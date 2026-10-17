De la huida del nazismo a Hiroshima y Nagasaki: cómo Albert Einstein quedó ligado al nacimiento de la bomba atómica

Albert Einstein desembarcó en el puerto de Nueva York en octubre de 1933 tras romper sus vínculos con las instituciones de Alemania (.EFE /Archivo)

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Albert Einstein no llegó a Estados Unidos como un inmigrante más. Cuando el barco que lo transportaba entró en el puerto de Nueva York, el 17 de octubre de 1933, llevaba consigo una fama extraordinaria, una trayectoria científica que había transformado la comprensión del universo y una certeza dolorosa: la Alemania en la que había nacido ya no era un lugar seguro para él.

Tenía 54 años. Era judío, había defendido la libertad de pensamiento y se convirtió en una figura incómoda para los nacionalistas que pretendían someter la ciencia, la cultura y la vida pública a la ideología racial del nazismo. Su decisión de abandonar Europa no respondía a una búsqueda de mejores condiciones profesionales. Era, ante todo, una ruptura con un país que estaba destruyendo las libertades sobre las que se había construido su propia carrera.

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La historia de aquella partida había comenzaado meses antes, cuando Adolf Hitler asumió como canciller alemán, el 30 de enero de 1933. En poco tiempo, el nuevo gobierno inició una transformación radical del Estado. La persecución política se extendió contra socialistas, comunistas y opositores de toda clase; los judíos comenzaron a sufrir una exclusión sistemática de la vida económica, cultural y académica. La violencia callejera, las amenazas y la propaganda antisemita dejaron de ser episodios aislados para convertirse en instrumentos de un régimen que pretendía reorganizar la sociedad según sus prejuicios raciales.

El científico renunció a la Academia Prusiana de Ciencias ante la persecución ideológica impuesta por el régimen de Adolf Hitler (Dominio público)

Einstein se encontraba fuera de Alemania cuando Hitler llegó al poder. Había viajado a Estados Unidos y estaba en California cuando recibió las noticias que terminarían de convencerlo de que no debía volver. En lugar de emprender el regreso previsto, se instaló temporalmente en Europa occidental y rompió progresivamente sus vínculos institucionales con su patria.

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Su posición era inequívoca. No aceptaría que el Estado alemán le impusiera silencio ni que su condición de judío se convirtiera en motivo de exclusión. Renunció a su pertenencia a la Academia Prusiana de Ciencias y se distanció de las instituciones alemanas con las que había trabajado durante años. La decisión significaba abandonar no solo una nacionalidad, sino también una parte esencial de su identidad intelectual.

La persecución contra él tenía una dimensión particular. Einstein era demasiado conocido e independiente para que el régimen pudiera ignorarlo. Su prestigio internacional, que en otros tiempos había sido motivo de orgullo nacional, se transformó en un problema para los propagandistas nazis.

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La amenaza excedía las disputas académicas. Einstein recibió advertencias sobre su seguridad y su nombre apareció en publicaciones hostiles al régimen. Su vivienda y sus bienes quedaron expuestos a las consecuencias de la persecución. La posibilidad de regresar a Alemania se volvió cada vez más remota, mientras el país avanzaba hacia una dictadura que terminaría desencadenando una guerra mundial y un genocidio.

Albert Einstein, retratado en 1905, el "Annus mirabilis" en el que publicó sus revolucionarios trabajos, incluyendo los postulados de la relatividad especial (Dominio público)

Princeton, el refugio elegido

La oportunidad apareció gracias a Abraham Flexner, el educador estadounidense que impulsaba la creación del Institute for Advanced Study, una institución dedicada a la investigación de alto nivel, sin las obligaciones docentes habituales de una universidad. Flexner quería reunir a científicos y pensadores capaces de desarrollar sus trabajos con independencia, lejos de las presiones administrativas y de las urgencias cotidianas de la enseñanza.

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Einstein aceptó incorporarse al instituto antes de que el exilio se volviera definitivo. La oferta le permitía continuar sus investigaciones en un ambiente intelectual que valoraba la libertad académica. En 1933, sin embargo, aquel puesto adquirió un significado mucho más profundo: era una salida concreta frente al avance del nazismo.

Junto a su esposa, Elsa, llegaron a Nueva York a bordo del transatlántico Westmoreland. También viajaban con ellos su secretaria personal, Helen Dukas, y su colaborador Walther Mayer. La llegada despertó una enorme expectativa. No era extraño: el hombre que desembarcaba era una celebridad mundial, una figura cuya imagen —el cabello revuelto, el bigote y una expresión entre distraída y desafiante— ya formaba parte de la cultura popular.

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Su destino era Princeton, en Nueva Jersey. Allí, el Instituto de Estudios Avanzados le ofrecía un puesto entre sus primeros profesores, aunque la institución todavía no contaba con un edificio propio para desarrollar todas sus actividades. Durante los primeros días, el matrimonio se alojó en una posada local mientras Elsa buscaba una vivienda adecuada. Después se instaló en una casa de la ciudad y, en 1935, se mudó a la residencia de 112 Mercer Street, que se convertiría en el hogar definitivo del científico.

Albert Einstein había nacido el 14 de marzo de 1879 en Ulm, en el entonces Imperio alemán. Creció en una familia judía y desde joven mostró una curiosidad persistente por los fenómenos físicos y matemáticos. En 1905, mientras trabajaba en la oficina de patentes de Berna, Suiza, publicó una serie de investigaciones que transformaron distintas áreas de la física. Diez años más tarde presentó la teoría de la relatividad general, una nueva descripción de la gravedad que modificó profundamente la concepción del espacio y del tiempo.

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Albert Einstein obtuvo el Premio Nobel de Física en 1921, años después de presentar la teoría de la relatividad general

En 1921 recibió el Premio Nobel de Física. Su fama ya no se limitaba a los círculos científicos. Su rostro aparecía en diarios y revistas, y sus opiniones sobre la política, la paz y la responsabilidad de los intelectuales eran escuchadas mucho más allá de los laboratorios.

Durante la Primera Guerra Mundial había adoptado posiciones pacifistas en un ambiente intelectual en el que muchos colegas respaldaban los objetivos militares de Alemania. No era un hombre ajeno a la política: consideraba que los científicos tenían una responsabilidad moral frente a la sociedad.

La carta que llegó a Franklin D. Roosevelt

Durante los primeros años de su vida estadounidense, Einstein mantuvo sus investigaciones en el Instituto de Estudios Avanzados y observó con creciente alarma los acontecimientos europeos. La expansión territorial de Hitler, la persecución de los judíos y el rearme alemán mostraban que el nazismo no era una amenaza pasajera. El régimen se preparaba para una confrontación de dimensiones imprevisibles.

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En el campo científico, mientras tanto, se había producido un descubrimiento que abriría un capítulo completamente nuevo: la posibilidad teórica de desarrollar una bomba de potencia desconocida hasta entonces. El problema era que la misma ciencia podía servir para producir energía o para fabricar un arma de destrucción masiva. Y se temía que los investigadores alemanes, con el respaldo del régimen de Hitler, lograran desarrollar una bomba atómica antes que las democracias occidentales.

El físico firmó en agosto de 1939 una carta dirigida al presidente Franklin D. Roosevelt sobre el riesgo de la investigación nuclear alemana

Se necesitaba que la advertencia llegara al presidente Franklin D. Roosevelt, quien tenía la capacidad de impulsar una respuesta estatal. Y Einstein era la persona indicada para respaldar aquella iniciativa. Así, el 2 de agosto de 1939 firmó una carta dirigida a él. El documento señalaba que los trabajos sobre reacciones nucleares en cadena podían abrir el camino a la construcción de bombas extremadamente poderosas. También destacaba que el gobierno alemán podía estar financiando investigaciones en esa dirección.

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El documento tardó más de dos meses en llegar directamente al presidente. Finalmente, el 11 de octubre de 1939, Alexander Sachs, economista y asesor informal de Roosevelt, se reunió con él y le explicó su contenido. La Segunda Guerra Mundial ya había comenzado: Alemania invadió Polonia el 1° de septiembre, y Gran Bretaña y Francia le declararon la guerra dos días después.

Roosevelt comprendió la importancia del planteo y decidió que el gobierno debía examinar las posibilidades de la investigación nuclear. Aquel primer paso no produjo inmediatamente una bomba ni puso en marcha, de un día para otro, la gigantesca maquinaria industrial que después se conocería como Proyecto Manhattan. Pero abrió la puerta a la intervención directa del Estado estadounidense en el desarrollo de la energía atómica con fines militares.

Una responsabilidad que no terminó en el mensaje

La iniciativa que empezó con estudios limitados creció a medida que avanzaba la guerra y aumentaba el temor de que Alemania pudiera adelantarse. En 1942, bajo la dirección militar del general Leslie Groves y con el liderazgo científico de J. Robert Oppenheimer en Los Álamos, el Proyecto Manhattan adquirió una escala sin precedentes. Miles de trabajadores, técnicos, ingenieros y científicos participaron en una operación que combinó investigación teórica, producción industrial y secreto militar.

Einstein, pese a haber firmado la carta que ayudó a impulsar las primeras decisiones, no participó en el Proyecto Manhattan ni trabajó en el desarrollo de la bomba atómica. Su condición de pacifista y sus antecedentes políticos hicieron que las autoridades militares no le concedieran la habilitación de seguridad necesaria para incorporarse al programa.

Bomba atómica "Fat Man", producida como parte del Proyecto Manhattan. US War Department

La distinción es importante porque, con el paso del tiempo, su imagen quedó asociada a la bomba nuclear. El científico siguió trabajando en Princeton mientras el conflicto se extendía por Europa, África y Asia. En junio de 1944, cuando la victoria aliada todavía no estaba asegurada, el desembarco de Normandía abrió un frente decisivo en Europa occidental. El régimen nazi retrocedía, pero continuaba resistiendo. En el Pacífico, Japón mantenía una guerra cada vez más costosa para Estados Unidos y sus aliados.

La Alemania de Hitler se rindió en mayo de 1945. Para entonces, el temor que había dado origen a la carta de Einstein cambió de naturaleza: los alemanes no consiguieron construir una bomba atómica. Sin embargo, el programa estadounidense continuó adelante.

El 16 de julio de 1945, la primera prueba nuclear de la historia, conocida como Trinity, tuvo lugar en el desierto de Nuevo México. La explosión confirmó que la humanidad entraba en una etapa completamente nueva, en la que la ciencia podía liberar una fuerza destructiva sin precedentes.

Menos de un mes después, Estados Unidos lanzó bombas atómicas sobre Hiroshima, el 6 de agosto, y Nagasaki, el 9. Las detonaciones provocaron una devastación inmensa y miles de muertes inmediatas, a las que se sumaron las víctimas de las quemaduras, las lesiones y los efectos de la radiación. Japón anunció su aceptación de la rendición el 15 de agosto y la formalizó el 2 de septiembre de 1945.

El empleo de las bombas aceleró el desenlace de la guerra en el Pacífico, aunque su papel en la rendición japonesa continúa siendo objeto de debate histórico junto con otros factores, entre ellos la entrada de la Unión Soviética en el conflicto contra Japón y la situación militar del país. Lo indiscutible fue que el arma nuclear había inaugurado una amenaza capaz de extenderse mucho más allá de aquel conflicto.

Estados Unidos lanzó bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki en agosto de 1945, lo que precipitó la rendición formal de Japón (Air Forces/Library of Congress/Handout via REUTERS/File Photo ATTENTION EDITORS) THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. PLEASE SEARCH "FROM THE FILES - 75TH ANNIVERSARY OF THE ATOMIC BOMBINGS" FOR ALL PICTURES

La posibilidad de que la energía atómica quedara sometida a una carrera armamentista enfrentó a Einstein a una de las mayores contradicciones de su vida: había contribuido a que el gobierno estadounidense prestara atención a la amenaza nazi, pero la respuesta científica y militar produjo un instrumento que podía poner en peligro a toda la humanidad.

El arrepentimiento de un pacifista

Después de Hiroshima y Nagasaki, Einstein se convirtió en una de las voces más reconocibles a favor del control internacional de la energía nuclear. La experiencia de la guerra reforzó su convicción de que los avances científicos no podían separarse de las consecuencias políticas y morales de su utilización.

En los años siguientes respaldó iniciativas para limitar la proliferación de armas atómicas y promover la cooperación entre las naciones. También participó en campañas en defensa de los derechos civiles y de la libertad intelectual, convencido de que las sociedades democráticas debían proteger a las minorías y a quienes cuestionaban al poder.

Llegó a expresar pesar por haber firmado aquella carta, aunque la preocupación que la motivó no fue una adhesión a la guerra ni un deseo de destruir ciudades, sino el temor de que la Alemania nazi obtuviera primero una capacidad de destrucción extraordinaria y actuó para evitarlo.

Su vida en Princeton continuó hasta su muerte, el 18 de abril de 1955. Nunca volvió a establecerse en Alemania. Encontró en Estados Unidos un lugar donde trabajar con libertad y desarrollar sus investigaciones durante más de dos décadas. También fue un testigo privilegiado de cómo la intolerancia que lo obligó a escapar de Europa, desembocaba en una guerra mundial y en una catástrofe humana sin precedentes.