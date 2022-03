I palestinesi di Gaza cambiano gli studi per lavorare in Israele

Quando Hussein ottenne il permesso per andare a lavorare in Israele, questo palestinese di Gaza non esitò un secondo a interrompere i costosi studi che stava per finire per guadagnarsi finalmente da vivere.

Poter lavorare al di fuori di questa enclave bloccata da Israele dal 2007 è come se «le porte del paradiso si aprissero davanti a me», dice il giovane che stava perseguendo un master in pubbliche relazioni nel povero territorio palestinese.

«Non lavoro da anni e ho 3.500 dollari di debiti da pagare per i miei studi», aggiunge questo padre di tre figli, che preferisce nascondere il cognome perché prova, come gli altri, vergogna di dover prendere piccoli lavori in Israele per guadagnarsi da vivere.

Dopo aver lasciato le aule dell'università di Gaza City qualche mese fa, Hussein è un fattorino di Yafa, un quartiere di Tel Aviv. Per lui, questo lavoro è un'opportunità per migliorare il reddito della sua famiglia e, in seguito, per riprendere gli studi.

La Striscia di Gaza, un piccolo territorio con più di 2 milioni di abitanti scossi dalle guerre, ha un tasso di povertà di quasi il 60 per cento e una disoccupazione endemica di circa il 50 per cento.

Il reddito pro capite è di circa $1.400 all'anno, secondo i dati ufficiali.

Mahmud, 40 anni, è stato assunto in un ristorante di Herzliya, una città costiera a nord di Tel Aviv, dopo anni di lavoro per organizzazioni internazionali a Gaza, che sono tra i datori di lavoro più desiderati a causa dei loro alti salari.

- Riapertura -

La sua laurea in assistenza sociale non gli serve a nulla nello stabilimento in cui lavora ora.

Ma facendo molte ore extra, questo padre di tre figli può guadagnare fino a 550 shekel ($170) al giorno, oltre ad avere cibo e alloggio coperti, cifre che sono lontane dagli standard di Gaza.

In Israele, la maggior parte dei lavoratori di Gaza guadagna tra i 250 e i 700 shekel (78 e 218 dollari) nell'agricoltura e nell'edilizia, molto più di quanto guadagnerebbero nella striscia, anche se senza previdenza sociale.

Dopo il blocco di Gaza da parte di Israele, una volta che il movimento islamista di Hamas ha conquistato la Striscia di Gaza, «non ci sono più opportunità di lavoro», si rammarica Mahmud.

Prima del 2007 e del blocco israeliano, circa 120.000 gazati lavoravano in Israele.

Nel 2019, Israele ha ripreso a concedere permessi per uomini sposati di età superiore ai 26 anni che soddisfano determinati criteri di sicurezza.

Negli ultimi mesi, dopo quasi un anno e mezzo dalla chiusura del valico di frontiera di Erez nel nord di Gaza a causa del coronavirus, le autorità israeliane hanno rilasciato 12.000 permessi, la maggior parte della durata di sei mesi rinnovabili.

Da allora, il parcheggio del valico di controllo di Erez, tra Gaza e Israele, è stato pieno di taxi e minibus che li aspettavano.

- Senza protezione sociale -

Il presidente del sindacato dei lavoratori di Gaza, Sami al-Amsi, afferma che Israele potrebbe concedere permessi a più palestinesi in quell'enclave nel prossimo futuro. Sebbene consideri questa una buona notizia, chiede anche che la protezione sociale sia garantita nei contratti.

Attualmente, gli abitanti di Gaza sono coperti per gli incidenti solo se il loro datore di lavoro accetta di pagare l'assicurazione, il che è raramente il caso, afferma l'organizzazione israeliana Kav LaOved, che aiuta questo gruppo.

Qualche settimana fa, un Gazati è stato investito da un veicolo nel suo lavoro in Israele. Ma «la sua famiglia non ha ricevuto alcun compenso», si rammarica Al Amsi.

Ma questo non spaventa Adham, un uomo di 35 anni con tre diplomi in sanità pubblica e informatica. «Non ho richieste, potrei lavorare in un ristorante, in un supermercato o in una fabbrica», racconta.

Né Abu Oday dubita, che ha recentemente richiesto un permesso.

«Ho lavorato per 15 anni come giornalista freelance», dice questo fotoreporter di 38 anni, che preferisce correre con uno pseudonimo. «Ma non ottengo redditi decenti se non quando c'è una guerra», aggiunge.

