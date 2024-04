La odisea de Ashley Judd: la triple violación que denunció, la depresión y la cancelación de Hollywood

Ashley Judden el Festival de Sundance de 2009 (REUTERS/Ramin Rahimian)

“Mi madre trabajó demasiado para que yo me quitara la ropa en mi primera película”, respondió Ashley Judd cuando explicó su rechazo a un papel más importante del que tuvo en Kuffs (1992), cuando se negó a hacer escenas de desnudos. Tuvo una próspera carrera en el cine en los 90, aunque en la actualidad su éxito se ha desvanecido casi por completo. Tras bastidores, su vida nunca ha sido fácil.

Ashley Tyler Ciminella nació en Granada Hills, California, el 19 de abril de 1968. Hija de la legendaria cantante country Naomi Judd, Ashley vivió una infancia plagada de desafíos que la siguieron por el resto de su vida. En el 2014, un informe de National Enquirer afirmó que la actriz y su media hermana, la cantante Wynonna Judd, se vieron envueltas en una disputa legal cuando se informó que a Ashley se le concedió la custodia de la hija de Wynonna, Grace, después de que acusara a su madre de “abuso verbal, consumo de píldoras y alcohol”.

En medio de este drama, ABC News informó que Ashley también había presentado una denuncia policial en el 2013, luego de que un mecánico encontrara un dispositivo de rastreo GPS escondido en su Mini Cooper. Según el informe, los detectives mencionaron, “Ashley creyó que Wynonna había puesto o hizo que alguien colocara el dispositivo en su vehículo”. Ashley emitió más tarde una declaración en sus redes, en la que dijo, “El asunto en cuestión es la violación ilegal de mi privacidad, ya que un dispositivo de rastreo fue colocado en secreto e ilegalmente en mi vehículo. Por mi seguridad y la de todos los que me rodean, naturalmente presenté un informe policial”.

La actriz Ashley Judd junto a su madre, la cantante country Naomi Judd en 2004 (Photo by Kevin Winter/Getty Images)

A favor del aborto legal

Judd es una gran activista por los derechos pro elección. Durante la Cumbre Mundial sobre la Mujer en el 2019 discutió la legislación que se había aprobado recientemente en Georgia que prohibiría los abortos si se detectaba un latido fetal, algo que puede ocurrir incluso antes de que una mujer se dé cuenta de que está embarazada. El proyecto de ley fue bloqueado en julio del 2020, cuando un juez determinó que violaba la Constitución de los Estados Unidos. La estrella habló sobre su experiencia en la Cumbre, diciendo, “Soy una sobreviviente de una triple violación. Y una de las veces que fui violada hubo una concepción. Y estoy muy agradecida de haber podido acceder a un aborto seguro y legal”. Como la actriz explicó, el violador vivía en Kentucky, mientras que su residencia legal en ese momento era en Tennessee. Si un niño hubiera nacido, el hombre que la abusó habría tenido derechos de paternidad en ambos estados.

“Necesitamos formalizar la red de susurros. Es una manera ingeniosa que hemos intentado para mantenernos a salvo. Todas esas voces se pueden amplificar. Ese es mi consejo para las mujeres. Eso, y si algo se siente mal, está mal, y está mal según mi definición y no necesariamente la de otra persona”, expresó la actriz según la revista Times, cuando le preguntaron sobre cómo enfrentar el acoso sexual.

En 2012, Ashey con su exmarido Dario Franchitti en Los Angeles (Photo by Barry King/FilmMagic)

Juntos hasta el final

En el 2001, Judd se casó con el piloto de carreras de la Indy 500, Dario Franchitti. Pero después de más de una década de matrimonio, la pareja hizo un impactante anuncio, diciendo en una declaración a través de la revista People, “Hemos decidido mutuamente poner fin a nuestro matrimonio. Siempre seremos una familia y continuaremos apreciando nuestra relación basada en el amor, la integridad y el respeto que siempre hemos disfrutado”.

Menos de un año después de su separación, la actriz demostró su lealtad cuando Franchitti se rompió el tobillo en un terrible accidente durante el Gran Premio de Houston. Apresurándose a estar a su lado, Judd agradeció a sus seguidores en Twitter por sus oraciones, escribiendo, “Sólo tengo a mi ropa y a mis perros, pero es todo lo que necesitamos, y estamos en camino”.

Al año siguiente, Judd habló sobre su ex-marido en una entrevista con Ladies Home Journal, compartiendo, “Siempre será mi amado. Lo que les mostramos ahora es que somos humanos, somos familia y así es como se ve una familia”.

Ashley Judd en una Convención del Partido Demócrata

Un fracaso político

En marzo del 2013, un informe de Fox News citó a un informante anónimo que afirmaba que la protagonista de Doble riesgo (1999) planeaba iniciar una campaña para el Senado de los Estados Unidos. Según la fuente, Judd estaba pensando en presentarse como demócrata para desafiar al veterano titular Mitch McConnell de Kentucky. El informante alegó, “Al menos en la mente de Ashley, está sucediendo. Se ha dedicado a muchas cosas importantes y se ha alejado de los focos de Hollywood, así que este parece el siguiente paso lógico”.

Pero menos de un mes después, la campaña de Judd terminó antes de iniciar, cuando no pudo conseguir el apoyo del establishment demócrata de su estado, porque creían que Judd era “demasiado de Hollywood”. Los críticos incluso se las arreglaron para sacar un anuncio satírico contra ella, con una voz en off que decía, “alguien de fuera del Estado, que nos entiende a los campesinos”, y a continuación a través de un trabajo de edición, se la mostraba a ella diciendo, “No conozco a muchos campesinos”.

Judd finalmente declaró en USA Today, “Luego de una seria y minuciosa contemplación, me doy cuenta de que mis responsabilidades y energía en este momento deben centrarse en mi familia. Lamentablemente, ahora no puedo considerar una campaña para el Senado”. Las redes sociales fueron el terreno donde más la atacaron. Fue tan desagradable que inspiró a Judd a publicar un ensayo para Mic, en el cual escribió, “Este tsunami de violencia de género y misoginia inundando mi Twitter fue abrumador. Los acosadores en línea usan la más mínima excusa o ninguna excusa en absoluto para desmembrar nuestra personalidad. Mi cuenta de Twitter es simplemente un catalizador de todo el odio y rabia que la sociedad siente por las mujeres”. Además, se expresó en NBC News, “La cantidad de violencia de género que experimenté es absolutamente extraordinaria”. Según The Hollywood Reporter, la decisión de Judd de hablar en contra de sus haters, provocó una ronda de críticas en las redes sociales hacía ella.

Ashley Judd en su entrevista con Diane Sawyer

Primera en denunciar a Weinstein

Durante una entrevista en el 2015 con Variety, Judd se convirtió en una de las primeras mujeres en hablar en contra del magnate del cine Harvey Weinstein. En ese momento, habló sobre Weinstein sin mencionar su nombre, “Fui acosada sexualmente por uno de los jefes más famosos y admirados en nuestra industria”. Al relatar una situación que ocurrió con el productor, mientras hacía el thriller Besos que matan (1997), la actriz señaló que incidentes similares habían ocurrido a varias otras mujeres de la industria. Luego de aceptar una invitación para hablar de negocios en su habitación de hotel, ella afirmó, “Me preguntó, ‘¿Me verás ducharme?’. Y entonces salí de allí. Y por cierto, ese estudio nunca me ha ofrecido una película. Nunca”.

Weinstein fue desenmascarado dos años más tarde en la exposición del periodista Ronan Farrow para The New Yorker, en la que múltiples mujeres detallaron sus propias acusaciones. Judd no estaba entre las que hablaron en el artículo de Farrow, pero posteriormente confirmó que era efectivamente Weinstein a quien se había referido en Variety. Ella le dijo a New York Times, “Las mujeres hemos estado hablando de Harvey entre nosotras durante mucho tiempo y ya es hora de tener la conversación en público”.

Se convertiría en una de las primeras, de al menos 100 mujeres, incluyendo docenas de actrices de Hollywood, en acusar públicamente a Weinstein de mala conducta. Al hablar del productor, Judd también se tornó en una de las caras del movimiento Me Too. Y durante un panel de discusión en el 2018, habló sobre el acoso que había experimentado a lo largo de su carrera en Hollywood. Judd recordó una de sus primeras audiciones, “Se realizó una prueba de pantalla y se me pidió que me quitara la camisa”. Según la actriz, estaba compitiendo por el papel con otra colega, pero rechazó la petición. Añadió, “Dije que no se trata de nuestra actuación, sino de evaluar un par de pechos. Y la respuesta no fue un simple ‘no’, sino que fue ‘de ninguna manera’”.

Ashley Judd en el Congo, donde tuvo un accidente en su pierna

Acusaciones que pudieron valerle su carrera

Tras las acusaciones de Judd contra Weinstein, el director Peter Jackson ofreció más pruebas de que la negativa de Judd a consentir los avances de Weinstein tuvo un alto costo para su carrera. Al hacer el casting de su trilogía El Señor De Los Anillos, Jackson afirmó que le habían advertido que no contratara a Judd y a su compañera Mira Sorvino, cuyo presunto encuentro con Weinstein era similar al de Judd. Jackson dijo, “Recuerdo que Miramax nos dijo que eran complicadas y que debíamos evitarlas a toda costa. En retrospectiva, ahora sospecho que nos dieron información falsa sobre estas dos talentosas mujeres, y como resultado sus nombres fueron removidos de nuestra lista de casting”.

La revelación de Jackson confirmó la creencia de que Weinstein había intentado deliberadamente aplastar la carrera de Ashley, como represalia por su negativa a acostarse con él. Armada con esta evidencia, llevó a Weinstein a la corte. “Construye fuertes amistades femeninas. Tengan fuertes alianzas de mujer a mujer”, aconsejó la actriz en una conferencia de prensa. En el 2018, Judd inició la demanda contra el productor, alegando difamación y acoso. En el centro de la demanda estaba la afirmación de Judd de que ella estaba en discusiones por lo que podría haber sido un papel definitorio en la trilogía de El señor de los anillos, antes de que Weinstein le hablara a Peter Jackson. Judd le dijo a ABC News, “Perdí una gran oportunidad. Perdí dinero. Perdí estatus y poder en mi carrera, como resultado directo de haber sido acosada y rechazada”.

En el 2019, BBC News informó que un juez desestimó las demandas de acoso de Judd por un tecnicismo: la ley citada en la demanda, que había sido recientemente modificada para incluir a los productores y directores, no era retroactiva y por lo tanto no era relevante para sus demandas. Un tribunal de apelación revocó esta decisión en julio del 2020, según Associated Press. Para entonces, Weinstein ya llevaba cumpliendo una sentencia de 23 años de prisión, después de haber sido declarado culpable de violación y coacción sexual. Aunque admite que nunca lo perdonará, luego de profundizar su fe en Dios, Judd le dijo a ABC News que ahora le diría a Weinstein, “Te amo y entiendo que estás enfermo y sufriendo. Y también hay ayuda para personas como vos”.

Ashley Judd y su hermana Wynonna en mayo de 2022 en Nashville, Tennessee (Photo by Mickey Bernal/Getty Images)

¿Por qué no quiere tener hijos?

Desde los 18 años, Ashley supo que no quería hijos propios. Lo explica en sus memorias, “El hecho es que elegí no tener hijos porque creo que los niños que ya están aquí son míos también. No necesito ir haciendo ‘mis propios bebés’ cuando hay tantos niños huérfanos que necesitan amor, atención, tiempo y cuidados”. Continuó revelando los detalles de una discusión que tuvo a una edad temprana con un amigo de la infancia, en la que le dijo, “La gente con nuestra conciencia y capacidad de contribuir debería centrarse en los niños que ya han nacido y que sufren tan innecesariamente. Pensé que era egoísta que nos esforcemos en hacer nuestros ‘propios’ bebés cuando esos mismos recursos y energía podrían no sólo ayudar a los niños que ya están aquí, sino que a través de la defensa y el servicio transformar el mundo en un lugar donde ningún niño tenga que volver a nacer en la pobreza y el abuso”.

Aunque no tiene hijos propios, Judd reveló en sus memorias, “Por años, he ‘adoptado’ silenciosamente a muchos niños enviando dinero para la atención sanitaria, la alimentación, la escolarización y el alojamiento de forma adecuada a los lugares donde viven y que mejoran sus posibilidades de tener una vida mejor”. En el 2002, Judd se convirtió en embajadora mundial de YouthAIDS, los programas de prevención del VIH/SIDA de Servicios de Población Internacional, y empezó a viajar por todo el mundo para representar a la organización. Sobre la experiencia, dijo, “Me parecía una gran responsabilidad, pero tenía curiosidad. Lo que aún no podía saber era que esto no sólo sería una rica experiencia y que cambiaría mi vida, sino que también me lanzaría en el camino hacia mi propia sanación”. Su capacidad para viajar por el mundo quedó pausada en el 2021, cuando sufrió un extraño accidente que le rompió la pierna en varias partes. Pero luego dijo en su cuenta de Instagram que estaba caminando de nuevo y que, con suerte, volverá a viajar pronto. En sus memorias, la actriz de Soltera a los 40 (2014) también describió que considera como hijos a sus perros.

A lo largo de su vida, Judd ha necesitado más que a su perro para enfrentar la depresión. En el 2005, la actriz ingresó en un centro de tratamiento en Texas para encarar problemas de aislamiento, codependencia y depresión. Ella le dijo a Glamour, “Necesitaba ayuda. Sentía mucho dolor”. Anteriormente, mientras visitaba a su hermana Wynonna en el centro donde la cantante recibía tratamiento para la adicción a la comida, Ashley habló con consejeros que le informaron que ella y su hermana estaban experimentando problemas similares debido al trauma que ambas vivieron durante la infancia. Ashley recordó, “Dijeron, ‘Nadie nunca interviene a alguien como ustedes. Te ves demasiado bien. Son demasiado inteligentes y están juntas. Pero tú y Wynonna vienen de la misma familia, así que vienen de la misma herida’. Nadie había validado mi dolor antes”. Según Ashley, su tratamiento fue un éxito. Ella dijo, “Era infeliz y ahora soy feliz. Ahora, incluso cuando tengo un día difícil, es mejor que mi mejor día antes del tratamiento”.