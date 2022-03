Alejandra Cuevas riacquista la sua libertà

Alejandra Cuevas (69 anni) ha riacquistato la libertà. La Corte Suprema di Giustizia della Nazione (SCJN) ha ordinato il rilascio immediato della donna che è stata detenuta nel carcere di Santa Martha Acatitla per 528 giorni, accusato dal Procuratore Generale della Repubblica, Alejandro Gertz Manero, dell'omicidio per omissione della morte di suo fratello Federico. Non ci sono mai state prove concrete per ritenere questa donna responsabile. Persino la Corte ha stabilito che la figura del crimine per la quale è stato imprigionato dall'ottobre 2020 non esiste nemmeno.

All'unanimità, la Corte Suprema ha ordinato il rilascio immediato di Alejandra Cuevas, considerando inesistente il crimine per il quale è accusato. La Corte ha anche osservato che non vi è stata alcuna omissione di assistenza sanitaria per Federico Gertz, ma hanno anche sottolineato che Laura Morán, tanto meno sua figlia, non poteva essere accusata di questa responsabilità.

Nel frattempo, Alonso Castillo, figlio di Alejandra Cuevas, ha commentato a Infobae Mexico che si aspetta all'unanimità che 11 ministri e ministri ordinino il rilascio immediato di sua madre dopo aver analizzato il merito della questione, dicendo che è «una donna innocente che è stata imprigionata per 528 giorni senza aver commesso un reato e con una figura che non esiste nemmeno nel diritto penale del Paese».

Ha anche osservato che dall'inizio del caso, il procuratore generale della Repubblica, Alejandro Gertz Manero, ha sottoposto la sua famiglia a persecuzioni. Ha aggiunto che questa «tragedia» si spera possa servire come precedente a livello nazionale per le generazioni a venire.

Alonso, uno dei figli di Alejandra Cuevas al di fuori del SCJN, in attesa della risoluzione dell'udienza.

Nel settembre 2015 è morto Federico Gertz Manero, fratello dell'attuale procuratore messicano. Aveva 82 anni e la causa della sua morte fu il deterioramento della sua salute. Alejandro Gertz incolpò il partner romantico di suo fratello, che a quel tempo aveva 88 anni e quasi 50 anni per essere stato con lui. Alejandro l'ha accusata di omicidio per omissione di cure. Alla causa ha aggiunto le figlie di quella donna. Una era Laura, suocera del governatore dello Stato del Messico, Alfredo del Mazo. È scomparsa dal caso. L'altra è Alejandra Cuevas Morán, arrestata il 27 ottobre 2020 mentre viaggiava con il figlio Gonzalo sul Paseo de la Reforma.

Nella disperazione di liberare la madre, i loro figli Ana Paula, Alonso e Gonzalo Castillo Cuevas hanno iniziato una sorta di trattativa con il pubblico ministero: hanno consegnato tutto ciò che chiedeva tramite intermediari, come la consegna di opere d'arte appartenenti a suo fratello, 3,5 milioni di pesos da un conto condiviso di la coppia e le dimissioni da Laura Morán alla pensione mensile che Federico gli aveva lasciato.

Ma Alejandra Cuevas non è stata rilasciata. Nel febbraio 2021, la Quarta Camera Penale della Corte Superiore di Giustizia di Città del Messico ha confermato un ordine carcerario formale. La considerava «garante accessoria» della salute di Federico, cioè responsabile secondario della sua salute. Sua madre, Laura, era l'unica responsabile della salute di Federico. Né può essere definito un garante perché, secondo la legge messicana, non era in grado di essere preso come tale.

(foto bambini fuori SCJN)

«La morte non può essere attribuita alla signora (Alejandra), perché non vi è alcuna disposizione espressa nei regolamenti applicabili in base alla quale una persona può acquisire lo status di garante 'accessorio' nel dovere di diligenza richiesto a un'altra persona», la Corte considera nel disegno di legge che i ministri discutono questo lunedì e che cerca di garantirgli una protezione chiara e semplice alla donna di 69 anni, così come il suo rilascio immediato.

Poi, a metà settembre, il quinto giudice distrettuale di Amparo in materia penale di Città del Messico ha concesso un amparo che ha annullato i mandati di arresto contro Alejandra Cuevas e Laura Morán. L'ufficio del procuratore generale (FGR), guidato da Alejandro Gertz Manero, ha quindi contestato l'amparo.

Quindi tre magistrati della Prima Corte Penale Collegiata del Primo Circuito di Città del Messico avrebbero deciso se il il ricorso è stato proceduto o meno. Per scopi pratici, c'era un'alta possibilità che Alejandra Cuevas avrebbe poi riacquistato la sua libertà... fino a quando, in un inaspettato turno, il tribunale messicano ha attirato il caso lo scorso novembre per ordine del procuratore messicano. Il ministro alla presidenza, Arturo Zaldívar, ha sostenuto di aver deciso di farlo perché, mentre il caso veniva deciso nei tribunali, c'era il pericolo di influenze che non lasciavano spazio all'imparzialità della giustizia.

Il ministro Alberto Pérez Dayán è stato incaricato di preparare la bozza per la discussione in plenaria, che si è svolta il 15 marzo. La sua proposta era incline a restituire il caso ai tribunali capitali. Ma tutti gli altri ministri hanno votato contro, considerando che il caso dovrebbe essere studiato a fondo. Anche cinque si sono espressi per aver liberato Alejandra Cuevas in quel momento, ma mancava un voto perché fosse una realtà.

(foto bambini fuori SCJN)

Se studiato a fondo, era necessario un nuovo progetto. Ora era responsabile del ministro Alfredo Gutiérrez. Nella sua proposta, che è in discussione il 28 marzo, il procuratore di giustizia ha deciso di concedere alla donna chiusa una protezione semplice e chiara e di ordinarne il rilascio immediato, sottolineando che il crimine di cui è accusata non esiste nemmeno.

«Questa Corte plenaria ritiene che questo ragionamento sia fondato e sufficiente per concederlo amparo in modo regolare e semplice (...) la camera penale responsabile ha ignorato il principio di legalità, nel suo aspetto di esatta applicazione del diritto penale, perché ha convalidato l'esistenza di uno status di garante, che si chiama 'accessorio', senza essere trovato previsto dall'articolo 16 del codice penale per il Distretto Federale, ora Città del Messico (...) senza supporto legale, riteneva che il denunciante doveva evitare la morte dell'ormai defunto», dice parte del documento.





(QUI È IN SOSPESO IL PARAGRAFO DI PARTENZA CHE INVIERÒ)









CONTINUA A LEGGERE: