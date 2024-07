La minifalda cumple años: quién fue la inglesa que captó el espíritu de una generación y la popularizó

Svalbard: cómo es el pueblo más cercano al Polo norte donde está prohibido morir

Este destino, situado en el Océano Ártico, no solo es conocido por su particular política mortuoria, sino también por ser hogar de unos 3,000 habitantes y aproximadamente la misma cantidad de osos polares. Este destino, situado en el Océano Ártico, no solo es conocido por su particular política mortuoria, sino también por ser hogar de unos 3.000 habitantes y aproximadamente la misma cantidad de osos polares. Sus habitantes están obligados a portar un arma de fuego