Adam Levine cumple años: su fama de caza modelos, declaraciones misóginas y sexting clandestino

Adam Levine de Maroon 5 en una presentación de Dinamarca, en junio de 2023. Helle Arensbak/Ritzau Scanpix/via REUTERS

“No serías una banda completa sin un líder un poco engreído, ¿verdad?”, supo decir acertadamente Adam Levine, líder de Maroon 5 y entrenador en The Voice. Un hombre extremadamente talentoso: músico, bailarín, que puede hacer imitaciones y ha conseguido permanecer en lo alto de la lista A durante más de una década. Pero su tiempo en la cima no ha sido completamente libre de controversias. Éstos son algunos de los momentos más sombríos en la vida de Levine hasta ahora.

Un caza-modelos serial

Adam Noah Levine nació el 18 de marzo de 1979 en Los Ángeles, California. Hijo de Patsy, consejera de admisiones, y Fredric Levine, quien fundó la cadena minorista M. Fredric. Proveniente de una familia judía, Adam comenzó a tocar música con sus compañeros de la secundaria Jesse Carmichael y Mickey Madden. Su primer concierto fue en un baile de la escuela, y Levine, que era terriblemente tímido, tocó de espaldas al público. Luego, se dirigió a la ciudad de Nueva York con Carmichael para estudiar música en Five Towns College en Long Island. Mientras estuvo allí, permaneció rodeado de nuevas escenas e influencias musicales que le dieron una perspectiva completamente nueva sobre la composición y el canto. Luego de un semestre abandonó la escuela y regresó a California para reunirse con otros amigos y desarrollar su banda. Comenzó a escribir canciones inspiradas en una relación recientemente fallida. Y así, nació oficialmente Maroon 5.

Levine se ha ganado cierta reputación por sentirse atraído hacia un tipo específico de mujer: las supermodelos. Antes de casarse con Behati Prinsloo, salió con Nina Agdal y Anne V, y esas son sólo las que se conocen. De hecho, una de sus más desagradables declaraciones fue cuando cruzó el límite de la caballerosidad, dando detalles sobre su intimidad con la tenista profesional María Sharapova, con quien mantuvo una relación en 2005. “Ella no hacía ningún ruido durante el sexo. No puedo expresar lo decepcionado que estaba. Realmente pensé, como muchos chicos, que ella sería del tipo que grita fuerte. Pero en cambio, ella simplemente yacía allí como una rana muerta. Incluso se enfadaba si yo empezaba a gemir y decía que eso ‘arruinaba su concentración’. Fue tan desilusionante que tomé Paxil (un antidepresivo) durante un mes después. Realmente, fue mucho más impactante que cuando descubrí que no existe el Conejo de Pascua”, expresó el cantante según Lainey Gossip.

Con María Sharapova cruzó los límites de la caballerosidad al contar detalles de intimidad (Reuters/Andrew Couldridge/File Photo)

Y lejos de avergonzarse de su juego de amante de las pasarelas, explicó a GQ, “Los hombres no son tan sofisticados como las mujeres. No son tan maduros como las mujeres. No están tan conectados con sus emociones como las mujeres. Hay una cualidad muy neandertal que todavía existe en muchos hombres… Fue un momento de mi vida en el que viví probablemente un poco más en el nivel primario. Y eso fue asombroso”.

Peleas con sus colegas

“Puedo ser un gran dolor de cabeza. Eso es parte de lo que soy y no hay una sola persona que conozca que no piense que soy un dolor en el trasero. Pero también soy una persona muy simpática, completamente afable y sociable. Hay una diferencia entre ser un imbécil y un dolor en el trasero”, dijo el cantante según E! News. Adam Levine es conocido por dispararle a Blake Shelton en The Voice, pero eso probablemente sea sólo sea para el show. Sin embargo, cuando se trata de la vida real, sus momentos de descaro se pasan de la raya. En 2012, por ejemplo, Levine comenzó una pelea con Christina Aguilera, involucrando al concursante Tony Lucca, quien conocía a Aguilera por sus días en el Mickey Mouse Club. Adam incitaba constantemente a Lucca a provocar a Aguilera. La disputa culminó con la interpretación del participante de 99 Problems de JAY-Z, que Aguilera consideró ofensiva. Cuando Levine intentó desviarse y decir que la intención no era poner a las mujeres abajo, esto llevó a una sesión de peleas aún mayor entre ellos, que se vio en público. Según fuentes internas, Levine eligió la canción para su concursante específicamente porque sabía que esto molestaría a Aguilera. Una fuente le dijo a Radar Online, “Adam y Tony querían llamar a Christina una puta, pero claramente ella no es un problema para Tony”. Y la disputa de Levine con Aguilera continuó cuando las cámaras dejaron de grabar. Una fuente afirmó que él la insultó detrás de escena y, como resultado, Christina quería que lo despidieran. Levine insistió a Rolling Stone, “Simplemente discutimos como hermano y hermana, y parte está armado por los dioses de la televisión. Pero ella es genial. Respeto su mierda”.

Adam Levine en el NFL Football - Super Bowl LIII Halftime Show de Atlanta, en 2019 (REUTERS/Kevin Lamarque)

Afortunadamente para los fanáticos de The Voice, los dos finalmente pudieron aplacar su ira. Pero Christina Aguilera no fue la única del show que se enojó. Levine también tuvo una fuerte pelea con Miley Cyrus. Una fuente afirmó, “Adam realmente no puede soportar a Miley porque piensa que es la persona más desagradable que jamás haya existido”.

Adam Levine y Christina Aguilera en "The Voice" en 2013, tiempo de peleas (Photo by Frederick M. Brown/Getty Images)

¿Al borde de la misoginia?

Las disputas de Levine con artistas femeninas no se limitan a las que trabajan en The Voice. El cantante también parece tener una deuda a largo plazo con Lady Gaga. En 2011, tuiteó, “Lady Gaga tomó ‘Vogue’ y ‘Express Yourself’ y las puso en una licuadora. El resultado: ‘Born This Way’”. Gaga nunca reconoció este disgusto.

Dos años más tarde, Levine tomó algunas fotos más espontáneas de Mother Monster, el tema de Gaga, a través de subtweets cuando lanzó su video Applause, que hacía referencia a varias obras de arte importantes, y escribió, “Uf... Reciclar arte antiguo para una generación más joven no significa que eres un artista. Te convierte en profesor de arte... Me encanta escribir y actuar música pop tanto para mí como para todos los que me rodean. Eso es todo. No necesita salsa extra”. Gaga respondió, escribiendo, “Oh, chicos, la policía del arte está aquí”. Pero Levine no retrocedió y tuiteó, “Por cierto, NO soy un artista. Canto en una banda y hago música con mis amigos... Creo que protestas demasiado... ¡¡¡Ay!!! Mientras estamos en ello deberíamos llamar a la policía de gramática”.

Adam Levine en la portada de People como el hombre más sexy vivo

En una suerte de alegato, Levine declaró en Gossip Time sobre sus extraños comportamientos con el género femenino, “Hay dos clases de hombres. Hay hombres que son jodidamente cerdos misóginos, y luego hay hombres que realmente aman a las mujeres, que piensan que son las personas más increíbles del mundo. Y ese soy yo. Quizás la razón por la que era promiscuo y quería acostarme con muchas de ellas es que las amo mucho”.

Si no la gana, la empata

Levine se contradijo a lo largo de su carrera. En 2011, tuiteó, “Me gustaría prohibir oficialmente las fragancias de celebridades. A partir de ahora se castigará con la muerte”. El comentario puede o no haber sido dirigido en The Voice a su archienemiga Aguilera, quien tiene varios perfumes propios. De todos modos, ella se aseguró de recordarle a Adam su comentario cuando al año siguiente, el cantante lanzó su propia fragancia. Aguilera tuiteó, “Ja, ja. Adam Levine, qué diferencia hace un año. Bienvenido a la familia de las fragancias de celebridades”.

Sin embargo, Levine incluso cuando se retractó de sus comentarios originales, se aseguró de incluir una sutil crítica a las fragancias de Christina y le dijo a People, “Sé que conllevan un estigma que entiendo perfectamente porque yo también odio la idea de una fragancia de celebridades. Absolutamente, 100 por ciento... Pensé para mis adentros, ‘Bueno, estoy interesado en la moda y hay muchas cosas al respecto que podrían ser realmente interesantes si se hicieran correctamente. Entonces quiero hacer algo que nunca se hace correctamente’”.

Un romance por e-mail

Adam Levine y Behati Prinsloo comenzaron su relación de forma inesperada. Ella reveló a Net-A-Porter que empezó a hablar con el músico después de que la contactaran para trabajar con Maroon 5, y explicó, “Adam buscaba una chica que pudiera hacer algo de acción en un video musical, y le dijeron, ‘Deberías conocer a Behati que es ruda y dispuesta a todo’, y me mandó un correo preguntándome si podía hacerlo. Al final no quedé, pero seguimos enviándonos correos. Fue una correspondencia tan natural que nos enamoramos por correo electrónico”.

Adam Levine y la modelo Behati Prinsloo en una fiesta de la revista Vanity Fair de los Oscar 2020, en Beverly Hill. (REUTERS/Danny Moloshok)

Antes de conocer a Behati, Adam tenía un historial de citas con modelos. De hecho, el cantante salió primero con la amiga de Behati, la modelo Anne Vyalitsyna, conocida como Anne V, antes de hablarle a Prinsloo. Según Us Weekly, las dos eran amigas antes de que Levine apareciera, pero una fuente de Harper’s Bazaar afirmó que Prinsloo estaba interesada en el cantante desde el principio, y aunque haya tenido ojos para el novio de Anne V, al parecer no hubo rencores. Después de que Levine y Prinsloo se comprometieron, Anne abordó la noticia en un episodio de Fashion Police de E!, y dijo, “¿A quién le importa? Creo en el amor y lo amaré siempre. Es un tipo maravilloso, pero no funcionó la relación”. La modelo agregó que ella y el rockero no quedaron en malos términos. “Me importa y le importo, pero se enamoró de otra persona y estoy muy feliz por él”. Anne V. ya se había sincerado con US Weekly sobre su separación de Levine, y al parecer no hubo ningún malentendido entre los dos.

Altibajos

Adam y Behati fueron el dúo perfecto por años. La supermodelo incluso ha aparecido en varios videos musicales de Maroon 5, incluida una parte de Girls Like You, que mostraba a la pareja y a una de sus hijas, aunque han tenido problemas en su relación desde el principio. Se separaron brevemente en el 2013, y Levine no dudó en seguir adelante con otra despampanante mujer. Según Newsweek, el músico salió con la modelo de Sports Illustrated Nina Agdal. La modelo incluso fue vista en el set de The Voice, pero su relación no duró mucho.

Después de que la relación de Agdal y Levine terminara, Adam y Behati regresaron. Prinsloo dijo a Net-A-Porter, “Nos separamos dos meses y nos dimos cuenta que fue una pésima decisión, luego volvimos a estar juntos, nos comprometimos y nos casamos. Fue todo muy salvaje”. El tiempo que Levine pasó separado de su ahora esposa lo hizo reconsiderar la relación y no pensar que todo era seguro. Una fuente dijo a US Weekly, “Después que Adam rompiera con Behati, no podía dejar de pensar en ella. Se dio cuenta de que realmente la amaba y quería estar con ella”.

Adam Levine y Behati Prinsloo en Maui con amigos, en 2021 Backgrid/The Grosby Group

Cuando Levine estaba listo para dar el “sí” no estaba en su mejor momento. Durante una aparición en el programa Live with Kelly and Michael, reveló que se puso nervioso y casi arruina todo. Recordó lo siguiente, “Soy una persona segura de sí misma, pero cuando me puse de rodillas, de pronto todo cambió y no supe que me estaba pasando”. Para mantenerse en calma, se puso de rodillas y admitió que estaba tan ansioso que se las tuvo que ingeniar para hacer más romántico ese incómodo momento, “Lo único que diré es que en un momento dado pensé: ‘De rodillas’, como diciendo, ‘miren, sí, me puse de rodillas’”. Levine dijo que todo resultó poco romántico, pero como ella dijo que sí, seguramente el estar “de rodillas” debió haber funcionado.

La pareja se casó en Flora Farms en Cabo San Lucas, México, el 19 de julio de 2014. El evento estuvo repleto de estrellas con el amigo cercano de Levine, Jonah Hill, oficiando y celebridades como Robert Downey Jr., Coco Rocha y los compañeros de banda de Adam. La recepción contó con actuaciones en vivo de Stevie Nicks, Maroon 5 y Sublime. Prinsloo, quien caminó hacia el altar con una obra maestra personalizada de Marchesa con apliques florales y un velo hasta el suelo, incluso cantó una canción para su flamante esposo: The First Day of My Life, de Bright Eyes.

En 2016, la pareja dio la bienvenida a su primera hija, Dusty Rose, seguida de su hermanita, Gio Grace, dos años después. “Queremos muchos. Al menos cinco”, dijo el cantante a Ellen DeGeneres en mayo de 2018. “Maroon 5. Tenemos que tener una banda de niños”.

Engaños, embarazo y rock and roll

En 2022, Behati anunció el embarazo de su tercer hijo, casi al mismo tiempo que estalló el escándalo de engaño de Adam. Según People, después de que la modelo de Instagram Sumner Stroh lo acusara públicamente de engañar a Prinsloo, quien afirmó que ella y Levine tuvieron una aventura de un año, el cantante de Maroon 5 abordó los rumores, posteando en su Instagram: “Usé mal criterio al hablar con alguien que no fuera mi esposa en CUALQUIER forma de coqueteo. No tuve una aventura, sin embargo, crucé la línea durante un período lamentable de mi vida”, escribió en un comunicado. Levine continuó, “En ciertos casos se volvió inapropiado. Lo he abordado y tomado medidas proactivas para remediarlo con mi familia. Mi esposa y mi familia es lo único que me importa en este mundo. Ser tan ingenuo y estúpido como para arriesgar lo único que realmente me importa fue el mayor error que pude cometer. Nunca lo volveré a cometer. Asumo toda la responsabilidad. Lo superaremos y lo superaremos juntos”. En cuanto a Prinsloo, una fuente le dijo a People que está “muy molesta” pero “100 por ciento comprometida con su familia”. La fuente agregó, “Adam es muy comprensivo con sus sentimientos. Está haciendo todo lo posible para mejorar las cosas. Nunca quiere el divorcio”.

Adam Levine junto a su mujer e hijos Photo © 2018 Backgrid/The Grosby Group Spain: Lagencia Grosby

El escándalo de los mensajes de Instagram del 2022 no fue la primera vez que se puso en duda la lealtad del cantante. Una entrevista de Cosmopolitan del 2009, ya sugería estos rumores de engaño. Cuando se le preguntó por la infidelidad y por qué los hombres dan el primer paso, él respondió, “Por instinto pues la monogamia no está en nuestra genética. La gente engaña. Yo he engañado. ¿Y sabes qué? No hay nada peor que la sensación de hacerlo”. Cuando la revista señaló que sus letras sugieren un cierto nivel de autoconciencia y madurez emocional, Levine comentó que no siempre es tan fluido en sus relaciones personales, “En la vida real, soy emocionalmente inestable lo que me permite escribir canciones. Soy Piscis, y dicen que los Piscis son muy sensibles. Si los hombres fueran honestos consigo mismos, verían que todos tienen ese lado”.

De todos modos, la tormenta pasó y la pareja salió a flote. El rockero y la modelo siempre han querido tener una familia numerosa, pero han tratado de ser conscientes de los tiempos. Prinsloo dijo a ET en el 2021, “Creo que para mí en esos dos años, cuando tenía dos bebés de menos de dos años, era un, ‘¡Ni lo pienses!’”. Prinsloo continuó explicando por qué ella y Levine pensaron en la posibilidad de un tercer hijo, “Al verlos juntos, me dije: ‘Quizá deberíamos tener un tercero sólo para tener más hijos’”. Así, en enero de 2023, Levine y Prinsloo dieron a luz al tercer hijo de la pareja. Sin embargo, no reveló que habían dado la bienvenida a un hijo hasta una aparición en un podcast en noviembre del último año.

“Si realmente me gustara una chica y sintiera estos sentimientos románticos hacia ella, literalmente escribiría una canción y me aseguraría de que la escucharan. Fui tan audaz. Fue una relación breve, pero realmente nos enamoramos y cuando rompimos, mi corazón se rompió. No tenía dinero ni trabajo. Lo único que tenía era una chica de la que estaba enamorado y el sueño de ser un músico famoso. Pensé: ‘Necesito convertir esto en algo bueno o será algo malo’”, admitió el músico en una entrevista. Evidentemente, hoy al cumplir 45 años Adam Levine puede estar tranquilo de que supo perfectamente cómo convertir su pena en el gran sueño de su vida.