Un equipaggio russo decolla per la ISS sullo sfondo della guerra in Ucraina

Tre cosmonauti russi sono decollati venerdì su un razzo Soyuz diretto alla Stazione Spaziale Internazionale (ISS), tra le forti tensioni tra Mosca e i paesi occidentali per l'invasione russa dell'Ucraina.

L'equipaggio — composto dal comandante Oleg Artemiev e Denis Matveyev e Sergey Korsakov — è decollato alle 15H55 GMT da una base in Kazakistan e volerà per tre ore alla Stazione Spaziale Internazionale (ISS), dove sarà accolto da una squadra di due russi, quattro americani e un tedesco.

Fino a poco tempo fa, la cooperazione spaziale tra Russia e paesi occidentali era una delle poche aree che non aveva sofferto molto delle sanzioni imposte a Mosca in seguito all'annessione della penisola ucraina della Crimea nel 2014.

Tuttavia, le tensioni avevano iniziato a sorgere, soprattutto dopo che il presidente russo Vladimir Putin aveva nominato il nazionalista Dmitry Rogozin a capo dell'agenzia spaziale russa Roscosmos nel 2018.

Quest'ultimo mostra regolarmente il suo sostegno a quella che la Russia definisce «un'operazione militare speciale» in Ucraina.

«Nostro! Per la prima volta in tanti anni, è un equipaggio completamente russo», si è accolto su Twitter ore prima del lancio.

Recentemente, ha assicurato che le sanzioni occidentali introdotte contro Mosca dall'Ucraina potrebbero portare al crollo della ISS.

Secondo lui, l'operazione delle navi russe che riforniscono la ISS sarà influenzata da sanzioni, che interesseranno il segmento russo della stazione.

Di conseguenza, questo potrebbe portare a «'la bruciatura» o allo' sbarco 'della Iss del peso di 500 tonnellate», aveva avvertito il 12 marzo.

I propulsori delle navi russe attraccate alla stazione vengono utilizzati per correggere l'orbita della struttura spaziale.

Questa procedura viene eseguita dieci volte all'anno per mantenerla alla giusta altitudine o per evitare detriti spaziali sulla sua strada.

Gli americani da soli non hanno questa capacità, ha confermato lunedì Joel Montalbano, direttore del programma della stazione per la NASA.

«La Stazione Spaziale è stata progettata sul principio dell'interdipendenza (...) non è un processo in cui un gruppo può separarsi dall'altro», ha aggiunto.

«Al momento, non vi è alcuna indicazione che i nostri partner russi vogliano fare le cose in modo diverso. Pertanto, abbiamo in programma di continuare le operazioni come facciamo oggi», ha detto.

- Medaglia rifiutata -

Rogozin ha avuto anche un riffle virtuale con il miliardario Elon Musk, fondatore della compagnia spaziale SpaceX, che lunedì ha sfidato Vladimir Putin offrendogli una «lotta da uomo a uomo» con l'Ucraina come gioco d'azzardo su Twitter.

«Elon, esci dal bagno così possiamo parlare un po'», ha twittato Rogozin, riferendosi a un messaggio del magnate americano in cui diceva di scrivere almeno il 50% dei suoi tweet sul suo «trono di porcellana».

A bordo della ISS, cosmonauti russi e astronauti americani hanno evitato di parlare del conflitto che ha già causato migliaia di vite umane e causato una delle più grandi crisi di rifugiati in Europa dalla seconda guerra mondiale.

L'astronauta Mark Vande Hei è diventato oggetto di un'esca russa: Roscosmos ha pubblicato un video dicendo che l'americano potrebbe rimanere sulla ISS invece di tornare sulla Terra a bordo di un razzo Soyuz il 30 marzo.

Scott Kelly, un astronauta della Nasa il cui record per giorni consecutivi nello spazio è stato battuto da Mark Vande Hei questa settimana, ha risposto alla battuta respingendo una medaglia assegnatagli dal governo russo.

Ultimo incontro nella cooperazione spaziale, l'Agenzia spaziale europea (ESA) ha annunciato giovedì che stava sospendendo la missione russo-europea ExoMars e sta cercando alternative per lanciare altre quattro missioni a causa dell'offensiva in Ucraina.

Dmitri Rogozin ha definito questo fatto «amaro» e ha assicurato che la Russia sarà in grado di svolgere questa missione da sola tra «pochi anni».

