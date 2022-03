Viene pubblicato «Choose or Die»: un videogioco retrò scatena il terrore

«Choose or Die» è un inquietante film horror britannico che si apre il 15 aprile. (Netflix)

«Non vedo come un videogioco possa uccidere qualcuno», dice nel trailer di Choose or Die (precedentemente chiamato Curs>R), chiede il personaggio di Asa Butterfield (Sex Education). Dato che la voce di Robert Englund (sì, lo stesso Freddy Krueger della saga di Nightmare) si sente nella clip, è possibile che presto il povero Isaac capisca in dettaglio i molti modi in cui un videogioco può uccidere qualcuno. Questa è l'idea di questo film horror britannico che Netflix uscirà il 15 aprile.

Questo è un gioco di sopravvivenza degli anni '80, che Kayla, il personaggio di Iola Evans (The 100) inizia a giocare. Ha lasciato il college, ha appena perso il lavoro, sta per essere sfrattata da casa sua. E Isaac gli racconta dei tanti vecchi premi di videogiochi che sono stati lasciati senza premio. Nel caso di CURS>R, 125.000 USD che potrebbero risolvere più di un problema per te.

Iola Evans ("The 100") imagina que no será difícil ganarle a un video game de los ochenta. (Netflix)

Tuttavia, ne creerà altri per te. Il gioco può controllare la realtà e distorcerla, e presto Kayla sta giocando per la sua vita, non per soldi. Deve prendere decisioni spaventose che portano a risultati intollerabili. Ma scegli o muori, come indicato dal titolo del film di Toby Meakins scritto da Simon Allen.

Isaac, un amico della ragazza, capisce anche di aver aperto una versione Black Mirror di Hell's Gate, e che la maledizione che è caduta su Kayla avrà conseguenze mortali per l'intera città.

La película de Toby Meakins escrita por Simon Allen se llamó originalmente "Curs>r". (Netflix)

Gli schermi retrò, con il loro bagliore verde, scatenano urla, sangue e tanto terrore psicologico. Sulla scia della distruzione c'è il resto del cast: Eddie Marsan (Sherlock Holmes), Angela Griffin (White Lines), Kate Fleetwood (Star Wars: Episodio VII), Ryan Gage (Lo Hobbit) e Joe Bolland (The Trial of Christine Keeler).

El juego puede controlar la realidad y torcerla, con consecuencias mortales. (Netflix)

Choose or Die, che con il suo precedente titolo è stato originariamente sviluppato con Ridley Scott come serie limitata, è prodotto da Sebastien Raybaud e John Zois di Anton e Matthew James Wilkinson per Stigma Films, con Simon Allen, Liza Glucoft, Nick Angel e Holly Hubsher come produttori esecutivi.

La producción se estrenará en los próximos días. (Netflix)

CONTINUA A LEGGERE: