La difesa di Carlos Mattos sfiderà i pubblici ministeri dal caso

Da questo venerdì 25 marzo, l'uomo d'affari, Carlos Mattos, ha un nuovo team di avvocati. Il primo passo che verrà compiuto nella difesa dell'ex legale rappresentante Hyundai sarà quello di sfidare i pubblici ministeri che stanno portando avanti le indagini contro il suo cliente, per le tangenti milionarie che ha pagato ai giudici della Repubblica per beneficiare delle decisioni giudiziarie.

L'avvocato, Omar Juan Carlos Suárez, un difensore di Mattos, ha annunciato che sfiderà i pubblici ministeri Daniel Hernández e Álvaro Betancourt, sulla base del fatto che non vengono offerte garanzie al processo dopo che si è saputo che verrà condotta una nuova indagine contro i sette individui che ha partecipato alla negoziazione dei preaccordi frustrati.

Con questa mossa, Mattos avrebbe interrotto il processo contro di lui, un atteggiamento avvertito da Francisco Bernate, rappresentante delle vittime che in questo caso è il ramo giudiziario, perché secondo i suoi racconti il processo precluderebbe in ottobre e il danno in quel caso sarebbe irreparabile.

È importante salvare che il pubblico ministero abbia aperto due indagini contro Mattos. Il primo è quello che viene avanzato in tribunale 30 per il pagamento di tangenti all'ex giudice Reinaldo Huertas, licenziato dalla Commissione nazionale di disciplina giudiziaria per 15 anni, per criminalità informatica e corruzione.

Inoltre, Mattos è indagato davanti all'undicesima Corte della Conoscenza per il reato di corruzione per corruzione dell'ex giudice civile Ligia del Carmen Hernández, condannata a 25 mesi e 18 giorni dalla Corte, per pronunciarsi a suo favore e garantire la proprietà dei diritti di distribuzione del marchio Hyundai. Questo processo è prescritto, secondo Bernate, il 18 aprile 2023.

Va notato che l'uomo d'affari è indagato dal 2016 quando la sede centrale di Hyundai in Corea ha rotto i rapporti dopo 25 anni con l'azienda automobilistica in Colombia, di cui era il suo rappresentante sul territorio nazionale. L'uomo d'affari ha intrapreso una battaglia legale in cui, poco dopo, sono state avvertite irregolarità, che lui stesso ha confermato in audizioni pubbliche quest'anno, dopo essere stato estradato dalla Spagna.

Per la Procura, l'azione dell'imprenditore non aveva altro scopo se non quello di indirizzare la causa intentata da Hyundai Colombia Automotriz S.A. contro la Hyundai Motor Company della Repubblica di Corea a una società specifica e quindi ritardare ulteriormente il caso.

Il processo giudiziario di Mattos è iniziato quando risiedeva in Spagna. L'uomo d'affari è rimasto per diversi anni nel paese europeo perché ha la nazionalità di quel paese. Tuttavia, questo non è stato un impedimento all'Ufficio della Procura di procedere con il suo processo investigativo. L'ex rappresentante Hyundai in Colombia è stato richiesto in più di un'occasione dal sistema giudiziario colombiano. Le autorità hanno persino chiesto che si tenessero audizioni virtuali, ma lui non si è mai presentato, così l'accusa ha deciso di andare avanti con il fascicolo.

Da parte sua, l'avvocato Suárez ha affermato che l'interesse di Carlos Mattos è che il processo si concluda il prima possibile e che non debba più essere ritardato, ma ritiene che non ci sarebbero garanzie per l'indagine che verrà effettuata presto. Ha anche sottolineato che il suo cliente intende riconoscere la sua responsabilità nell'indagine Hyundai e che il ricorso economico sarà attuato e che Mattos otterrà quindi una riduzione della pena.

