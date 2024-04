Los 82 de Barbra Streisand: su pobreza en Brooklyn, el orgullo por su nariz judía y su batalla contra el sexismo

Barbra Streisand recibe el premio SAG Life Achievement Award durante la 30ª edición de los Screen Actors Guild Awards, en Los Ángeles, California, EE.UU., el 24 de febrero de 2024 (REUTERS/Mario Anzuoni)

“Llegué a Hollywood sin que me arreglaran la nariz, me blanquearan los dientes ni me cambiaran el nombre. Eso es muy gratificante para mí”, dijo la consagrada actriz según El País. A simple vista, Barbra Streisand lo tiene todo: aclamación, respeto y todas las ventajas que conlleva ser una artista legendaria. Pero el camino hacia el éxito y la felicidad no fue fácil. Estos son los trágicos detalles de la vida de la estrella.

La muerte prematura de su padre

Barbara Joan “Barbra” Streisand nació el 24 de abril de 1942, en Brooklyn, Nueva York. Hija de Diana Kind, una cantante convertida en secretaria de escuela, y de Emanuel Streisand, un profesor de secundaria. El culto padre de Barbra murió a los 35 años, cuando la futura diva tenía sólo 15 meses. Su prematura muerte dejó un gran vacío en la vida de Barbra y su familia, como la actriz declaró a People, “Siempre sentí que nunca tuve un padre. Ni siquiera había una foto de nosotros. Sólo sus libros en el sótano, atados con cuerda”. Este hecho hizo que Barbra se destacara entre sus compañeros, como explicó una vez a Oprah Winfrey, “Se me conocía como la niña que tenía buena voz y sin padre”.

Pero el hecho de que Emanuel no estuviera físicamente presente a lo largo de la vida de su hija no significa que no la influenciara. Reveló a Winfrey que visitó a una médium que decía poder “llamar” a su padre, por sugerencia de su hermano, Streisand dijo, “Durante 39 años, no había visitado la tumba de mi padre. Así que primero fui y me tomé una foto con el brazo alrededor de su lápida. Es la única foto que tengo con él. Luego nos reunimos con la mujer, y la mesa se movió”. Sintiéndose “totalmente conectada” con su padre, la experiencia la llevó a dar el paso y dirigir su propia película Yentl (1983). “Y hubo muchas cosas que nunca pude decirle a mi padre. Estaba orgullosa de ser su hija, estaba orgullosa de llevar su apellido”.

El alejamiento de su madre

“Mi madre nunca pensó realmente que podría llegar a ser algo”, contó en una entrevista con CBS News. Después de la muerte de su esposo, la mamá de Streisand se alejó bastante de su familia. Barbra contó a People, “Emocionalmente mi madre me dejó al mismo tiempo, estaba en su propio trauma”. En declaraciones al Daily Mail, describió además la salud mental de su madre diciendo, “El Prozac apaga tus sentidos. Cuando mi madre lo tomaba olvidaba estar molesta. También tenía demencia y se olvidó de que siempre estaba muy molesta, pero esa píldora le ayudó mucho”.

Aun así, Barbra no está resentida con su mamá, que entiende que era infeliz, como explicó, “Mi madre tenía buenas intenciones. Y nunca me abrazó ni me dijo ‘te quiero’. Yo soy más de tocar que mi madre”. En lugar de ser excesivamente cariñosa, Diana utilizó la comida para establecer una conexión con su hija. Como explicó la estrella de Tal cómo éramos (1973) a Oprah Winfrey, “Para ella, el amor era la comida. Cuando me gradué antes de tiempo de la secundaria y me mudé de casa a los 16 años para estudiar actuación, ella iba a mi casa para traerme medio melón y sopa de pollo”. Diana Streisand Kind murió en el 2002 a los 93 años en Los Ángeles. En ese momento, el publicista de Barbra Streisand declaró, “Hija de un cantor, tenía una hermosa voz para cantar, un legado que pasó a sus hijas”.

Barbra Streisand junto a su mamá

Pobreza en Brooklyn

Tras la muerte de su padre, Streisand se fue a vivir al pequeño departamento de sus abuelos maternos en Brooklyn con su madre, Diana, y su hermano mayor, Sheldon, según People. En la entrevista con Oprah, Barbra recordó, “Mi abuela y mi abuelo dormían en una habitación, y mi madre y yo en otra, con mi hermano durmiendo a nuestro lado en un catre. No teníamos una sala de estar, así que no teníamos un sofá, quizás es la razón por la que me encantan ahora”. En declaraciones a People, Streisand afirmó además, “Nunca tuve una habitación para mí sola hasta los 16 años”.

Aunque las condiciones de vida de la joven Barbra no eran ideales, todavía habla con cariño de sus orígenes en Brooklyn. Previo a un concierto en 2012 en el distrito declaró, “Estoy contenta de venir de Brooklyn: es la realidad. Supongo que se puede volver a casa”. El departamento de sus abuelos en la calle Pulaski fue también el lugar donde descubrió su voz.

Su padrastro era “muy malo”

Su madre se volvió a casar cuando ella tenía siete años, aparentemente sin avisar, según le contó Barbra a Oprah, “Mi madre nunca me dijo que se había vuelto a casar. Y más tarde, tampoco me dijo que estaba embarazada. Estoy convencida de que por eso no soporto que me mientan. Puedo aceptar cualquier verdad; pero no me mientan”.

La llegada de este nuevo padrastro, Lou Kind, a la vida de los Streisand no sólo fue totalmente inesperada, sino que también un mal trago para la joven Barbra, a pesar de sus esfuerzos por ser aceptada, “Intenté caerle bien durante un tiempo. Intenté llamarle papá y le di sus pantuflas por la noche cuando llegaba. Me ponía boca abajo y me arrastraba para no pasar por delante de la televisión mientras él veía las luchas. ¿Pero yo le agradaba? Para nada”. El hermano de Streisand, Sheldon, hizo eco de esto, diciendo a People, “Era realmente malo con Barbra”. Luego pasó a describir cómo el hombre a menudo enfrentaba a Barbra con su hermanastra, Roslyn, nacida del segundo matrimonio de su madre, diciendo, “Se burlaba de ella continuamente, diciéndole lo simple que era comparada con Roslyn”.

Los celos de su madre

Barbra Streisand tenía un talento innegable incluso a una edad temprana, y quería ser actriz. Pero su madre, Diana, tenía otros planes para su hija. Quería que se convirtiera en secretaria, según People. Deseaba que Barbra tuviera seguridad en su vida, en lugar de la incertidumbre del mundo del espectáculo. Barbra le dijo a Oprah, “No me animó a convertirme en actriz, quizá no quería que experimentara el rechazo. Nunca pensó que lo lograría”.

Pero como supo más tarde, la renuencia de su madre a sus aspiraciones creativas era más profunda que eso: al parecer, estaba celosa de su éxito. Streisand explicó, “Recuerdo que una Navidad, cuando estaba haciendo Funny Girl (1968), se volvió loca. Con lágrimas en la cara, cerró los ojos y dijo, ‘¿Por qué Barbra se lleva todos los regalos? ¿Dónde están mis regalos?’ Ahí me di cuenta de que ella también quería ser famosa”. En declaraciones al Daily Mail en 2018, reveló que había perdonado a su madre,“Ella tenía sus propios sueños y quería ser cantante. Estaba celosa, y eso fue impactante para mí al saberlo”.

Omar Sharif junto a Barbra Streisand en "Funny Girl" (1968)"

Su vida amorosa

La vida amorosa de Streisand nunca fue sencilla hasta que conoció al que es su esposo desde hace más de 20 años, James Brolin. Casada anteriormente con el actor Elliot Gould entre 1963 y 1971, Streisand y su primer esposo tuvieron un hijo llamado Jason, pero la relación no estaba destinada a durar. En declaraciones a People, Gould explicó que Streisand le había preguntado por qué se habían distanciado, “Y la respuesta a eso es que no crecimos juntos y la razón fue que ella se volvió más importante que nosotros. Entonces también le dije, ‘Lo hicimos muy bien. Lo hicimos muy rápido y nadie tiene lo que tenemos. Somos tú, yo y nuestro hijo’”.

Streisand también salió con otras personas de alto perfil, como el ex Primer Ministro canadiense Pierre Trudeau y Jon Peters, un productor. Su relación con este último fue bastante tumultuosa, si nos fiamos de las palabras de un antiguo colega que habló con People, y afirmó, “Es un depredador. Agudo, imaginativo y vulgar. Pero ha sido importante para Barbra porque le ha dicho que no. Peleaban como tigres. Casi siempre vivían con un subidón de adrenalina”. Supuestamente, ambos recurrieron a la violencia el uno hacia el otro a lo largo de su relación, que terminó cuando Streisand se fue a Inglaterra a rodar Yentl.

Por último, aunque la relación de Streisand con Brolin ha sido generalmente positiva y feliz, la pareja no es inmune a algunos rumores desagradables, como un artículo de National Enquirer que sugería que Brolin la había engañado.

Barbra Streisand y su hijo Jason, fruto de la relación con su primer esposo Elliot Gould (Créditos: Instagram/Barbra Streisand)

Su nariz

La nariz de Barbra Streisand es casi tan famosa como ella, pero la gente no siempre ha sido amable con este rasgo tan característico, como contó a Refinery29, “Al principio de mi carrera, solo escuchaba, ‘¿Por qué no te arreglas la nariz?’ El subtexto era que lucía ‘demasiado judía’”, cosa que la actriz no entiende, añadiendo, “Los judíos pueden tener todo tipo de narices. Me gusta mi nariz, y estoy orgullosa de mi identidad judía”.

Hubo momentos en los que Streisand consideró modificar su nariz para ajustarse a los cánones de belleza, pero le daba demasiado miedo, como le dijo a Oprah, “En cuanto a mi nariz, me daba miedo el dolor. ¿Y cómo podía confiar en el sentido estético de un médico? ¿Cómo saber que no me quitaría demasiado?”. Al final, todo fue para mejor, y Streisand no cambiaría nada de su nariz, con bulto y todo.

Pánico escénico

Durante un segmento de Carpool Karaoke en The Late Late Show, el anfitrión James Corden señaló que Barbra Streisand no actuó durante 27 años debido al miedo escénico. Cuando se le preguntó si todavía se pone nerviosa, ella dijo, “No me pongo nerviosa, pero no lo disfruto. No me da miedo. Simplemente no quiero decepcionar a la gente” . Pero Streisand encontró algo que le ayuda a superar su terrible miedo escénico, y dijo a Oprah, “Una de las razones por las que puedo actuar ahora es que hay pastillas para el miedo escénico. Ojalá alguien me hubiera hablado de esas pastillas hace años”.

Barbra Streisand estuvo ausente durante 27 años en los escenarios a causa de su pánico escénico (Photo by John Parra/WireImage )

También depende en gran medida del lugar en el que actúe, y algunas situaciones son más propicias que otras. “Puedo cantar ante un estadio lleno porque es como mirar a un agujero negro. No puedo actuar ante unas pocas personas en casa”. La ganadora de varios premios Grammy continuó describiendo una ocasión en la que estuvo con Donna Karan y Liza Minnelli, y esta última pudo cantar en ese mismo momento, lo que hizo que Streisand se preguntara cómo podía estar tan cómoda haciéndolo.

Mandona y exigente

A lo largo de los años, Streisand se forjó una reputación de diva, a la que llaman “mandona y exigente”, según Harvard Business Review. De hecho, un conocido conductor de televisión le cuestionó al aire antes de comenzar la entrevista, “Llegaste a tiempo, fuiste muy educada con mi equipo, viniste al ensayo, fuiste amable con todo el mundo... ¿qué hiciste con Barbra Streisand?”, dando a entender que solía ser “monstruosa”.

Sin embargo, la icónica actriz, cantante y directora tiene un hueso duro de roer con esos términos, que denuncia enérgicamente como obviamente sexistas. Señalando que a los hombres nunca se les llamaría así, Streisand añadió, “En un discurso que pronuncié hace años, me referí a esto cuando dije, ‘Un hombre es imponente; una mujer es exigente. Un hombre es contundente; una mujer es prepotente. Él asertivo; ella agresiva. Él estratega; ella manipuladora’”.

Streisand también ha visto cómo muchas personas malintencionadas querían que fracasara en la industria, y cree que por eso algunos podrían inventar rumores tan descabellados sobre ella, le dijo a Oprah, “Una de las historias era que yo entraba en una sala llena de músicos, y si alguien tocaba la nota equivocada, lo despedía. Son tonterías de diva. Soy una persona normal. ¿Por qué iba a despedir a un músico por tocar una nota equivocada? Si yo canto la nota equivocada, ¿me despiden? Es absurdo”.

Sexismo a lo largo de su carrera

Además de lidiar con esos rumores de comportamiento negativo, cuando Harvard Business Review le preguntó en 2012 si sentía que había menos sexismo en Hollywood ahora que cuando ella empezó, allá por los años 60, Streisand dio una respuesta deprimente. “No estoy segura de cuánto cambió. A las mujeres no se les paga tanto como a los hombres, y es difícil conseguir que se hagan películas. Hacer Yentl en Inglaterra fue maravilloso porque estaban acostumbrados a ver mujeres en posiciones de poder. Las mujeres fuertes no eran una amenaza para ellos”.

Barbra Streisand en "Yentl", la película que tardó 14 años en materializarse a causa del sexismo reinante

A pesar de eso, la película tardó 14 años desde que Streisand tuvo la idea hasta que llegó a la gran pantalla, un retraso que la estrella atribuye al sexismo y a que las directoras no tienen las mismas oportunidades que los hombres. Esta experiencia marcó claramente a Streisand, que habló además de la discriminación que sintió al hacer Yentl en el Festival de Cine de Tribeca en 2017. Reveló que hubo muchos hombres y personas mayores que actuaron como porteros cuando ella trataba de obtener luz verde para la película, también tocó algunos de los sexismos internalizados que experimentó de las mujeres cuando Yentl se estrenó. Explicó al respecto, “Ninguna de las críticas femeninas habló de lo que la película intentaba decir. No se habló de lo que la película pretendía: una celebración de las mujeres y de todo lo que pueden ser”.

“Mi sobrina vio Funny Girl (1968) y dijo, ‘¿Cómo es que cantas tantas canciones de Glee?’”, dijo divertida la actriz. Posiblemente la sobrina de Barbra hoy entienda todo, cuando la actriz esté festejando su cumpleaños número 82, como cada año, junto a su amiga y colega, Shirley MacLaine, que hoy celebra sus 90 años de vida.

