da dove mi trovo e dai musicisti che mi circondano ed è così che creo la mia musica.

Com'è stata questa esperienza Covid, immagino che sia lì che hai sviluppato più musica?

Sì, da un giorno all'altro eravamo rinchiusi, avevo degli eventi, ma non si potevano più fare e stavo facendo musica dal mio computer, non c'era modo che non iniziassi a fare nulla.

Dobbiamo reinventarci ed è così che è nato il nuovo album che uscirà nei prossimi mesi.

A quali altri eventi parteciperai?

L'8 aprile suonerò a Xalapa con alcuni amici e la prossima settimana ci sono due spettacoli in Israele. La luce è già stata vista.

