Da giovedì gruppi armati bloccano la strada da Cucuta alla costa caraibica.

Da giovedì della scorsa settimana, sulla strada che collega Norte de Santander e la costa caraibica, gli autisti del trasporto merci hanno dovuto subire molestie da parte di gruppi armati illegali che creano posti di blocco nella zona e sotto minaccia passano attraverso i loro tractomules per bloccare a intermittenza il veicolo corridoio all'altezza del comune di Sardinata.

Il primo incidente è stato segnalato giovedì della scorsa settimana nello stesso Ministero della Difesa, dove hanno indicato di aver impedito un'azione sovversiva che, a quanto pare, è stata condotta dal PLA (Esercito di liberazione popolare) in quella zona.

«L'Esercito ha neutralizzato l'azione terroristica in Sardinata che i membri, a quanto pare dell'EPL, intendevano portare avanti contro la comunità e le truppe. L'area è stata messa in sicurezza e le operazioni continuano a svilupparsi», hanno riferito attraverso l'account Twitter ufficiale.

Due giorni dopo, attraverso i social network, alcuni abitanti della zona hanno nuovamente segnalato la presenza di gruppi armati che hanno nuovamente bloccato la strada con veicoli cargo attraversati nella stessa zona di Santander.

E martedì pomeriggio, un gruppo armato non identificato ha attraversato tractomules sulla strada, nei settori di La Chacona e La Avalancha, in Sardinata.

Sulla stazione radio Caracol si sono consultati con i conducenti colpiti che hanno assicurato uomini armati hanno bruciato pneumatici e li hanno minacciati di abbandonare le auto.

In quella stazione hanno anche parlato con il sindaco di Sardinata, Hermidez Moncada, dove hanno indicato che i blocchi stavano diventando costanti in quella zona del Norte de Santander, che sta già iniziando a colpire i produttori agricoli per commercializzare ciò che coltivano.

«Potremmo dire che nelle ultime settimane siamo stati sotto assedio, per così dire, perché queste persone fanno sporadiche apparizioni e pochi giorni fa l'Esercito ha dimesso uno dei presunti sovversivi al posto della vergine, stava perforando le gomme dei dumper e stava dipingendo cartelli alludenti a un gruppo armato, in questo momento abbiamo una tensione molto grande a causa di questa situazione», ha detto.





Crisi dell'istruzione nel Norte de Santander

Nel frattempo, nella regione del Catatumbo sono state segnalate proteste da parte di studenti delle scuole pubbliche che chiedono più insegnanti per sostituire coloro che hanno richiesto i loro trasferimenti da quella zona del paese per il nuovo anno scolastico.

«Per favore, presti attenzione a noi. Abbiamo già fatto la giusta procedura, abbiamo già inviato lettere, ci hanno messo in lista d'attesa, abbiamo già messo tutele e niente. Abbiamo il diritto all'istruzione, abbiamo il diritto agli insegnanti», hanno detto alcuni studenti durante le proteste che hanno avuto luogo all'inizio di questo mese.

Il Ministero della Pubblica Istruzione di Norte de Santander ha confermato che il numero di insegnanti scomparsi nel dipartimento è di 400, interessando più di 160.000 studenti.

Ci sono diversi motivi per cui mancano così tanti insegnanti per soddisfare le esigenze dei bambini di questo dipartimento, soprattutto nella regione del Catatumbo, ma il principale sarebbe la sicurezza.

Diversi gruppi armati organizzati operano nel Norte de Santander, un settore petrolifero adiacente al confine venezuelano: dissidenti delle FARC, Eln, Gulf Clan, EPL e altre organizzazioni associate al contrabbando e al traffico di droga, che rappresentano un serio problema di sicurezza.





CONTINUA A LEGGERE: