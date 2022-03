HRW denuncia la violenza contro la comunità LGBT in Iraq

BAGHDAD (AP) - Una donna transessuale ha detto che diversi uomini l'hanno picchiata, gettata in un cassonetto, l'hanno tagliata e data fuoco prima di essere salvata. Un uomo omosessuale ha raccontato che il suo ragazzo è stato ucciso davanti ai suoi occhi. Una donna lesbica è stata pugnalata alla gamba e avvertita di fermare il suo «comportamento immorale».

Queste storie fanno parte di un rapporto di Human Rights Watch che accusa i gruppi armati in Iraq di rapire, stuprare, torturare e uccidere impunemente lesbiche, gay, bisessuali e transessuali. Il governo iracheno, ha aggiunto, non ha assicurato i responsabili alla giustizia.

Pubblicato mercoledì, il rapporto del gruppo con sede a New York in collaborazione con l'organizzazione irachena per i diritti LGBT Iraqueer, accusa anche la polizia e le forze di sicurezza di essere spesso complici nell'aggravare la violenza contro la comunità e arrestare le persone «a causa del loro aspetto non normativo».

Il rapporto presenta un quadro in cui le persone LGBT vengono molestate su diversi fronti, compresa la «violenza estrema» da parte dei membri della famiglia, molestie di strada, e persecuzioni e molestie digitali da parte di gruppi armati sui social media e incontri app, Ha aggiunto.

«Gli attacchi contro gli iracheni LGBT sono diventati multifrontali e i metodi di attacco si sono ampliati», ha detto Rasha Younes, ricercatrice per i diritti LGBT in Medio Oriente e Nord Africa per HRW e uno degli autori del rapporto, in risposta alle domande inviate via e-mail.

Secondo il rapporto, «molte persone LGBT dicono di sentirsi obbligate a nascondere chi sono per rimanere in vita».

In gran parte del Medio Oriente e del Nord Africa, le persone LGBT e i gruppi per i diritti umani affrontano violenze e discriminazioni, e la maggior parte dei paesi della regione ha leggi che criminalizzano le relazioni omosessuali, ha detto Younes, aggiungendo che dove ciò non accade, altre leggi vengono utilizzate per attaccare la comunità.

In particolare in Iraq, «la cultura dell'impunità e la relativa assenza dello Stato di diritto (...) consente ai gruppi armati di evitare la punizione per la violenza contro gli iracheni comuni, comprese le persone LGBT», ha detto.

I gruppi armati sospettati di abusi nella comunità, secondo il rapporto, sono per lo più all"interno delle forze di mobilitazione popolare, un gruppo di milizie sanzionate dal governo di cui i più potenti sono sciiti sostenuti dall"Iran.

Il portavoce del ministero dell'Interno, il maggiore generale Khaled al-Muhanna, ha negato gli attacchi delle forze di sicurezza contro gli omosessuali. Anche un comandante di medio livello di una potente fazione della FMP contattato da The Associated Press ha respinto le accuse e ha sottolineato che la violenza probabilmente proveniva dalle loro famiglie.

Il gruppo estremista Stato Islamico, che al culmine del suo potere controllava gran parte della Siria e dell'Iraq, ha riservato uno dei suoi metodi più brutali di omicidio a coloro sospettati di essere omosessuali: gettarli nel vuoto dai tetti.

Il rapporto si basava in parte su 54 interviste con iracheni LGBT. Human Rights Watch ha condotto la sua ricerca tra giugno e novembre 2021.

Fam ha riferito dal Cairo. Il giornalista dell'Associated Press Qassim Abdul-Zahra, a Baghdad, ha contribuito a questo ufficio.

La copertura religiosa di The Associated Press è supportata da una collaborazione con The Conversation US, con il finanziamento della Lilly Endowment Inc. L'AP è l'unico responsabile del contenuto.