Il manager delle nazionali ha chiesto partite notturne di preseason

WEST PALM BEACH, Florida, USA (AP) — Dave Martinez, allenatore dei Washington Nationals, ha richiesto attivamente che la squadra giocasse più partite notturne in questa preseason.

Il suo desiderio fu esaudito.

Delle cinque squadre nel programma preseason dei Nationals, solo i New York Mets, i loro rivali del sabato, quest'anno avranno più partite notturne nella Grapefruit League rispetto alle sei di Washington.

«Penso che questo offra ai giocatori una prospettiva diversa su come prepararsi, perché giochiamo partite notturne e poi ci voltiamo e giochiamo durante il giorno», ha detto Martinez. «Anche quando c'è una formazione diversa, i giocatori possono abituarsi ad alzarsi dopo una partita notturna e a prepararsi».

Il manager portoricano non è l'unico che vuole che i duelli inizino più tardi.

«Preferirei che accadesse sempre», ha dichiarato il manager dei Mets Buck Showalter.

Giocare di notte avrebbe raggiunto diversi obiettivi pratici, considerò Martinez. Soprattutto in una preseason che è stata accorciata a causa del blocco.

Gli ha permesso di osservare Patrick Corbin, il probabile apripista della partita di apertura, nella sua seconda pratica di battuta della preseason al mattino.

Il mancino Corbin ha fatto 42 tiri durante tre inning simulati, in quella che è stata probabilmente la sua ultima sessione preparatoria prima del suo primo inizio nella Grapefruit League.

Poi, la sera, Martinez ha visto il domenicano Nelson Cruz, il suo slugger appena acquisito, colpire per una doppia uccisione e colpire un singolo a sinistra, nella sua prima partita con i Nationals.

Le prime quattro partite di preseason in casa iniziano alle 6:05 del pomeriggio. La stragrande maggioranza delle partite della regular season a Washington inizia più tardi.

«Soprattutto nelle ultime settimane della preseason, mi sono sempre chiesto perché non stessimo giocando più partite notturne in modo da prepararci per i nostri programmi», ha detto il primo base Josh Bell.

I miglioramenti all'illuminazione dello stadio consentono alle squadre di programmare più partite notturne pre-campionato.

Sebbene le luci nei complessi di preseason non raggiungano la luminosità dei campi della Major League, Martinez ha affermato che il sistema del Ballpark of the Palm Beaches, dove gioca la sua squadra, non lo toglie affatto.

«Sono una delle migliori luci che ci siano», ha detto.