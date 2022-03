Granko Arteaga, l'uomo dai mille volti e dalle imprese che controlla la temibile Unità Affari Speciali del Servizio di Intelligence Militare Venezuelano

Alexander Enrique Granko Arteaga è tenente colonnello della Guardia Nazionale Bolivariana (GNB) e serve come capo dell'Unità Affari Speciali (DAE) della Direzione Generale del Controspionaggio Militare (Dgcim); lui è il vero potere in quel corpo, dove si sono verificate terribili torture. Lui, insieme al generale di brigata Rafael Antonio Franco Quintero, iniziò la fase più oscura della tortura, della persecuzione e della minaccia contro militari e civili, alcuni prigionieri politici, altri che la rivoluzione considerava traditori e attivò file di corruzione.

Diplomato alla Scuola di Formazione Ufficiali (Efofac), quarto posto nella II Promozione «Battaglia del Miele» 2003, è stato promosso, il 29 giugno 2016, la risoluzione 014717 a Maggiore nella categoria Comando Efficace e nel 2020 è stato promosso da numero uno a Tenente Colonnello. Tra i funzionari dell'intelligence è considerato un merito che abbia giustiziato il pilota Oscar Pérez e un gruppo di giovani che si erano già arresi nel cosiddetto massacro di El Junquito.

Funzionari DAE sotto Granko Arteag

Granko è l'uomo potente della DGCIM, sebbene abbia alti superiori militari come colonnelli, generali e il maggiore generale e capo del Dgcim, Ivan Hernández Dala. Non è solo quello che ha reso possibile la creazione di numerosi fascicoli che la Direzione delle indagini solleva contro militari e civili arrestati, torturati, violati nei loro diritti umani, ma influenza anche l'amministrazione della giustizia quando alterano le date o si squadrano i testimoni.

È esposto in attività su motocicli ad alta cilindrata, biciclette, con armi negli esercizi, ma Granko ha anche un'attrazione per proprietà, veicoli costosi, attività commerciali legate ai rottami metallici e tutto ciò che è redditizio nei porti di La Guaira e Puerto Cabello.

Poiché la struttura del potere e della tortura è stata installata con Granko e Franco nella DGCIM, i funzionari della DGCIM hanno anche dovuto rinunciare ai premi per ottenere lealtà da funzionari disposti a fare qualsiasi cosa per il profitto; è così che partecipano al bottino di guerra, come chiamano oggetti rubati, siano essi valuta, oro indumenti tra cui fantasia costosa, armi, telefoni cellulari, abbigliamento e scarpe di marca, computer, dispositivi elettrici e persino veicoli; quel bottino viene venduto sul mercato nero e i profitti sono condivisi tra i partecipanti e i testimoni principali che la DGCIM utilizza nei suoi rapporti.

Ma il bottino di Granko è più alto; sono case, tenute, mandrie, aerei, veicoli di lusso. Un esempio di ciò è stato quello che è successo il 14 agosto 2020 quando i funzionari della DGIM, guidati dal capitano Ibis Ramírez, dicendo che stava seguendo gli ordini di Granko Arteaga, hanno fatto irruzione nel quinto Los Gnomos nell'urbanizzazione El Caribe, Club Yacht Street, Caraballeda, La Guaira.

Questa bella casa, costruita da César Capriles nel 1968, è stata ereditata dalla nipote Isabel González Capriles, il legittimo proprietario che l'aveva affittata alla coppia con tre figli sfrattati da Dgcim. Non c'era nessun mandato di perquisizione, nessun ordine del tribunale, solo il capriccio di Granko che voleva la casa, che ha un attraente porticciolo o molo privato con accesso al mare.

Come in altri casi e proprietà, il Dgcim sa che Isabel González, che è la figlia di Mitzi Capriles e moglie dell'ex ministro Andrés Izarra, non osa venire in campagna per reclamare la casa senza il rischio di essere imprigionata, così hanno strappato la sua proprietà, senza il diritto alla difesa, hanno violato le serrature, coperto le telecamere di sorveglianza e sono rimasti con i mobili di Los Gnomes.

Il quinto

Da quando la casa è stata perquisita dal Dgcim, è diventata una delle proprietà che Granko utilizza con persone di interesse personale, come nel caso di Paola Dávila, una modella, che pubblica le foto degli interni del quinto sui suoi social network, utilizzando la proprietà, i mobili, le stoviglie e tutto ciò che è casa di Isabel Gonzalez.

Il quinto The Gnomes il giorno in cui è stato invaso dalla DGCIM

La casa di Isabel González usata da Davila e Granko

All'inizio, molti funzionari e veicoli della Dgcim sono arrivati in quell'incantevole rifugio, hanno rotto le serrature e vi sono rimasti per diversi giorni, ma da quando hanno sfrattato la famiglia con i bambini, lo usano solo per il massimo divertimento di Paola e dell'altro modello che viene sporadicamente con il Tcnel Granko.»

Davila, che non sa che lavoro fa, ha recentemente aperto una boutique di costumi da bagno nell'urbanizzazione Las Mercedes a Caracas. Molte delle sue fotografie sui social la mostrano all'interno della casa, anche con familiari stretti o su yacht sul molo della casa presi da Isabel González.

Qualcosa di simile è successo con altre proprietà come haciendas o fattorie. Se il Dgcim detiene un proprietario terriero, un allevatore, un uomo d'affari o un commerciante, quasi sempre la vittima deve pagare una grossa somma di denaro o assegnare proprietà in cambio, che diventa parte del bottino di guerra che viene distribuito nella struttura di tortura che sorge nel Dgcim.

Abuso di potere

Recentemente, l'ingegnere Elías Rangel Macho Hernández, direttore generale della Striscia di Orinoco assegnato al Ministero del Petrolio ed ex direttore dell'Ufficio del Ministero del Lavoro, ha riferito che il 18 marzo 2022, a Calabozo, nello stato di Guárico, la scomparsa di Ángel Javier Navas Figueroa, allegata all'ufficio di quella popolazione, appartenente alla sede della Pascua Valley Zone.

Ángel Navas arrestato e tenuto in isolamento da Dgcim, per aver boicottato la gandola di carburante destinata a Granko. Ora costretto a dimettersi dall'incarico

Ha riferito che Navas ha osservato la ricezione di due serbatoi di carburante presso la stazione di servizio di Puente Aldao, Calabozo, e quindi ha proceduto a verificare le fatture per la spedizione dallo stabilimento. L'amministratore dello stabilimento lo ha informato che la prima cisterna (9.804 litri di gasolio) è per la normale spedizione agli utenti e che «l'altro serbatoio di carburante (37.025 litri di gasolio) è esclusivamente per il comandante Granko, appartenente alla DGCIM».

Il ponte Aldao nello stato di Guárico

Osservando l'irregolarità, Navas contattò Henry González, consigliere di PDVSA Mercado Nacional (PDVSA MENA) con giurisdizione nella zona, che lo informò che «questa era un'istruzione emessa dal direttore generale di PDVSA MENA, Marino Lugo, a ES Puente Aldao, senza sapere se fosse per qualsiasi individuo o per il normale ufficio pubblico», e lo incaricò di chiamare Jhonny Fernández, Service Station Manager PDVSA MENA Central District.

«Ángel Navas dà gli avvisi necessari al Capo della Zona Pascua Valley e questo a sua volta al Direttore Regione Faja. Minpetroleo (Ufficio tecnico di Calabozo) esorta quindi il concessionario a distribuire questo carburante come stabilito dalla norma e quest'ultimo rifiuta perché afferma di avere istruzioni che questo carburante è per Granko».

Di fronte a questa situazione, «l'Angel Navas ufficiale viene incaricato dal quartier generale di aprire la procedura amministrativa per detto I/O, che è stato chiuso domenica. Il giorno dopo Navas ispeziona la stazione di servizio, ma «alle 11:30 riceve la notifica dalla DGCIM Calabozo per andare a testimoniare a San Juan de Los Morros alle 14 per un processo di indagine non specificato. Il funzionario ha notificato che non sarebbe stato in grado di partecipare quel giorno a causa della convocazione prematura, della mancanza di logistica di mobilitazione e ha dichiarato che avrebbe partecipato il giorno successivo».

La trappola e l'impeachment

Alla fine del pomeriggio, Navas riceve una chiamata dall'I/O in cui si afferma che «Caracas lo aveva autorizzato a spedire il diesel al pubblico e che aveva bisogno della sua presenza per svolgere tale attività»; ha risposto che era preferibile farlo martedì presto per garantire che gli utenti accedano al servizio.

Quella notte Macho Hernández racconta: «una commissione DGCIM è arbitrariamente e aggressivamente presente a casa di Angel Navas, che non era a casa sua; l'invito del beneficiario a riferire all'I/O sembrava una scusa per arrestare Navas».

La mattina di martedì 22 marzo, il capo della zona ha cercato senza successo di contattare Navas. «Viene contattato il concessionario che informa che nella tarda notte di lunedì una commissione DGCIM ha isolato l'I/O e insieme al rivenditore hanno spedito diesel apparentemente 6000 litri in più e che nel furgone DGCIM avevano il nostro ufficiale Ángel Navas».

Padrino López ha firmato la risoluzione che promuove Granko dal numero uno a tenente colonnello nel 2020

Il quartier generale della zona e la direzione regionale stanno cercando di scoprire se Navas fosse nel Dgcim di San Juan de Los Morros o a Caracas; hanno chiamato il procuratore nazionale 55, Ramón Torres, che gestisce i casi di traffico e diversione di carburanti da parte del Ministero pubblico nell'ambito dell'operazione Mano de Hierro.

Nel messaggio che Macho Hernández ha inviato in quel momento ai suoi colleghi, direttori e altri membri di Minpetroleo, ha chiesto di unirsi «in una campagna di solidarietà con il compagno Ángel Navas e anche di rivedere il ruolo che Min-petroleum Domestic Market e MENA PDVSA dovrebbero svolgere nell'eradicare i vizi cattiva gestione nella distribuzione dei carburanti e quindi contribuire all'operazione Mano de Hierro e ancor di più alla trasparenza e garantisce che questo servizio pubblico sia fornito in modo efficace, efficiente e raggiunga veramente le persone».

La pressione alla fine portò al rilascio di Nava, ma l'ingegnere Macho Hernández fu rimosso dalla sua posizione di direttore generale della MinPetroleum Orinoco Belt, mentre Angel Javier Navas Figueroa fu costretto a dimettersi.

Tutto ciò dimostra l'abuso di potere di Granko Arteaga e il traffico di influenza dalla sua posizione nella direzione degli affari speciali della Direzione generale del controspionaggio militare.

