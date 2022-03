Luisa Fernanda W e Pipe Bueno sarebbero in attesa del loro secondo figlio

Luisa Fernanda W e Pipe Bueno sono una delle coppie più riconosciute nello spettacolo nazionale, motivo per cui la nascita del figlio Máximo Giraldo Cataño è diventata uno degli argomenti più discussi tra i loro seguaci, anche prima che il più giovane arrivasse nel mondo, poco più di un anno fa.

E sebbene le celebrità abbiano potuto godersi questo palcoscenico solo da genitori, si dice che il loro secondo figlio sarebbe già in arrivo.

La versione di un neonato della famiglia Giraldo Cataño ha iniziato a guadagnare un bel po' di forza tra i curiosi, dopo il programma di intrattenimento «So tutto» pubblicato su Instagram parte di un'intervista che hanno fatto con lei di recente, in cui sembra non molto a suo agio con il suo addome e cerca di nasconderlo dalle telecamere.

«Presta attenzione a me Colombia! A quanto pare, c'è una famosa donna incinta: Luisa Fernanda W aspetterebbe il suo secondo figlio dell'artista Pipe Bueno», hanno detto i media.

Le reazioni sono state immediate, poiché la notizia ha colto molti di sorpresa, considerando che molto recentemente l'influencer di Antioquia ha smentito voci simili, sostenendo che ora ha qualche chilo in più e che è diventato evidente nella sua figura.

La versione consegnata da «So tutto» assume maggiore forza, considerando che è importante per Luisa Fernanda W prendersi del tempo per assimilare questo tipo di notizie prima di renderle pubbliche, come ha ribadito in diverse occasioni.

«Non capisco perché ci siano persone che non lasciano vivere a una donna incinta il suo processo tranquillo, cioè ci sono donne incinte che non stanno nascondendo la loro gravidanza, ma che vogliono semplicemente assicurarsi che il loro processo nei primi mesi sia OK, che il loro bambino sia in perfette condizioni per poterlo fare comunicare la notizia... il fatto che non lo comunichino prima non significa che stiano nascondendo una gravidanza», ha detto.

Come ha spiegato Luisa Fernanda W sui suoi social network, tutto è il risultato dei 10 anni trascorsi da quando è stata operata al seno per la prima volta e, sebbene avesse dovuto apportare il cambiamento prima, la pandemia le aveva impedito di svolgere questo processo.

Ma non si trattava solo del cambio di protesi, perché come lei stessa rivelò all'epoca, colse l'occasione per aumentare le dimensioni dei siliconi.