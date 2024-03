Los 30 años de Justin Bieber: los pensamientos suicidas, sus amores y la rara enfermedad que lo paralizó

Trailer Justin Bieber Our World

Un chico normal de 13 años un día, una superestrella internacional al día siguiente. Justin Bieber entra en su tercera década de vida. En estos momentos, parece haber llegado la calma. Pero el viaje del artista al mega estrellato tras su meteórico ascenso estuvo plagado de desvíos trágicos.

Una infancia dura

Puede ser hoy un megamillonario, pero cuando era niño el cantante no tenía ni un dólar a su nombre. Justin Drew Bieber nació en Ontario, Canadá, el 1 de marzo de 1994. Fue criado por una madre soltera que hacía todo lo posible para llegar a fin de mes. Su padre, Jeremy Bieber, lo abandonó a temprana edad, y Pattie Mallette, quedó para hacerse cargo de todo. La mujer le dijo al programa de entrevistas canadiense 100 Huntley Street que “como madre soltera a veces decía, ‘No tengo idea de cómo voy a alimentar a Justin’”.

La vida lujosa que vive hoy es totalmente opuesta a la austeridad de su infancia. Bieber le dijo a The Sun que creció extremadamente pobre, “Teníamos trampas para ratones por todos lados. Yo no tenía una cama de verdad. Dormía en un sofá color azul”. Las controversias de Bieber a lo largo de los años lo llevaron a una relación tensa con su madre, pero admitió que todavía piensa mucho en ella.

En la revista Billboard, el artista confesó: “Pasamos algún tiempo sin hablar, por lo que se necesita tiempo para reconstruir esa confianza. Ahora ella vive en Hawaii, entonces es difícil, pero está mejorando. Es una mujer increíble y la amo”. El cantante también reavivó su relación con su padre, incluso reconoció en GQ, “Estoy mucho más cerca de mi papá que de mi mamá”.

Pensamientos suicidas

Justin Bieber puede tener el mundo a sus pies, pero no siempre el mejor estado de ánimo lo acompaña. El cantante habló sobre el costo de la fama y se hizo cargo de su salud mental en el documental de 2020, Justin Bieber: Next Chapter. “Creo que hubo momentos en los que fui realmente suicida - contó la estrella pop-. El dolor era tan constante. Simplemente estaba sufriendo, así que estaba como, ‘Hombre, prefiero no sentir esto’”. El cantante admitió en el documental que no estaba preparado para que la fama cambiara su vida drásticamente. Su ex manager, Scooter Braun, reveló que él también se arrepiente y que deseó haberle proporcionado a Bieber un terapeuta desde el principio, “Hay un momento de tristeza por lo rápido que sucedió todo. Hay tantas tragedias que podrían haberse evitado”.

A pesar de los altibajos, Justin parece haber tomado el control de su salud mental tras su matrimonio con Hailey Bieber. Cuando salió el documental, recurrió a Instagram para compartir una publicación junto a su esposa con la leyenda: “Los últimos 8 meses han sido un tiempo de crecimiento. Feliz y saludable”.

Uso de drogas y relaciones abusivas

Justin no tenía exactamente una reputación absolutamente limpia antes de su casamiento con Hailey, especialmente en el departamento de citas. Salió con Selena Gómez de forma intermitente durante siete años. Mientras tanto alternó con otras mujeres durante ese tiempo. El cantante tenía fama de “chico malo”: apareció en los tabloides por supuestamente escaparse de un cabaret en Brasil y pagarle a una trabajadora sexual en Panamá. Disfrutó de su vida de soltero siendo un candidato codiciado, aunque tal vez demasiado.

En 2019, el cantante compartió un extenso ensayo en Instagram reflexionando sobre algunos de sus errores pasados. “Comencé a consumir drogas bastante fuertes cuando tenía 19 años y abusé de todas mis relaciones. Me volví resentido, irrespetuoso con las mujeres y enojado. Me volví distante de todos los que me amaban, y me estaba escondiendo detrás del caparazón de la persona en la que me había convertido”. Bieber encontró la manera de salir de ese período oscuro de su vida apoyándose en su círculo de amigos y en la fe religiosa. El cantante admitió que casarse con Hailey también lo ayudó a convertirse en mejor persona y calificó su matrimonio como “la mejor temporada de su vida”. Continúa Justin en ese texto revelador: “Se aprende. Paciencia, confianza, compromiso, amabilidad, humildad y todo lo que implica ser un buen hombre”.

En 2019, el cantante compartió un extenso ensayo en Instagram reflexionando sobre algunos de sus errores pasados (Getty images)

Herido por Hailey

La cronología de las citas de Justin y Hailey es una montaña rusa. Se conocieron en 2009, cuando eran sólo adolescentes, en el set del programa Today y pasaron a ser amigos cercanos durante años. Fueron juntos a la iglesia, celebraron el Año Nuevo, e incluso estuvieron de vacaciones. Todo el tiempo negaban el romance durante años. En 2015, fueron vistos besándose y hablaron sobre su relación públicamente en la prensa. Aunque ambos admitieron que se amaban, Hailey le dijo a E! News en ese momento que no eran una pareja exclusiva.

La pareja se separó en 2016 y la modelo admitió que hubo un período en el que no se hablaban. Hailey le dijo a Vogue: “Era más bien una película dramática de excomunión. Hubo un período en el que si yo entraba en una habitación, él salía”. La modelo dio más detalles en un episodio de In Good Faith with Chelsea and Judah Smith. “En realidad fue muy triste cuando no hablábamos. Hice algo que realmente lo lastimó. Y creo que eso tal vez le quitó la idea de casarse conmigo de su mente en ese momento”, explicaba la chica.

Bieber salió con su novia intermitente Selena Gómez durante unos meses después de su separación. Sin embargo, la estrella del pop y Hailey reavivaron su romance en 2018. La pareja se casó en un juzgado de la ciudad de Nueva York en el otoño de ese año.

Selena y Hailey, los dos amores de Justin (AP/REUTERS)

Los problemas de salud mental de su esposa

Hailey Bieber parece tenerlo todo. Con su espectacular belleza, su floreciente negocio de productos de belleza y una relación de apoyo, la modelo vive una vida con la que muchos sólo podrían soñar. Pero Hailey es la primera en admitir que en realidad no todo lo que brilla es oro. La joven eligió su Instagram para hablar sobre algunas de sus propias luchas. “Me gusta hacer bromas sobre cómo me siento porque a veces es más fácil que admitir que estoy teniendo un tiempo difícil. Pero la verdad es que desde que empezó el 2023 he tenido algunos de los momentos más tristes y difíciles. Lo he tenido en mi vida adulta y mi mente y mis emociones han sido frágiles, por decir lo menos”.

Su publicación se produjo después de que los fanáticos interpretaran los videos de Tik Tok de Hailey como golpes a Selena Gómez, lo cual ella negó. La controversia también pasó factura a Justin, según una fuente cercana a la estrella, que le dijo a US Weekly, “A Justin le rompe el corazón haber visto a Hailey luchando emocionalmente de la forma en que lo ha hecho estos últimos meses. Ama a su esposa más que a nada y sabe que ella tiene un corazón de oro”.

Arrestado por manejar alcoholizado

Justin Bieber fue noticia en 2014 después de ser arrestado en Miami por sospecha de conducir en estado de ebriedad, sin licencia y resistirse al arresto. Los informes de toxicología revelaron que el cantante tenía Xanax y cannabis en su organismo, pero sus niveles de alcohol estaban dentro de los límites legales. En un esfuerzo por mostrar su sobriedad, un video mostró al cantante haciendo múltiples flexiones en la comisaría tras su detención. Posteriormente, la estrella del pop se declaró culpable de delitos menores de conducción imprudente y resistencia al arresto.

Justin Bieber y Hailey Bieber durante el Superbowl 2024 (AFP)

En lugar de pasar un tiempo tras las rejas, al cantante se le ordenó completar un curso de manejo de la ira y un curso de DUI -el cual deben completar aquellos que conducen un vehículo bajo la influencia de alcohol, drogas, cualquier medicamento o sustancias controladas-, además de hacer una donación de 50 mil dólares. En otras palabras, se salvó.

Bieber publicó una foto en Instagram en el séptimo aniversario de su arresto y reflexionó sobre el incidente. “No estoy orgulloso de dónde me encontraba en mi vida. Estaba dolido, infeliz, confundido, enojado, engañado, incomprendido y enojado con Dios. Todo esto para decir que Dios me ha traído un largo camino. Desde entonces hasta ahora sí me doy cuenta de algo. Dios estaba tan cerca de mí entonces como lo está ahora”, sostuvo el artista.

Acusado de agresión

Desafortunadamente, la debacle de Justin Bieber por conducir bajo la influencia del alcohol no fue su único encontronazo con la ley. El cantante se entregó a la policía de Toronto en 2014 después de ser acusado de agredir al conductor de su limusina. Según el informe policial, Bieber era uno de los seis pasajeros en un vehículo, camino a un hotel, cuando se produjo un altercado. La estrella del pop supuestamente golpeó al conductor varias veces en la nuca y se fue antes de que llegara la policía. El abogado de Bieber afirmó que su cliente era inocente de los cargos, y el caso fue posteriormente desatendido. El abogado del cantante reveló en declaraciones a ABC News que “no había perspectivas razonables de condena. Siempre hemos mantenido la inocencia del señor Bieber. La retirada del cargo es el producto de una revisión exhaustiva y reflexiva de la evidencia por parte de fiscales responsables”.

El tour de Justin Bieber

Cyberbullying

Justin Bieber no anda con vueltas cuando se trata de su esposa Hailey. En 2020, el cantante estuvo involucrado en una disputa en Instagram con un fan enojado, y se aseguró de tener la última palabra. La polémica comenzó cuando Bieber publicó un video apoyando la belleza de su esposa, en una campaña en su historia de Instagram. Alguien reaccionó al video y escribió: “Este es el momento en el que no desactivarán los comentarios, por lo que tenemos que joder bombardeando a estas mierdas con Jelena -la manera en que los fanáticos llamaron la unión entre Justin y Selena-, y cómo Selena es mejor. Vayan tras ella, por favor, vayamos todos tras ella”.

Justin recurrió a sus historias de Instagram para abordar el ciberacoso y replicó: “Esta triste excusa de un ser humano simplemente animó a la gente en el video a literalmente ir tras mi esposa diciéndole a la gente que dijera que mi relación anterior era mejor y así sucesivamente. Sólo quería compartir esto para que la gente tenga una idea de lo que enfrentamos en el día a día”. Hailey volvió a publicar la historia en su propio Instagram con sus propios puntos de vista. “Realmente ha llegado a un nivel de ira y odio que es sorprendentemente insalubre y triste. Nunca en un millón de años desearía que alguien más sea tratado de esta manera, y nunca toleraré este tipo de comportamiento de odio”. Aunque los fanáticos han enfrentado constantemente a Hailey y Selena Gomez entre sí, las dos admitieron que no hay rencor ni problemas entre ellas.

El cantante tuvo que hacer una pausa en su Justice World Tour en 2022 por motivos de salud. Bieber recurrió a Instagram para publicar un video revelador, en el cual contaba que le habían diagnosticado el síndrome de Ramsay Hunt

Síndrome de Ramsay Hunt

El cantante tuvo que hacer una pausa en su Justice World Tour en 2022 por motivos de salud. Bieber recurrió a Instagram para publicar un video revelador, en el cual contaba que le habían diagnosticado el síndrome de Ramsay Hunt. “Es a partir de este virus que ataca el nervio en mi oído y mis nervios faciales y ha causado que mi cara tenga parálisis. Como pueden ver, este ojo no parpadea. No puedo sonreír en este lado de mi cara”, explicaba el cantante.

Originalmente pospuso varias paradas de su gira en Estados Unidos, Europa, Australia y Tailandia. Volvió a realizar seis shows en vivo a pocos meses de su diagnóstico pero poco después se tomó un descanso de la gira. Bieber publicó en X, antes conocido como Twitter, “Realicé seis shows en vivo pero me pasó factura. Después de bajar del escenario en Brasil, el cansancio me invadió y me di cuenta de que ahora mismo tengo que hacer de mi salud la prioridad”. El resto de las fechas restantes de la gira de Bieber se cancelaron posteriormente en 2023. Sin embargo, el cantante se recuperó completamente y publicó una historia en Instagram mostrando que podía volver a sonreír por completo.

Cuando Justin sólo tenía 17 años, ya miraba hacia el futuro. En una entrevista con Women ‘s Wear Daily, habló sobre dónde se veía a sí mismo en los próximos cinco años. Su respuesta fue algo sorprendente, considerando lo joven que aún era. “Bueno, cuando tenga 25 o 26, quiero verme casado o empezar a buscar una familia”, dijo Bieber. “Quiero ser un papá joven. Quiero poder haber hecho lo que quería hacer: tener éxito, hacer una película o lo que sea. Pero si es el momento adecuado, definitivamente quiero casarme a los 25″. Por lo pronto, el ídolo pop cumplió casi todos sus deseos. Por eso, hoy cuando le toque apagar su velita número 30, simplemente le queda pedir por su paternidad.