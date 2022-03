Carcere per falso procuratore che avrebbe partecipato al rapimento di un mercante a Medellín

L'ufficio del procuratore generale ha annunciato questo giovedì 24 marzo che Ana Lucía Gómez Tuhirán ha ricevuto una misura di assicurazione in un centro penitenziario; l'investigatore del Sijin della polizia nazionale, Jhon Javer Ortega Gómez Gómez Gómez e il privato Juan David Gómez Ramos, che sarebbero stati coinvolti nel rapimento di un mercante nel quartiere El Poblado di Medellín.

Le informazioni dell'accusa hanno anche indicato che i compiti investigativi svolti con il supporto di Dijin e del CTI, hanno rivelato che il 4 agosto 2021, Ortega Gómez, a quanto pare, per un contratto di investimento ha consegnato 78 milioni di pesos a un commerciante per la vendita di oro.

È stato anche specificato che il suddetto documento concordava un periodo di 6 mesi e fissava un pagamento mensile di interessi pari al 5 per cento. Tuttavia, entro la fine dello stesso mese, gli imputati avrebbero trattenuto il commerciante per due ore e mezza nel loro ufficio per, a quanto pare, fare pressione sulla restituzione immediata del denaro investito.

Le indagini hanno anche rivelato che nello stesso luogo avrebbero sequestrato 14 milioni di pesos in contanti, una somma che secondo il falso funzionario della Procura sarebbe rimasta in catena di custodia fino a quando non avesse pagato l'intero investimento milionario.

Potrebbe interessarti: «Apri da lì»: il tassista ha cercato di salvare un compagno assassinato a Bogotà

«Gli investigatori hanno stabilito che mentre il pattugliatore stava sorvegliando la vittima, in modo che non avrebbe usato il suo cellulare; Gómez Tuhirán avrebbe costretto la vittima a effettuare il trasferimento di un furgone del valore di oltre 90 milioni di pesos. Tutto questo in cambio di non dare attuazione a un presunto mandato d'arresto che per il reato di frode, presumibilmente, sarebbe contro il commerciante», ha affermato la Procura.

Allo stesso modo, ha assicurato che, secondo le indagini, un giorno dopo la detenzione illegale, la vittima è stata convocata da un notaio di Medellín per autenticare il trasferimento dell'auto e modificare il suddetto contratto, per una nota di pagamento immediata.

Va detto che il materiale probatorio ottenuto dalla Procura ha portato alla conclusione che Gómez Tuhirán avrebbe finto di essere un pubblico ministero in altre occasioni. Un'altra delle rivelazioni dell'entità nel caso è stata che il falso funzionario ha affermato di avere stretti rapporti con alti agenti di polizia a Medellín e nella capitale della Repubblica, ma ha anche detto che stava svolgendo altre attività illegali in compagnia della motovedetta della polizia nazionale.

Gli imputati sono stati arrestati il 16 marzo e non hanno accettato le accuse imputate come presunti responsabili di rapimento estorsivo, concerto del crimine aggravato, furto qualificato, investitura simulata o accusa e falsità in documenti pubblici e privati e abuso di servizio pubblico.

In altre notizie giudiziarie nella capitale di Antioquia, è stato anche riferito che, il 23 marzo, la Procura ha ottenuto una misura di sicurezza in un centro di detenzione nei confronti di uno straniero di 31 anni presumibilmente responsabile di tentata estorsione aggravata, accusa che non è stata accettata.

Secondo la denuncia fatta da una donna, anche lei straniera; la presunta persona, 20 anni, avrebbe chiesto di pagare 500.000 pesos in cambio di non aver inviato la sua famiglia o di non aver pubblicato un video intimo sui social network.

L'imputato è stato catturato il 17 marzo nel quartiere Manrique di Medellín dalla Gaula della polizia nazionale.

CONTINUA A LEGGERE: