Luisa Fernanda W e Pipe Bueno hanno rivelato diversi segreti sul loro ristorante messicano

La popolarità di Rancho MX, il ristorante e bar dell'influencer Luisa Fernanda W e della popolare cantante di musica Pipe Bueno, continua a far parlare, questa volta, perché era nota un'intervista che entrambi hanno rilasciato al produttore messicano noto come Badabun.

Lo stabilimento, situato nel comune di Cajicá (a nord di La Sabana de Bogotá), è stato presentato nella registrazione come uno che gode di ampio spazio, considerando che è di campagna, e ha vari ambienti in cui i suoi ospiti godono della cucina messicana e delle presentazioni artistiche che si svolgono lì.

Grandi aree verdi, edifici in stile coloniale, fontane d'acqua e ampi corridoi sono stati altri elementi mostrati nelle immagini del progetto che è stato inaugurato 8 mesi fa ed è diventato uno dei preferiti della capitale colombiana e dei suoi dintorni.

Infatti, Luisa Fernanda W e Pipe Bueno fanno sapere loro perché hanno investito i loro risparmi in questo business e non in altri che già conoscevano, come i social media o la musica.

Allo stesso modo, l'interprete di «Cupido fallito» e «Te ne saresti andato prima» era orgoglioso perché l'idea, nata in compagnia di un terzo partner, ha creato più di 400 posti di lavoro diretti nel bel mezzo della ripresa economica.

Per quanto riguarda le sfide che hanno affrontato quando hanno scommesso sul «manito» alimentare del paese, Pipe Bueno ha avvertito che la sfida più grande sono state le tortillas per i tacos, poiché avverte che «un buon messicano riconosce la buona frittata per miglia». Ecco perché sono stati assunti chef nati in Messico.

Il Caleño ha anche rivelato che Maluma, suo amico e padrino di suo figlio Máximo, gli ha promesso che dopo aver adempiuto ai suoi impegni professionali fuori dal paese, tornerà a vedere Rancho MX e godersi tutto ciò che hanno da offrire.

Mentre in un'altra parte della conversazione, Luisa Fernanda W ha detto che Maluma è molto «genuina» e di solito è felice dei risultati dei suoi amici, quindi conferma che presto lo avranno lì.

«Sta arrivando, ma da quando il tour negli Stati Uniti lo ha portato e ha lavorato, ma non so se lo sai, è un fan della musica regionale messicana, gli piace avere una buona tequila e sta aspettando la sua visita qui», ha aggiunto Pipe Bueno.

Inoltre, l'influencer di Antioquia ha detto che il suo amore per il Messico è molto grande, tra le altre cose, perché è stato in questo paese che lei e il suo partner hanno scoperto la sua gravidanza.

Guarda l'intervista completa qui: