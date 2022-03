Luis Manuel Seijas ha parlato della partita decisiva che la Colombia giocherà contro il Venezuela

BOGOTA. Septiembre 27 de 2020. Independiente Santa Fé enfrenta a Millonarios FC por la fecha 10 de la Liga BetPlay DIMAYOR I 2020 jugado en el estadio Nemesio Camacho El Campín de la ciudad de Bogotá. (Dimayor)

Il 35enne volante venezuelano Luis Manuel Seijas, che ha avuto un periodo di rilievo all'Independiente Santa Fe, ha parlato della partita di playoff che la nazionale colombiana terrà martedì 29 marzo alle 18:30 contro il 'Vinotinto' a Puerto Ordaz.

Il 'Tricolor' dovrà battere il Venezuela di José Néstor Pékerman e attendere altri risultati per vincere la quota di ripescaggio e giocare l'ultima carta per qualificarsi per la terza coppa del mondo consecutiva.

Una voce autorizzata a parlare di questa partita è Luis Manuel Seijas, che ha giocato un totale di 71 partite ufficiali con il Venezuela e ha partecipato a tre processi a eliminazione diretta tra il 2010 e il 2018. Ha anche partecipato agli U20 sudamericani nel 2005 che si sono svolti nell'Asse del caffè dove la Colombia è stata incoronata campione.

Quello nato a Valencia, in Venezuela, è arrivato a Santa Fe nel 2008 dal Deportivo Táchira nel suo paese. Con il 'Leon', Seijas ha vinto tre titoli: una Coppa della Colombia nel 2009, un campionato nel 2014 e il Conmebol Sur Americana nel 2015 contro l'uragano argentino.

Attualmente, Luis Manuel Seijas è un membro del Phoenix Rising negli Stati Uniti e ha parlato ai microfoni del Caracol Radio Sports Carousel del lavoro svolto dall'argentino José Néstor Pékerman alla guida del Venezuela.

Allo stesso modo, l'ex Chapecoense ha dichiarato che per loro le partite contro la Colombia hanno un condimento speciale perché è un «classico», e motiva il fatto che non hanno perso come locale per 26 anni con i coltivatori di caffè.

Ha anche riflettuto sul lavoro che Richard Páez ha fatto all'epoca davanti al pareggio «Bolivariano», e ha ricordato la dolorosa sconfitta subita dalla Colombia nel 2003, quando è caduto 1-0 con il punteggio di Juan Arango nel Metropolitan di Barranquilla.

Infine, ha sottolineato che ci sono rivali che guardano ancora la squadra nazionale venezuelana alle spalle e che questo fattore di solito pesa sugli avversari quando li affrontano.

