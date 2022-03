Il mondo passa dalla carenza di vaccini contro il covid-19 all'eccesso

(Bloomberg) Dopo aver corso contro il tempo per sviluppare capacità e soddisfare richieste apparentemente insaziabili di vaccini anti-covid-19, l'industria globale dei vaccini sta ora affrontando una domanda in calo.

La tendenza potrebbe rallentare le vendite elevate di farmacisti giganti come Pfizer Inc. e AstraZeneca Plc e creare nuovi problemi per i produttori locali, dall'India all'Indonesia, che hanno sviluppato una gigantesca capacità di produrre vaccini ma ora stanno affrontando un eccesso di offerta.

Sebbene sia probabile che i rinforzi mantengano viva la domanda di vaccini covid in tutto il mondo, l'enorme carenza che ha regnato per gran parte dell'ultimo anno è diminuita. Ora la possibilità di un eccesso globale sembra più probabile.

«L'offerta supera la domanda in gran parte del mondo, anche se molti paesi applicano vaccini di richiamo», ha affermato Scott Rosenstein, consulente sanitario di Eurasia Group.

Nel frattempo, un numero crescente di produttori sta entrando nel mercato.

Più di 9 miliardi di dosi potrebbero essere prodotte entro il 2022, ma la domanda di vaccini potrebbe diminuire a un tasso approssimativo compreso tra 2,2 miliardi e 4,4 miliardi di dosi all'anno nel 2023 e oltre, secondo la società di analisi Airfinity Ltd.

Il governo non ha ancora effettuato ordini per il 2022, suggerendo margini di crescita se il paese acquista un gran numero di dosi di richiamo. AstraZeneca ha rifiutato di commentare. Pfizer non ha affrontato direttamente le domande sulla domanda di vaccini e ha affermato in una dichiarazione che esiste una capacità sufficiente per vaccinare il mondo entro il 2022, ma che le barriere all'accesso persistono. Moderna non ha commentato ulteriormente.

Più offerta

Il problema è particolarmente acuto in India, sede della più grande industria mondiale di vaccini, che si occupa di eccesso di offerta nazionale e globale.

Biological E. Ltd., un grande produttore con sede a Hyderabad, ha investito circa 15 miliardi di rupie (195 milioni di dollari) per raddoppiare la capacità durante la pandemia a circa quattro milioni di dosi di vaccini al giorno. Tuttavia, dato che la maggior parte degli adulti è completamente vaccinata e il governo non mostra alcuna urgenza di intensificare la sua campagna di dose di richiamo, non è chiaro quante altre dosi verranno acquistate.

Il Serum Institute of India ltd., il principale fornitore del paese che ha prodotto 2 miliardi di vaccini covid lo scorso anno, ha interrotto la produzione a dicembre a causa della mancanza di ordini, ha dichiarato il CEO Adar Poonawalla a gennaio. Serum non ha risposto a domande e richieste di commento sui livelli di produzione dell'azienda di vaccini covid.

«Una delle grandi domande in futuro sarà cosa fare con tutta questa capacità di produzione di vaccini man mano che la domanda diminuisce», ha affermato Rosenstein. «Probabilmente non c'è abbastanza domanda di altri vaccini per renderlo un'opzione praticabile per tutti questi impianti di produzione».

Tecnologia mRNA

Anche altri fornitori di vaccini indiani sono alla ricerca di opportunità di immunizzazione innovative oltre il covid.

«Riteniamo che non solo i vaccini contro il covid-19, ma anche i vaccini contro l'influenza, lo pneumococco e quelli contro altre malattie trascurate inizieranno a diventare opportunità molto importanti», ha detto Kiran Mazumdar Shaw, presidente di Biocon Ltd., a Bloomberg Television all'inizio di questo mese.

Nel frattempo, in altre parti del mondo, alcuni sviluppatori stanno gettando la spugna. Kalbe Farma, dall'Indonesia, ha messo in pausa il lavoro su un vaccino covid con la sudcoreana Genexine Inc. questo mese, citando abbondanti inventari. Ora intende utilizzare la tecnologia del DNA per altri tipi di vaccini.

Nonostante le attuali pressioni, è probabile che le aziende continuino a vedere la domanda di dosi di richiamo mentre cercano vaccinazioni migliori che siano superiori ai prodotti iniziali. Sembra che covid si stia evolvendo in quella che probabilmente sarà una malattia endemica, il che significa che probabilmente è qui per restare, ha detto Gary Dubin, presidente dell'unità vaccinale della Takeda Pharmaceutical Co. del Giappone.

Rimangono ancora dubbi sul fatto che e con quale frequenza saranno necessari rinforzi regolari, e se possibili varianti «potrebbero cambiare rapidamente il quadro», ha detto.

