La transformación de Emma Watson: la “niña Potter” que se convirtió en embajadora de la ONU y activista social

Los chicos crecen y la pequeña Hermione Granger de Harry Potter hoy cumple 34 años. Supo sostener su triunfo infantil, tanto que, a los 15 años se convirtió en la persona más joven en aparecer en la portada de la revista Teen Vogue, y el día después de cumplir 25, apareció en la lista de las 100 personas más influyentes de Time. Hoy Emma Watson es un ejemplo de lucha y perseverancia. Superó al personaje que la hizo famosa, pero notó que el mundo probablemente nunca lo hará. “Siento que nunca terminará. Los libros siempre serán amados y las películas saldrán cada Navidad, y seguirá viviendo en la imaginación de los niños y los adultos durante muchos años”, explicó a The Sydney Morning Herald.

Niña prodigio

Emma Charlotte Duerre Watson nació el 15 de abril de 1990 en París, Francia. Hija de padres británicos, Jacqueline Luesby y Chris Watson, ambos abogados, se mudó a Oxfordshire cuando tenía cinco años, donde asistió a la Dragon School. Desde los seis, Emma supo que quería ser actriz y, durante varios años, se formó en la sucursal de Oxford de Stagecoach Theatre Arts, una escuela de teatro a tiempo parcial donde estudió canto, danza y actuación. Triunfó desde muy joven, a los siete ganó el concurso de poesía de Daisy Pratt para un recital de The Sea de James Reeves. Dos años más tarde, en 1999, audicionó para el papel de Hermione Granger en Harry Potter y la Piedra Filosofal (2001), la primera película de la serie de libros de J.K. Rowling. A los diez años, Emma ya había actuado y protagonizado varias producciones de Stagecoach y obras escolares.

Watson fue elegida junto a Daniel Radcliffe, que ya tenía créditos actuando antes de ser elegido como el protagonista, y Rupert Grint, un compañero recién llegado que sólo había actuado en obras escolares antes de ganar el papel de Ron Weasley. Emma dijo que el director de La Piedra Filosofal, Chris Columbus, comprendía el nerviosismo de los niños en el set. “Vi muy útil y considerado que Chris Columbus apagó el sonido en el set, y grabamos nuestras líneas más tarde. Así podía darnos instrucciones directas y mostrar dónde debían entrar los efectos especiales. Le llevaba tiempo, pero fue generoso de su parte. Por ello, obtuvo actuaciones desprovistas de estrés”, declaró al medio Paste.

Un año después del estreno de Harry Potter y la cámara de los secretos, la tercera película más taquillera de los Estados Unidos en el 2002, Watson caminó por la alfombra roja con Tom Felton, que interpreta a Draco Malfoy, en los Premios Infantiles de Disney Channel del 2003 en Londres, donde la segunda película de Harry Potter ganó el premio al mejor DVD. Tenía 13 años y mostraba el torso, con jeans a la cadera, que era tendencia a principios de la década del 2000. Aún no se convertía en un icono del estilo, pero este look la mostraba cómoda siendo algo atrevida. Mientras tanto, Watson y Felton pronto iniciarían el trabajo duro con Harry Potter y el prisionero de Azkaban, que se estrenó en el 2004 y fue la cuarta película más taquillera de Estados Unidos ese año.

Su primer beso fue con su “hermano”

Ron Weasley y Hermione Granger fueron felices para siempre al final de la última película de Harry Potter, pero en realidad, las co-estrellas Rupert Grint y Emma Watson no querían hacer la gran escena del beso. ¿Por qué? Los dos eran como hermanos. Ambos crecieron juntos, tanto dentro como fuera de la pantalla, él tenía 11 años y ella 9 cuando comenzaron a filmar, así que a pesar de que los fans amaron el hecho de que Ron y Hermione terminaran juntos, fue totalmente incómodo para ellos tener que besarse frente a las cámaras.

En el 2016, Grint le dijo a People que la escena del beso en Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, no fue exactamente la toma favorita de ninguno de los dos actores. “Conozco a Emma desde que tengo literalmente 9 años, y siempre tuvimos una relación de hermano y hermana, así que se sintió muy surrealista. Tengo un recuerdo de su cara acercándose a la mía cada vez más, y sentir, ‘Oh, Dios mío’. Y no puedo recordar nada luego de eso”. Y el hecho que los fans esperaron tantos años para ver la escena fue algo que no ayudó. “Era un momento tan grande, había tantas expectativas. Mucha presión, en realidad”.

Por su parte, Emma sintió casi lo mismo. Le dijo a Movies Ireland que “es puramente el hecho de que él es como mi hermano y ambos teníamos mucha confianza el uno al otro. Estoy segura de que él te diría exactamente lo mismo. Fue muy raro. Créeme, ambos queríamos que terminara. Sinceramente, se sintió como besar a mi hermano. Fue muy extraño”. Sin embargo, para Watson se volvió aún más extraño, ya que también tuvo que besar a su otro co-protagonista de toda la vida, Daniel Radcliffe, más conocido como el legendario Harry Potter. Y ese sí que no fue un beso cualquiera. El beso ocurre durante una ilusión, en donde Ron tiene que ver obligadamente como Hermione besa apasionadamente a Harry, mientras ambos están desnudos y cubiertos de pintura plateada y purpurina. La actriz comentó en J-14 que aunque el beso fue extraño a nivel personal, como actriz está contenta con el resultado final. “Me siento orgullosa de la escena. Y considerando lo incómodo que fue es realmente impresionante que hayamos logrado que pareciera algo más que incómodo. Dan y yo somos como hermanos, así que fue difícil hacer que pareciera un beso apasionado, créeme”.

Y a esa dificultad se le sumó el hecho de que Grint no paraba de reírse durante todo el rodaje, hasta el punto que tuvo que ser expulsado del set. El actor le dijo a J-14, “Cuando estaban filmando el beso, querían que yo esté ahí para que ellos tengan un contexto de la escena, pero todo me pareció demasiado gracioso. Emma pidió que saliera del set porque no paraba de reírme. Se veía muy extraño”. Por su parte, Radcliffe parece querer que la gente deje de preguntarle al respecto. Le dijo a MTV News: “Me metí en problemas con Emma por culpa de esto, porque aparentemente dije en otra entrevista que ella lo hizo de manera muy animal. Yo pensaba que sería algo lento y sensual, y Emma realmente lo hizo con todo. Fue un poco raro. Es algo así como besar a una hermana. ¡No me quejo! Estuvo bien. Fue vigoroso. Yo no estaba tan asustado. Pero Emma sí lo estaba. Creo que para las chicas puede ser más difícil”.

Durante una conferencia de prensa, a Watson le preguntaron quién besa mejor. Según The Telegraph, ella optó por ser diplomática, y simplemente dijo que eran igualmente malos. “Con Harry, estaba semidesnuda y cubierta de pintura plateada, así que eso fue bastante incómodo. Besar a Rupert también fue incómodo. Acabábamos de empaparnos completamente con agua, y teníamos que fingir que no sabíamos qué iba a pasar”. Concluyó, “Ambas fueron situaciones extrañas, aunque en ambas escenas los dos fueron muy caballerosos. Obviamente, es difícil dejar de lado nuestra historia personal considerando que crecimos juntos. Pero una vez que te hacen hacerlo unas cuatro o cinco veces, se vuelve hasta aburrido. Así que sí, se hizo más fácil cada vez”.

Una artista versátil: amante de la moda, el estudio y la ecología

Emma Watson pasó de la alfombra roja a la pasarela, cuando Christopher Baily la eligió como la cara de Burberry para sus colecciones de otoño del 2009 y primavera del 2010. Harry Potter y el príncipe mestizo (2009) se estrenó ese mismo año, y Watson dijo que el rodaje fue frenético. Lo contó al blog brasileño Vira-Tempo: “Mi vida era una locura. Un minuto estaba en el set, y al siguiente, haciendo un examen, o leyendo un libro de texto, o haciendo algo, así que estaba un poco por todas partes”.

Pero supo cómo manejarlo, ya que Watson se matriculó en la Universidad de Brown a finales del 2009. Si eso no fue suficiente, las dos películas de Las reliquias de la muerte, últimas de la serie de Harry Potter, comenzaron a rodarse en el 2009. Y Emma tenía un plan de escape para cuando se sintiera estresada. “Suena aburrido y nada elegante, pero me gusta estudiar y leer, y si no estoy trabajando en Harry Potter, entonces mi mayor relax es sentarme con un libro. Así escapo del estrés…con la literatura”, sostuvo en el medio Paste.

Al cumplir 20, la actriz se cortó los rulos y optó por el cabello corto. En ese momento, le dijo a Vanity Fair que ese corte la hacía sentir “más sexy que nunca”. Watson ama la moda, pero no sólo eso: le importa la moda ética. Así empezó a trabajar como asesora creativa para People Tree, una organización que apoya el comercio justo y la moda orgánica. La primera colección de esa colaboración fue lanzada a principios del 2010.

En la Met Gala de mayo del 2016, la francesa lució un vestido amigable con el medio ambiente de Calvin Klein hecho de botellas de plástico recicladas. En un post de Facebook, Watson escribió: “Me complace decir que es sustentable y representa una conexión con las personas de la cadena de suministro que ayudaron a su creación. El vestido está hecho de tres telas diferentes, tejidas con hilos hechos de botellas de plástico recicladas. El plástico es uno de los mayores contaminantes del planeta. Reutilizar e incorporarlos a mi vestido para la Met Gala demuestra el poder que tienen la creatividad, la tecnología y la moda trabajando juntos”.

Su preocupación por el medio ambiente también se notó en el concurso de fotografía de París. Para The Circle, Watson lució una combinación de ropa que iba entre lo informal y sostificado. Además, salió en la portada de marzo del 2017 de Elle. El objetivo de la portada era mostrar las marcas de moda que reducen su impacto en las personas y el planeta.

Emma es la “reina de la vestimenta ética”. Se veía feliz caminando con un grupo de compañeros del Comité Asesor para la Igualdad entre mujeres y hombres en la Cumbre del G7 del 2019 en París. Aunque la pandemia del 2020 paró sus apariciones públicas, Vogue igual la nombró “La reina del vestido ético” en una foto retrospectiva que la revista publicó en honor a su cumpleaños número 30. La actriz aún así continúa dando de sí para tener un mundo mejor. En junio, British Vogue informó que Watson se unió a la Junta de Kering, un conglomerado de marcas de moda de lujo. También estaba ocupada promocionando una aplicación de moda, Good On You, que califica a las marcas de moda en base a su ética y sustentabilidad.

Su lucha por los derechos de la mujer

Graduada en la Ivy-League con un título en inglés de la Universidad de Brown, Emma Watson mantiene su conexión analítica con Hermione Granger. Fue nombrada Embajadora de Buena Voluntad de las Naciones Unidas en el 2014, y ayudó a iniciar el programa HeForShe de la ONU para inspirar a los hombres a unirse a la lucha por los derechos de la mujer. La Directora Ejecutiva de Mujeres de la ONU, Phumzile Mlambo-Ngcuka, dijo a Vanity Fair que necesitaban “un nuevo mensajero para abrir nuevos caminos. No queríamos hablar sólo con los creyentes”.

Emma fue una de varias que vistió de negro en la 75ª edición de los Globos de Oro en el 2018 en apoyo con el movimiento Time’s Up, acompañada por la activista Marai Larasi, fundadora de Imkaan, dedicada a tratar la violencia contra mujeres y niñas negras. Luego de revelar que sufrió acoso sexual en la industria del cine, Watson dijo a Variety en la alfombra roja que “este tema no sólo afecta a las mujeres de Hollywood. Afecta a mujeres de todas partes, en todos los países del mundo”. Larasi añadió a E! en su momento que “hay algo en las mujeres de Hollywood de hoy. Existe un muro de silencio en torno a la violencia contras las mujeres y las niñas, y cada vez que alguien habla, crea una pequeña grieta en ese muro”.

Watson también tuvo un crecimiento personal: ya no se siente incómoda estando soltera. Admitió tener ansiedad por las expectativas sociales que rodean a los hitos de la edad como el cumplimiento de 30 años “Nunca creí todo el discurso de ‘Soy feliz de ser soltera’. Pensaba, ‘esto es un discurso’”, sostenía la actriz. Aunque tomó mucho tiempo, ahora dice: “Soy muy feliz. Yo lo llamo ser socio con uno mismo”, explica Emma.