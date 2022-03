Gli Stati Uniti hanno avvertito che la Russia minaccia di esportare in America Latina il conflitto in Ucraina usando Venezuela, Nicaragua e Cuba

FILE PHOTO: Russian President Vladimir Putin meets with his Venezuelan counterpart Nicolas Maduro at the Kremlin in Moscow, Russia September 25, 2019. Sputnik/Alexei Druzhinin/Kremlin via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY./File Photo

Kerri Hannan, un funzionario del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, ha avvertito giovedì che la Russia sta minacciando di esportare in America Latina il conflitto in Ucraina, attraverso la cooperazione militare con Venezuela, Nicaragua e Cuba.

«L'impegno per la democrazia nell'emisfero non è mai sembrato così urgente, poiché la Russia calpesta la democrazia ucraina e minaccia di esportare la crisi ucraina nelle Americhe, espandendo la sua cooperazione militare con Cuba, Nicaragua e Venezuela», ha detto Hannan in un'audizione del Senato degli Stati Uniti Affari Esteri Comitato.

