Una fuga di notizie ha portato Sergio Higuita come nuovo leader della Vuelta a Catalunya a una tappa dal finire la gara, uno degli eventi di una settimana più importanti del World Tour. La competizione catalana è iniziata questo sabato con il portoghese Joao Almeida dell'UAE Team Emirates come nuovo leader della classifica generale, seguito da Nairo Quintana di Arkea Samsic che non è stato in grado di difendere la maglia del leader in uno dei gol volanti di venerdì. Nel frattempo, Higuita è partito terzo, 7 secondi dietro il corridore principale.

Il percorso della sesta tappa proponeva 168,6 km tra Salou e Cambrils. Lì i pedalisti hanno dovuto superare 3 passi di montagna: due della 2a categoria e uno della 1a categoria, che è stata la chiave per i rivali più forti per cercare di stringere il ritmo e cercare una perdita.

Nairo e Almeida, che erano stati i protagonisti dei primi giorni della montagna, erano nel mirino dei fan sperando di poter fare grandi mosse che li avrebbero portati a definire meglio il meglio della competizione in assenza di un giorno per incontrare il campione di questo round nella sua edizione 2022.

Il Tour of Catalonia si è aperto anche con un considerevole elenco di corridori che non hanno preso la partita, tra cui l'ex campione del mondo del Movistar Team Alejandro Valverde, Michael Woods di Israel Start Up Nation e due gregari del colombiano Estaban Chaves a EF Education EasyPost: Odd Christian Eiking e Neilson Senza polvere.

Nei primi chilometri della gara, il lotto ha mantenuto calma e costante vigilanza nei confronti dei corridori che potevano attaccare, tuttavia, in assenza di 80 km, l'antiochino Sergio Higuita del Bora e l'ecuadoriano Richard Carapaz degli Ineos Grenadiers hanno preso l'iniziativa lanciando un forte attacco al plotone e gradualmente prendendo, chilometro per chilometro sempre più vantaggio fino a superare i 3 minuti anche quando c'erano 40 km dal traguardo.

Nel gruppo in cui viaggiavano il colombiano Nairo Quintana e il leader Joao Almeida, gli Emirati Arabi Uniti hanno presentato i gregari più forti nelle promozioni per poter colmare il divario tra la fuga e loro. Tuttavia, Higuita e Carapaz avanzarono molto concentrati di fronte alle discese che divennero piuttosto complicate.

La scommessa del giovane Antioquian con il campione olimpico di oggi è stata ammirata da diversi utenti dei social media che hanno elogiato la galanteria dei due corridori latinoamericani che hanno messo alle corde Nairo Quintana, che è stato il favorito più alto per vincere il titolo di questa edizione.

Higuita ha spaventato e messo i nervi a posto i tifosi del ciclismo in Colombia che hanno visto come protagonisti principali i loro due connazionali lottare per prendere il comando nella classifica generale.

Almeida, a meno di 10 km dal traguardo, ha perso la ruota di Nairo e ha perso tempo, mentre Nairo è rimasto in un piccolo gruppo di inseguitori a guardare come sarebbe arrivato come leader nell'ultima tappa.

HiGuita e Carapaz hanno lavorato insieme per raggiungere l'impresa alla fine, ognuno dei quali ha ottenuto le proprie vincite prima dell'asta di domenica a Barcellona. Sergio Higuita ha finalmente preso il comando della gara mentre Richard Carapaz riesce a salire sul podio e aggiunge un'altra vittoria di tappa al suo ampio record di pista dopo uno sprint molto serrato con il colombiano. Nairo è stato quarto assoluto dietro al portoghese Joao Almeida.

