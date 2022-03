Più di 30 milioni di persone sono state sfollate a causa del cambiamento climatico: si può fermare il riscaldamento globale?

A city showing the effect of Climate Change

«Stiamo camminando nel sonno verso la catastrofe climatica e non possiamo puntarci il dito contro l'altro mentre il pianeta brucia», ha detto António Guterres. Le parole del Segretario generale delle Nazioni Unite sono il preludio al rapporto che sarà pubblicato dall'Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) il 4 aprile.

In questo documento, gli esperti indicheranno quali impegni dovranno assumere i paesi per frenare il riscaldamento globale e le sue conseguenze, che hanno già portato più di 30 milioni di persone in tutto il mondo a dover lasciare le proprie case per trasferirsi in altre aree.

L'obiettivo era già stato raggiunto, entro il 2030 la temperatura del pianeta non poteva aumentare di oltre 1,5° Celsius. Ecco perché c'è una forte pressione per cambiare la matrice energetica globale e abbandonare i combustibili fossili a favore delle energie rinnovabili. «I paesi potrebbero essere così consumati dall'immediata insufficienza dell'offerta di combustibili fossili che potrebbero trascurare o trascurare le politiche per ridurre l'uso di combustibili fossili», ha avvertito Guterres durante il vertice sulla sostenibilità economica organizzato dalla rivista The Economist.

«La dipendenza dai combustibili fossili garantisce la distruzione reciproca», ha avvertito il titolo delle Nazioni Unite. Pur osservando che «invece di frenare la decarbonizzazione dell'economia globale, ora è il momento di calpestare l'acceleratore in profondità in un futuro di energia rinnovabile ». «È così che possiamo salvare l'obiettivo di 1,5° C dall'unità di terapia intensiva alla sala di recupero», ha osservato Guterres, osservando che il raggiungimento di questo obiettivo «richiede una riduzione del 45% delle emissioni globali entro il 2030 e la neutralità del carbonio entro la metà del secolo».

I punti su cui si concentra l'incumbent delle Nazioni Unite sono stati concordati durante il vertice sui cambiamenti climatici COP26, tenutosi alla fine del 2021 a Glasgow, in Scozia. Secondo gli esperti, nonostante quanto sopra, non vi è stato alcun impegno reale da parte dei paesi partecipanti. «Stiamo camminando nel sonno verso la catastrofe climatica. Il nostro pianeta si è già riscaldato fino a 1,2 gradi e ne vediamo le conseguenze devastanti ovunque «, ha detto Guterres.

Il rapporto pubblicato due settimane fa dall'IPCC ha rilevato che metà della popolazione mondiale vive in aree classificate come a rischio di disastri climatici. Anche a causa di questi stessi fenomeni, si stima che quasi 30 milioni di persone siano state sfollate. Per questo motivo, il capo delle Nazioni Unite ha cercato di sottolineare l'importanza che tutte le nazioni, indipendentemente dal fatto che siano emergenti o sviluppate, rispettino il limite concordato: «Non possiamo puntare il dito l'un l'altro mentre il pianeta brucia».

Il clima a una «svolta»

Il 4 aprile, il gruppo intergovernativo delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (IPCC) pubblicherà il rapporto in cui tratteranno una serie di chiavi per mitigare il riscaldamento globale. È che l'obiettivo di 1,5° C si sta avvicinando sempre di più, così come la scadenza: 2030. Non solo saranno presenti esperti per la consegna di questo documento, ma dovranno aderire anche i leader mondiali, che dovranno firmarlo e approvarlo.

I primi due rapporti hanno dettagliato le cause che hanno portato il mondo a questa realtà, dove i fenomeni naturali sono sempre più estremi. Con questo scenario, è la natura stessa a presentarsi come una delle maggiori minacce che l'umanità e tutte le specie del pianeta dovranno affrontare.

Nel primo documento pubblicato lo scorso agosto, gli esperti hanno avvertito che il clima è a un punto di svolta. Già con l'aumento di 1,5° C, hanno assicurato che ci saranno più ondate di calore, le stagioni calde saranno più lunghe mentre quelle fredde saranno ridotte. Quando il pianeta raggiunge un aumento della temperatura di 2° C, le ondate di calore raggiungeranno più spesso i limiti di tolleranza sia per l'umanità che per l'agricoltura.

Già con l'aumento di 1,5° C, gli esperti hanno assicurato che ci saranno più ondate di caldo, le stagioni calde saranno più lunghe mentre quelle fredde saranno ridotte (Getty)

D'altra parte, nella seconda parte del rapporto, pubblicato il mese scorso, gli esperti hanno affermato che se il riscaldamento globale non si limita a pochi decimi sopra 1° C, il mondo non solo soffrirà di ondate di calore, ma si aggiungeranno anche altri incendi, inondazioni e siccità. Inoltre, hanno sottolineato che il pianeta si degraderà in 127 modi diversi nei prossimi decenni e che alcuni saranno «potenzialmente irreversibili».

Hanno anche sottolineato che gli ultimi 4 sono stati gli anni più caldi mai registrati, dalla pre-industrializzazione. A questo proposito, gli esperti hanno avvertito di un «futuro cupo» per l'umanità e tutti gli ecosistemi, poiché quasi la metà della popolazione mondiale è «altamente vulnerabile» a questa situazione

«Le prove scientifiche accumulate sono inequivocabili: il cambiamento climatico è una minaccia per il benessere umano e la salute planetaria», hanno avvertito i 270 scienziati di 67 paesi che hanno valutato l'evoluzione del riscaldamento globale per l'ONU. Come hanno sottolineato, «alcune perdite sono già irreversibili», nel caso delle prime estinzioni di specie, mentre altre «si avvicinano all'irreversibilità», come il ritiro dei ghiacciai e la perdita del permafrost (suoli permanentemente congelati nelle regioni artiche).

«Il cambiamento climatico è una minaccia per il benessere umano e la salute del pianeta», hanno avvertito gli esperti dell'IPCC (Getty)

« I punti caldi globali di elevata vulnerabilità umana si trovano in particolare nell'Africa occidentale, centrale e orientale, nell'Asia meridionale, nell'America centrale e meridionale, nei piccoli Stati insulari in via di sviluppo e nell'Artico », hanno enumerato e avvertito gli esperti che «tra il 2010 e il 2020, inondazioni, siccità e le tempeste sono state 15 volte superiori nelle regioni altamente vulnerabili rispetto alle regioni con una vulnerabilità molto bassa».

Si può fermare il riscaldamento globale?

L'ultimo rapporto, che sarà pubblicato il 4 aprile, fornirà linee guida su come fermare o mitigare il riscaldamento globale. Poiché, secondo gli esperti dell'IPCC, se i paesi rispettano gli impegni attuali, la temperatura del pianeta aumenterà di 2.7ºC e sarà «catastrofico». Già con un aumento di 1,5° C, tra il 3% e il 14% delle specie terrestri analizzate sarà ad altissimo rischio di estinzione. Quando raggiunge i 3° C, il rischio raddoppia e a 5° C triplica.

Hanno anche avvertito che il riscaldamento globale ridurrà la disponibilità di acqua dolce, poiché a 4° C la perdita normale accelererà e si moltiplicherà per due. « Nell'Europa meridionale, più di un terzo della popolazione sarà esposto alla scarsità d'acqua se raggiunge i 2 gradi », hanno avvertito l'IPCC, osservando che all'aumentare della temperatura ci saranno più «perdite economiche significative nei settori dipendenti dall'acqua e dall'energia».

Al contrario, i danni delle inondazioni aumenteranno, che quasi quadruplicheranno se la temperatura del pianeta aumenterà di 3° C.

Gli esperti hanno avvertito che l'aumento del riscaldamento globale causerà un aumento dei danni causati dalle inondazioni, che quasi quadruplicheranno se la temperatura del pianeta aumenterà di 3° C. Reuters/Yves Herman

Di fronte a questo futuro cupo, gli esperti apriranno la strada ai paesi per accelerare le azioni di mitigazione dei cambiamenti climatici. Come è emerso, sarà diviso in settori, come l'agricoltura, l'energia e i trasporti, per esempio. Si stima addirittura che forniranno contributi tecnologici in modo che le nazioni possano applicare strumenti per catturare e immagazzinare il carbonio.

Allarme rapido: una risposta salvavita alle catastrofi naturali

Alcuni esperti ritengono che questo rapporto enfatizzerà l'attuazione di un sistema di allarme rapido globale per i disastri naturali, come ondate di calore e siccità, inondazioni e incendi, nonché altri fattori climatici che possono prendere vite umane.

L'ONU, insieme all'Organizzazione meteorologica mondiale (OMM), ha annunciato il lancio di una rete globale di allerta precoce per eventi meteorologici estremi, che dovrebbe dare i suoi primi frutti in circa cinque anni, poiché attualmente un terzo della popolazione mondiale non ha questi sistemi e l'obiettivo è che il 100 per cento dell'umanità sia protetto . Inoltre, all'interno di questa strategia, verrà aggiunta una sorta di guida all'implementazione di piani di risposta per ridurre al minimo gli impatti.









