Angus Cloud: de la consagración en la serie Euphoria a su trágica muerte en medio de una profunda crisis

Angus Cloud murió a los 25 años (HBO Max)

Su nombre no es tan conocido, pero sí su personaje memorable: Fez de la serie Euphoria. Dejó de ser anónimo y se convirtió en uno de los actores más reconocidos de un momento a otro, hasta que su vida terminó cuando apenas comenzaba. Hoy, a poco de conmemorar el primer año de su muerte, Angus Cloud cumpliría 26 años.

Conor Angus Cloud Hickey nació el 10 de julio de 1998 en Oakland, California. Sus padres, originarios de Irlanda, emigraron a Estados Unidos en los años 80 y decidieron establecerse allí y ampliar su familia. Angus fue el primogénito de los Cloud, seguido por las gemelas Molly y Fiona. No procedía de una familia de artistas o famosos, sino que sus padres eran educadores, por lo que su infancia y adolescencia transcurrieron de manera similar a la de cualquier niño de clase media.

Corazón irlandés

Angus siempre mantuvo a su familia alejada de los reflectores, aunque a menudo recordaba con orgullo sus raíces irlandesas, especialmente cuando hablaba de su padre, Conor Hickey, quien nació y se crio en una granja en Irlanda. Cloud compartió parte de la historia de su padre, cuando dijo que: “Él se hizo cargo de la granja, pero decidió que ya no quería continuar y vino a Estados Unidos. Estoy orgulloso de ser irlandés. Para ser honesto, no puedo decir lo mismo sobre ser estadounidense”. En el verano de 2022, el actor viajó a Irlanda con su padre y sus dos hermanas, y allí visitaron el pub de su prima e incluso participaron en un improvisado comercial del negocio.

A los 15 años, Angus caminaba una noche con un grupo de amigos por las calles de Oakland. En un momento se separó del resto y siguió por su cuenta, solo y en la oscuridad. No alcanzó a ver un pozo profundo y cayó varios metros. El impacto fue tan fuerte que perdió el conocimiento, y despertó a las 12 horas, atrapado en el fondo del pozo, con varios dedos rotos y un golpe en la cabeza. A pesar de la desesperación, el adolescente sabía que nadie lo iba a encontrar y que dependía de sí mismo para salvarse. Logró trepar y caminar con la visión borrosa hasta llegar a su casa. Al ver el estado en el que llegó, su madre pensó que Angus había consumido drogas porque sus pupilas estaban muy dilatadas. Él quiso explicarle lo ocurrido a su mamá pero no podía terminar las frases y, al no tener éxito, decidió recostarse.

El actor murió en 2023 por una “intoxicación aguda” provocada por los “efectos combinados de metanfetamina, cocaína, fentanilo y benzodiacepinas” (BILLY BENNIGHT / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO)

Lisa, su madre, se acercó para ofrecerle un vaso con agua, pero cuando lo tomó inmediatamente vomitó el agua mezclada con sangre. El mismo actor al recordar el hecho dijo que parecía una escena de la película El exorcista. Lo trasladaron rápido a un hospital infantil donde fue llevado de urgencia al quirófano para operarlo. Angus había sufrido una fractura de cráneo y tuvieron que colocar una placa en el lugar donde el hueso resultó roto. A pesar de lo grave que había sido el golpe, el actor tuvo suerte y solo sufrió un daño cerebral menor. Él solía relatarlo como una gran aventura que le dejó la cicatriz al costado de la cabeza, y más adelante sería la marca personal del personaje con el cual alcanzaría la fama.

Al terminar la escuela primaria se postuló para ingresar a la Escuela de Artes de Oakland (OSA), conocida por su educación especializada. A pesar de que en el lugar había un ingreso restringido, pasó por dos rondas de audiciones y se graduó entre 2016 y 2017. Durante su tiempo en OSA, coincidió con la actriz y cantante Zendaya, aunque estudiaban diferentes especialidades y ella era dos años mayor. Ambos colaboraron en el equipo de producción del musical Rent, sin saber que años después compartirían éxito en una serie televisiva exitosa.

Elegido por casualidad

Al graduarse de la secundaria, Angus estaba indeciso sobre su futuro. Comenzó a hacer videos musicales psicodélicos en YouTube como pasatiempo, en los que mostraba escenas de parques de patinaje y grafitis. En 2018, se mudó a Nueva York sin expectativas claras y -para mantenerse- , trabajó en restaurantes como Waffle House y Woodlands en Brooklyn.

Durante ese tiempo, consideró mudarse a Irlanda, donde vivía parte de su familia. Sin embargo, antes de tomar una decisión, ocurrió algo inesperado: mientras caminaba por las calles de Brooklyn con amigos, fue abordado por Eleanor Hendrix, una experimentada cazatalentos que lo vio como perfecto para el papel de Fezco O’Neill en la serie Euphoria de HBO. Aunque desconfiaba de las promesas de Eleanor, decidió contactarla al día siguiente. Su audición impresionó a Jennifer Benedetti, la directora de casting, quien lo seleccionó para el papel. De ser camarero en Nueva York, Angus pasó a estar de camino a Los Ángeles para filmar el episodio piloto de la serie. Allí también se reencontraría con Zendaya, su ex compañera de clases.

Zendaya y Angus Cloud, fueron compañeros en Euphoria.

Fez de Euphoria

Euphoria, creada por Sam Levinson, se estrenó el 16 de junio de 2019 y se convirtió en un fenómeno cultural. Ese drama adolescente que aborda temas como el amor, la adicción, la amistad y la salud mental, atrajo a una amplia audiencia y se posicionó como la segunda serie más vista después de Juego de Tronos. El personaje de Fezco O’Neill estaba concebido como secundario, pero tanto la audiencia como los productores se enamoraron de él gracias a la humanidad y el carisma que Angus aportó al interpretarlo. Su química natural con el elenco contribuyó al éxito y la popularidad de la serie.

Después de la renovación de Euphoria para una segunda temporada, el personaje de Fezco O’Neill fue promovido al elenco principal. Los guionistas le otorgaron una trama más profunda con desarrollo de escenas y diálogos importantes, lo que implicó que estuviera más tiempo en pantalla. Aunque muchos espectadores creían que Angus Cloud encarnaba a Fez de manera natural y sin actuar, la producción destacó que dedicó mucho esfuerzo a su interpretación. Al interpretar a su primer papel importante y compartir escenas con actores experimentados como Zendaya, Maude Apatow y Eric Dane, Angus enfrentó un desafío no menor. A pesar de no haber imaginado convertirse en actor de televisión, esta experiencia lo inspiró a seguir en la actuación y mejorar sus habilidades.

Súbito famoso

Experimentó un rápido ascenso en su carrera y la fama lo llevó a convertirse en una figura pública de la noche a la mañana, algo que encontró desconcertante. Aunque las responsabilidades como actor incluían entrevistas, alfombras rojas y sesiones de fotos, nunca se sintió cómodo en esos entornos. Evitaba responder preguntas en conferencias de prensa y admitió sentirse molesto con la atención y el tratamiento especial que recibía. A pesar de eso, disfrutaba interactuar con sus admiradores. A medida que el ritmo de vida exigente de su papel en Euphoria lo mantenía ocupado, anhelaba su hogar en Oakland y a veces deseaba regresar, aunque se estableció en Los Ángeles para cumplir con las obligaciones que implicaba de la serie.

Angus se mantuvo activo entre las temporadas de Euphoria con diversos proyectos. Expresó interés en actuar en una película animada, inspirado por su amor por filmes como Shrek. Hizo un cameo en The Perfect Woman (2019) y apareció en el videoclip All Three de Noah Cyrus en 2020. Debutó en el cine con un papel secundario en Antes de que te vayas (2021), una comedia dramática. En 2022, participó en dos videoclips musicales: Cigarettes de Juice WRLD y Mamiii de Becky G y Karol G.

El actor consiguió su papel en la serie que lo llevó a la fama cuando una cazatalentos los vio por la calle (Getty)

El estreno de la segunda temporada de Euphoria en febrero de 2022 fue otro hito. El personaje de Fez continuó creciendo. Fue valorado por su sinceridad y calma en el set, incluso durante largas jornadas de rodaje. Después de la temporada, participó en The Line, un drama que explora la juventud y las consecuencias de vivir sin miedo, estrenado en junio de 2023.

La muerte de su padre

A pesar de ser reservado y mantener su vida personal separada de lo laboral, Angus había sido siempre abierto acerca de sus luchas internas y sus dificultades emocionales y mentales. Aquella fractura de cráneo a los 15 años le hizo comprender lo frágil que es el cerebro humano, no solo físicamente, sino también en cuanto a pensamientos e ideas. En medio de sus compromisos profesionales, Angus recibió la devastadora noticia de que su padre, Conor, fue diagnosticado de cáncer y falleció el 18 de mayo de 2023. Según el anuncio de Lisa, la madre de Angus, la enfermedad progresó rápido y su esposo no sufrió mucho. El funeral se realizó en julio en Irlanda. Angus, junto con su madre y sus hermanas, viajaron hacia allí para el entierro. Lisa señaló que Angus estaba muy afectado por la pérdida de su padre, a quien consideraba su mejor amigo. Al regresar a Oakland, se unió a su familia para pasar el duelo juntos.

Aunque siempre había sido reservado sobre su vida íntima, Angus hizo una excepción al compartir un homenaje a su difunto padre en Instagram el 14 de julio. Publicó una conmovedora foto de su padre con una sonrisa, y de ese modo mostró un punto de vista extraño de su vida personal y reveló su lucha para procesar la pérdida. Según una fuente de Entertainment Tonight, Angus eligió por estar con su familia durante este difícil período y mostró signos de angustia después del entierro de su padre. La fuente había dicho que que el actor había enfrentado pensamientos suicidas y buscaba apoyo mientras navegaba por el doloroso proceso de duelo.

La agonía

El 31 de julio de 2023, a poco más de un mes de haber perdido a su padre y menos de una semana después del funeral, Angus falleció en su casa. Fue encontrado alrededor de las 11 de la mañana por su madre, quien inmediatamente llamó al 911 para reportar que su hijo no tenía pulso producto de una posible sobredosis. Los equipos de emergencia llegaron enseguida y señalaron que no había nada que pudieran hacer para volver a la vida Angus de, entonces, 25 años. La familia emitió un comunicado el mismo 31 de julio por la tarde con el anuncio de la trágica noticia. En aquella ocasión informaron a los medios de comunicación sobre las dificultades que padecía Angus para sobrellevar la pérdida de su padre. Dijeron que esperaban que su muerte pudiese servir para alertar sobre todos aquellos que estaban con problemas mentales. Luego pidieron privacidad para poder procesar la devastadora pérdida. La declaración decía: “Como artista, amigo, hermano e hijo, Angus fue especial para todos nosotros en muchos sentidos. La semana pasada enterró a su padre y luchó con esta pérdida. El único consuelo que tenemos es saber que Angus ahora se ha reunido con su padre, quien era su mejor amigo”. Cloud rara vez hablaba sobre su vida personal. En una entrevista en 2022 había dicho que tenía cuidado al divulgar detalles sobre su vida privada en las redes. Había señalado que: “Tengo una familia muy unida y un círculo de amigos y todo eso. No necesito el mundo. No quiero que todos conozcan mi negocio, ¿sabés lo que digo? Eso es sólo para mí”.

El homenaje de la serie 'Euphoria' a Angus Cloud tras su fallecimiento

Los informes médicos establecieron que la estrella de Euphoria murió a raíz de una “intoxicación aguda” provocada por los “efectos combinados de metanfetamina, cocaína, fentanilo y benzodiacepinas”. Así lo indicó el equipo forense del condado de Alameda que además sumó que se había tratado de una sobredosis accidental.

La información más valiosa acerca de lo ocurrido la proporcionó su madre el 6 de agosto de 2023, y comenzó por puntualizar que Angus jamás tuvo intención de quitarse la vida. Y se dispuso a informar cómo fueron las últimas horas de la vida de su hijo: destacó que aunque estaba muy afligido por la prematura muerte de su padre, su último día fue feliz. Angus -siempre de acuerdo a lo que contó su madre- se dedicó a reorganizar su habitación y colocó artículos en la casa y le dio su toque personal porque tenía la intención de quedarse un tiempo en el hogar que amaba. Según dijo entonces Lisa: “Era evidente que él tenía planes a futuro, puesto que habló de su intención de ayudar a mantener a sus hermanas en la universidad” y también prometió darle soporte emocional y financiero a su madre. “Esos proyectos de largo plazo -abundó la madre- sólo los hace alguien que no tiene intención de acabar con su vida”. También recordó que cuando se dieron un abrazo de buenas noches y se dijeron cuánto se amaban, él le dijo que la vería a la mañana siguiente. Agregó que no sabe si su hijo usó algún tipo de sustancia después de esa conversación lo cierto fue que apoyó la cabeza en el escritorio donde estaba trabajando en algunos proyectos de arte, se durmió y no despertó.

La madre explicó que las luchas de Angus fueron reales y que dio y recibió mucho amor y apoyo de su tribu, en referencia al equipo de Euphoria. Por último pidió a quienes quisieran honrar la memoria de Angus, hicieran actos de bondad al azar como parte de su vida diaria.