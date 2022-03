Mhoni Visionary si è scagliato contro Eugenio Derbez per aver criticato il treno Maya: «Di pessimo gusto»

Pochi giorni fa, l'iniziativa Sélvame del Tren è emersa sui social network, dove Eugenio Derbez insieme ad altre celebrità come Natalia Lafourcade o Kate del Castillo hanno mostrato il loro disaccordo attraverso video sulla costruzione della Sezione 5 a sud del Treno Maya, sostenendo che lo sarebbe influenzare in modo significativo l'ecosistema del luogo.

Detto questo, Mhoni Vidente ha deciso di dare il suo punto di vista ed è stato dal suo canale YouTube che l'astrologa ha sbraitato senza pietà contro Derbez e ha osservato che la sua opinione era infondata poiché attualmente non risiedeva nemmeno nel paese.

«Un Eugenio Derbez che non vive in Messico mi sembra di pessimo gusto, catastrofico che sommi, è irrilevante», ha esordito a dire.

Allo stesso modo, il «veggente» ha sottolineato che non era più il momento di impegnarsi nell'attivismo, perché se sia il protagonista della famiglia P.Luche che gli altri artisti coinvolti avessero voluto salvare il pianeta, era o avrebbe dovuto esserlo molti decenni prima.

Mhoni Visionary ha criticato le celebrità (Foto: Instagram @mhoni1)

«Eugenio Derbez esce all'inizio del video... Oh, beh, ogni uomo fantasioso che c'è... povero... è così ridicolo per me. Spero che il fisco sia dietro di loro. L'avrebbero visto 30 anni fa, prima di creare alberghi e uccidere la giungla. Il Treno Maya sta arrivando per salvare quella vegetazione», ha detto.

Allo stesso modo, Mhoni Vidente ha raccomandato a Eugenio Derbez e a tutti i partecipanti audiovisivi che se voleva aiutare, avrebbero dovuto andare in luoghi del paese dove le persone hanno bisogno di sostegno.

«Se vuoi fare qualcosa, aiutare la gente, vai nelle comunità indigene in Chiapas, a Tabasco, nello Yucatan, fermati e a parte quello che sta accadendo nella giungla», ha detto.

Nell'ambito della Giornata mondiale dell'acqua, l'iniziativa Sélvame del Tren è stata annunciata sui social network. Tra il gruppo di personaggi pubblici che hanno aderito al movimento, spiccano alcuni che in precedenza si sono espressi a favore di altre cause.

Le celebrità hanno aderito alla campagna «Sélvame del Tren» (Foto: Screenshot/YouTube)

In questo senso, Eugenio Derbez, Omar Chaparro, Ana Claudia Talarcón, Rubén Albarrán, Natalia Lafourcade, Bárbara Mori e Kate del Castillo si sono espressi contro il megaprogetto di López Obrador dai loro social network.

«Non siamo suoi avversari. Siamo messicani e vogliamo la vita per tutti noi», ha dichiarato Albarrán, cantante dei Café Tacvba.

Nell'audiovisivo in cui appare Eugenio Derbez, puoi vedere il comico completamente serio, mentre parla direttamente alla telecamera.

«Il treno Maya sta distruggendo la giungla, il nostro patrimonio naturale», ha esordito a dire.

Più tardi, Natalia Lafourcade ha aggiunto che l'area era in fase di deforestazione e Arturo Islas ha osservato che questa zona è il sistema fluviale sotterraneo più lungo del pianeta.

Le affermazioni delle celebrità sono state fatte a causa della modifica della Sezione 5 del treno (FOTO: ELIZABETH RUIZ/CUARTOSCURO.COM)

«Stiamo portando via le loro case da migliaia di specie autoctone, stiamo portando via la nostra casa. Abbiamo bisogno delle nostre giungle, abbiamo bisogno dei nostri fiumi, dei nostri cenotes, dell'acqua della vita», ha rimarcato l'interprete di Hasta la Raíz.

Inoltre, Roberto Rojo ha detto al presidente che non c'era bisogno di affrettarsi e distruggere tutta la biodiversità della regione.

«Presidente, non c'è fretta, il tratto passerà attraverso fiumi sotterranei, grotte e cenotes, un ecosistema unico e il più grande del mondo», ha detto.

