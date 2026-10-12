Honduras: Adán Fúnez y otros dos acusados a juicio por asesinato de ambientalista Juan López

Adán Fúnez fue presentado ante los tribunales tras su captura en Tocoa, Colón. (FOTO: Ministerio Público)

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El proceso judicial por el asesinato del ambientalista Juan Antonio López avanzó con la decisión de elevar a juicio oral y público la causa contra tres personas señaladas por el Ministerio Público como presuntos responsables intelectuales del crimen ocurrido en Tocoa, departamento de Colón.

Los imputados son el exalcalde de Tocoa, Adán Fúnez, junto con Héctor Eduardo Méndez Perdomo y Juan Ángel Ramos Gallegos, quienes enfrentan acusaciones por los delitos de asesinato y asociación para delinquir.

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La resolución fue comunicada por Ruy Gabriel Barahona, portavoz de los juzgados de San Pedro Sula, quien informó que el juicio se desarrollará en el Tribunal de Sentencia en Materia de Criminalidad Organizada, Medioambiente y Corrupción, con sede en Tegucigalpa. La apertura a juicio no constituye una declaración de culpabilidad: la responsabilidad de los acusados deberá determinarse en el proceso.

El exalcalde de Tocoa permanece bajo arresto domiciliario, después de que las autoridades judiciales le sustituyeran la medida de prisión preventiva impuesta al inicio del proceso.

Fúnez fue capturado en mayo de 2026 junto con los otros dos imputados. Un juzgado dictó luego auto de formal procesamiento por los cargos relacionados con el asesinato de López y la asociación para delinquir. En julio se le concedió el cambio de medidas cautelares.

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La modificación de la medida cautelar no pone fin al proceso penal ni equivale a una absolución. El exfuncionario deberá enfrentar la etapa de juicio oral conforme a las disposiciones judiciales vigentes. El Ministerio Público sostiene la acusación contra los tres imputados, mientras el tribunal examinará las pruebas que presenten las partes antes de emitir una resolución sobre su responsabilidad penal.

Señalamientos e investigación

En una causa relacionada con el mismo asesinato, tres hombres señalados como presuntos autores materiales también deberán enfrentar juicio oral y público: Óscar Alexi Guardado Alvarenga, Daniel Antonio Juárez Torres y Lenin Adonis Cruz Munguía. El juicio contra ellos está previsto para enero de 2027. Los tres son acusados por el Ministerio Público por los delitos de asesinato y asociación para delinquir.

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Las investigaciones fiscales sostienen que Guardado Alvarenga habría realizado labores de vigilancia sobre la víctima y que se reunió con los otros dos acusados el día del crimen, en un encuentro relacionado con la motocicleta utilizada para ejecutar el ataque. Estas afirmaciones corresponden a la hipótesis de la investigación y deberán valorarse en el proceso judicial.

Foto de archivo de personas que protestan para exigir al Ministerio Público que investigue y procese a la "estructura criminal" del asesinato del ambientalista Juan López, en Tegucigalpa (Honduras). EFE/ Gustavo Amador

Barahona no descartó la posibilidad de que ambas causas puedan tramitarse conjuntamente. Sin embargo, explicó que esa decisión dependerá de la posición que adopte la Sala del Tribunal de Sentencia. Hasta que exista una resolución al respecto, ambos procesos siguen su curso por separado.

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El Poder Judicial otorgó arresto domiciliario al exalcalde Adán Fúnez.(FOTO: Hondudiario)

El asesinato de Juan López

Juan Antonio López era ambientalista, defensor de derechos humanos y regidor municipal de Tocoa. Fue asesinado el 14 de septiembre de 2024, cuando salía de una actividad religiosa en una iglesia de ese municipio del departamento de Colón.

Su muerte provocó condenas y llamados de organizaciones nacionales e internacionales para que se investigara el crimen y se determinara la responsabilidad de quienes participaron en él.

Con la elevación a juicio de la causa contra Fúnez, Méndez Perdomo y Ramos Gallegos, la atención se centra ahora en la programación del juicio, la posible acumulación de las causas y el desarrollo de los procesos contra los seis imputados señalados en las investigaciones. Hasta que los tribunales emitan sentencia, los acusados mantienen la presunción de inocencia.

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